Tuchel fait le point sur les blessures du duo de Chelsea après une victoire «incroyable» contre la Juve

Thomas Tuchel a fait le point sur les blessures de deux importantes stars de Chelsea après la performance « incroyable » de son équipe contre la Juventus en Ligue des champions.

Trevoh Chalobah, Reece James, Callum Hudson-Odoi et Timo Werner ont tous frappé dans une victoire complète de 4-0 pour couler les géants italiens et marcher un impérieux Chelsea dans les 16 derniers.

Les champions en titre ont battu une Juve surclassée, Chelsea réservant sa place en huitièmes de finale, mais remaniant également ses rivaux de Serie A en tête du groupe H.

Faites correspondre ou mieux le résultat de la Juve lors de la dernière série de matches du tournoi à la ronde début décembre et les Blues seront en tête du groupe.

Les seules inquiétudes de Chelsea lors d’une nuit bruyante dans l’ouest de Londres ont fait craindre des blessures à N’Golo Kante et Ben Chilwell, qui ont tous deux été exclus de l’action bien à l’avance.

S’adressant à BT Sport après le match, Tuchel a déclaré: « Nous voulions rester patients mais en même temps ne pas nous endormir. Nous voulions augmenter le rythme et l’intensité. C’est tellement difficile de créer et de marquer, mais nous avons tellement créé. Une performance incroyable et un résultat fantastique.

« Nous avons été plus précis qu’à Turin, nous avons pris plus de risques, ce qui nous manquait à Turin. En contrôlant, vous ne pouvez pas les blesser – vous devez pénétrer avec des fuites de balle. Nous avons été très bons et avons marqué de beaux buts.

Reece James est une blague absolue ! ?? Une autre finition exceptionnelle de la star de Chelsea ! pic.twitter.com/iUdgv2XI8A – Football sur BT Sport (@btsportfootball) 23 novembre 2021

« Je me sens très conscient que nous faisons le travail invisible et quand nous devons défendre, nous défendons vraiment et creusons. »

Quant aux blessures de Chilwell et Kante : « Ben a une vive douleur au genou. N’Golo s’est un peu tordu le genou.

« Ils seront tous les deux examinés demain. Ce sont des choses très tristes parce que N’Golo était très bon avant de partir et Chilly a vécu un moment fantastique.

La Juve a de la chance de n’en concéder que quatre

Pendant ce temps, l’ancien milieu de terrain des Blues Joe Cole pense que la Juve a eu de la chance de n’en concéder que quatre.

Il a également déclaré à BT Sport: « La Juventus montera dans l’avion et sera heureuse qu’il n’y en ait que quatre. C’était un pas en avant par rapport à ce que j’ai vu samedi contre Leicester.

« Vous vous souvenez que Romelu Lukaku et Timo Werner ne partaient pas. Cela représente 150 millions de livres sterling de talent et ils marquent toujours quatre victoires contre la Juventus.

« Vous commencez à manquer de mots. Premier de la Premier League, premier de leur groupe de Ligue des champions, champions d’Europe et avec une équipe pleine de diplômés de l’académie.

RAPPORT: le trio de la Cobham Academy frappe alors que Chelsea coule la Juventus pour assurer la progression du CL