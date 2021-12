Tuchel exprime plusieurs préoccupations de Chelsea; admet que Leeds a motivé la décision

Thomas Tuchel a longuement parlé de la forme récente inquiétante de Chelsea et a admis que la perspective d’affronter Leeds United était prise en compte dans un appel suspect.

Après de simples navigations pour débuter la saison, Chelsea a enfin touché des eaux agitées. Les Bleus n’ont remporté qu’un seul de leurs quatre derniers matches, toutes compétitions confondues. La défaite contre West Ham les a vus perdre la première place de la Premier League, tandis qu’un match nul avec le Zenit St Petersburg a permis à Chelsea de se contenter des finalistes du groupe H de la Ligue des champions.

S’exprimant lors de sa conférence de presse de vendredi avant l’affrontement de samedi avec Leeds, Tuchel a évoqué la forme sommaire de son équipe.

Il a admis que Chelsea ne semblait pas prêt à affronter Watford il y a 10 jours, et a souligné que laisser filer les pistes était particulièrement «inhabituel» pour son équipe. Ce faisant, il a également déclaré que ce n’était « pas le moment de détourner le regard et de prétendre que rien ne se passait ».

« Pour moi, il s’agit des trois derniers matchs », a déclaré Tuchel (via Football London).

« La façon dont nous avons joué était comme je l’ai dit la première fois, j’avais le sentiment que nous n’étions pas prêts à jouer à Watford et à égaler leur intensité. Nous nous sommes échappés avec une victoire et avons réussi à croître à un niveau acceptable.

« West Ham a été une très bonne première mi-temps et une seconde mi-temps correcte, mais un résultat terrible pour nous.

Deux derniers matchs « très inhabituels » – Tuchel

« Nous avons eu beaucoup de changements puis nous avons laissé une avance nous filer entre les doigts à la toute dernière minute [versus Zenit St Petersburg].

« Si vous menez quatre fois en deux matches et que vous vous échappez avec un point et six buts encaissés, ce n’est pas le moment de détourner le regard et de prétendre que rien ne se passe.

« On ne peut pas laisser tomber des sujets quand on a la tête. Les deux derniers matchs étaient très inhabituels pour nous.

«Nous avons également été malchanceux dans ces moments comme les deux derniers buts que nous avons concédés n’étaient peut-être pas ceux que vous concédiez habituellement. C’est un retour à l’essentiel et à l’essentiel au plus haut niveau.

« Nous sommes dans le même bateau. On en a conscience, ce n’est pas le moment de trop s’inquiéter mais aussi de ne pas détourner le regard.

Tuchel admet que le test de Leeds a entraîné des changements

Tuchel a ensuite commenté la perspective décourageante d’affronter l’équipe de Leeds de haute intensité de Marcelo Bielsa avec ses propres joueurs clairement en dehors du rythme à l’heure actuelle. Mais d’abord, il a admis avoir fait tant de changements contre le Zenit avec un œil sur le choc de Leeds.

Bien que cette décision soit compréhensible compte tenu des problèmes de blessures actuels du club, elle a permis à la Juventus de s’assurer la première place du groupe. En tant que tel, Chelsea pourrait désormais faire face à un tirage plus difficile au premier tour à élimination directe qu’il n’aurait pu l’avoir autrement.

« Je pense que cela nous a aidé d’avoir un jour de congé avant le Zenit, je nous sentais prêts à jouer au Zenit », a déclaré Tuchel.

«Mais nous savions que le match de samedi arrivait et nous connaissons l’adversaire, la ligue, ce sera la plus haute intensité. Leeds s’est préparé toute la semaine pour ça. C’est pourquoi les changements se sont produits.

« Nous avons eu deux séances d’entraînement, même pas 48 heures après le match. Nous nous reposerons bien plus tard et nous concentrerons sur demain, 15 heures.

Sur ce qu’il attend de son équipe contre les Blancs, Tuchel a ajouté: « Je m’attends à de l’intensité, des courses, un marquage humain, une approche très unique du football et de jouer contre.

« Cela me rappelle un peu l’Atalante, très unique. Nous devons être forts individuellement et avec des connexions de deux ou trois joueurs. C’est ainsi que nous pouvons imposer notre qualité et c’est ce que vous devez faire contre Leeds.

« Ça ne s’arrêtera pas tant que nous ne serons pas sous la douche. »

