Tuchel incertain des règles mais explique comment Chelsea s’est adapté avec 10 hommes

Thomas Tuchel a admis qu’il n’était plus sûr des règles concernant le carton rouge donné à Reece James lors du match nul de Chelsea contre Liverpool, avant d’expliquer son approche tactique avec 10 hommes.

Chelsea a pris les devants contre Liverpool avec une tête en boucle de Kai Havertz, mais les choses se sont dénouées lorsque James a été expulsé après un contrôle VAR parce que le ballon a touché son bras sur la ligne de but. Mohamed Salah a marqué le penalty suivant, mais Chelsea a tenu bon en seconde période pour s’accrocher à un point.

Bien que Liverpool ait eu beaucoup plus d’occasions après la pause, Chelsea les a frustrés et a conservé son record d’invincibilité lors de ses trois premiers matchs.

Cependant, cela aurait pu suivre un flux différent s’il était resté 11 contre 11. Et Tuchel avait des sentiments mitigés sur l’incident au cours duquel James a été expulsé.

Il a déclaré à Match of the Day : « Le carton rouge – je ne suis même plus sûr que ce soient les règles ou non. Vous devez accepter la décision. Il aurait peut-être changé d’avis avec des images animées.

« Au final, cela serait peut-être resté le même. Je n’aime pas les premiers cartons rouges en général car cela gâche le jeu.

«En fin de compte, ce fut un combat dur et dur. Nous avons fait preuve d’une grande résilience et avons mérité le point.

Après le carton rouge, Tuchel a effectué un double changement à la pause. Un changement au milieu de terrain a été imposé, mais tactiquement, Chelsea a choisi de retirer le milieu de terrain offensif Havertz pour l’arrière central Thiago Silva.

Expliquant pourquoi ils ont conservé un système similaire avec un homme de moins, Tuchel a déclaré : « Nous avons décidé de rester dans un back five. Nous voulions rester actifs et rendre difficile la création d’occasions.

« Les 10 premières minutes semblaient interminables. Les cinq dernières minutes, j’étais en train de prier pour que nous prenions ce que nous méritions. C’était dur et difficile, mais une seconde mi-temps très solide défensivement.

Azpilicueta satisfait de la performance de Chelsea

Ce fut une seconde mi-temps chargée en particulier pour la ligne de fond de Chelsea, mais chaque individu s’est admirablement comporté.

Quelqu’un qui s’est adapté à différents rôles au cours des 90 minutes était le capitaine Cesar Azpilicueta. Il a commencé dans les trois derniers et s’est retrouvé à l’arrière droit lorsque Silva est entré en jeu.

Azpilicueta était satisfait de la façon dont ses coéquipiers sont restés en contrôle.

Il a déclaré à Sky Sports: “Je pense que nous avons eu les deux meilleures chances, même s’ils avaient le plus de possession.

«Je pense que nous avons vraiment contrôlé le jeu. Nous avons eu la chance de marquer le deuxième but même si nous n’étions pas au mieux en termes de passes. Toute leur équipe presse très bien.

