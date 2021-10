Tuchel incrédule face à l’appel de l’homme de Chelsea; conseil pour star méconnue

Thomas Tuchel a révélé de manière amusante sa surprise à l’idée que Reece James soit inclus dans l’équipe d’Angleterre, tout en expliquant à Ben Chilwell comment réagir lorsqu’il est ignoré.

Deux joueurs de Chelsea ont été appelé par Gareth Southgate pour la trêve internationale d’octobre. Mason Mount fait partie de l’équipe, tout comme James. Cependant, cette dernière inclusion a surpris beaucoup de gens en raison de sa blessure actuelle. Le patron des Blues Tuchel a révélé qu’il était également de cet avis.

S’exprimant lors d’une conférence de presse d’avant-match, Tuchel a déclaré qu’il ne pouvait initialement pas croire que James allait être convoqué pour un devoir international.

“Quand je l’ai vu, j’ai pensé que Reece irait peut-être avec l’équipe d’Angleterre de water-polo car en ce moment il s’entraîne dans la piscine”, a déclaré Tuchel.

“J’étais un peu surpris mais j’ai compris qu’il avait été sélectionné pour l’équipe de football, donc cela n’arrivera pas car il s’entraîne dans la piscine en ce moment.

“Ma dernière information est qu’il n’ira pas donc ce ne peut être qu’un malentendu et rien d’autre.”

James manquera bien sûr le match de Chelsea contre Southampton ce week-end. Cependant, Mount est à nouveau disponible après un certain temps d’arrêt, ce que Tuchel considère comme un gros coup de pouce.

“Mason est de retour et c’était une blessure mineure et nous sommes heureux qu’il soit de retour”, a-t-il déclaré. “C’est évidemment une donnée qu’il a été choisi [for England] et il fera de son mieux pour l’équipe.

Sur combien ils ont manqué le milieu de terrain, Tuchel a ajouté : « Nous devons être prudents. Il a connu des moments difficiles à Tottenham. Ce n’est pas l’heure des joueurs seuls.

« Mason nous manque bien sûr. Toute l’équipe a raté [N’Golo] Kanté et Mason, bien sûr c’est pour ça qu’il joue.

« Reece James aussi ? Oui bien sûr. [Christian] Pulisique ? Bien sûr. Nous avons un effectif et le devoir, pour moi en tant qu’entraîneur, de trouver une solution. Il est possible de gagner des matchs avec Mason Mount.

L’arrière gauche Chilwell est l’arrière gauche Chilwell.

Il a perdu sa place dans l’équipe de Chelsea ces dernières semaines, ce qui a incité Southgate à le snober pour cette équipe.

Tuchel pense que Chilwell comprend les raisons et lui a offert des conseils sur ce qu’il doit faire sous sa propre direction.

“Ce serait bien d’être sélectionné”, a-t-il déclaré à propos de l’ancien homme de Leicester City. “Il est fier de jouer pour l’Angleterre et a la qualité pour jouer pour l’Angleterre, mais il comprend qu’il doit le gagner avec des minutes.

« Il n’a pas eu trop de minutes donc il peut accepter pourquoi il n’a pas été sélectionné. Une fois qu’il jouera plus pour nous et jouera avec qualité, il aura la chance.

Tuchel prêt à affronter Hasenhuttl

Chelsea a commencé la saison en force, mais cherche maintenant à rebondir après des défaites consécutives 1-0 contre Manchester City et la Juventus.

Le prochain à l’ordre du jour est Southampton, dirigé par une figure que Tuchel connaît bien en Ralph Hasenhuttl.

“Nous nous rencontrons régulièrement alors que nous avons joué les uns contre les autres en Bundesliga et maintenant ici, et nous nous rencontrons lors des réunions d’entraîneurs”, a déclaré Tuchel à propos de son numéro adverse.

«Cela a été beaucoup au fil des ans et il est très sympathique. C’est un gars très gentil qui est humble et aussi très drôle.

« Les équipes qu’il entraîne ont toujours la même philosophie, avec une intensité et une agressivité élevées. Il s’agit de récupérations de balles à très haut niveau.

“Ils ont une équipe très rapide et ont eu de bons résultats contre les deux équipes de Manchester. C’est un gars sympa mais ça ne compte pas pendant 90 minutes.

