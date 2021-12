Tuchel influent après que le changement inspiré de Romelu Lukaku voit Chelsea devancer Aston Villa

Thomas Tuchel est allé tôt avec un changement crucial après que le remplaçant Romelu Lukaku a marqué le vainqueur du match seulement 10 minutes après son entrée contre Aston Villa.

Aston Villa était sans John McGinn et Ashley Young pour affronter Chelsea. Danny Ings et Morgan Sanson ont remplacé Steven Gerrard, le manager étant absent après avoir contracté Covid-19. Jorginho et Callum Hudson-Odoi ont remplacé Hakim Ziyech et Cesar Azpilicueta, qui sont tombés sur le banc pour les visiteurs.

Thiago Silva a une nouvelle fois prouvé sa valeur en empêchant un but presque certain à la 11e minute. Ollie Watkins s’est libéré sur la gauche et a cherché Danny Ings au milieu avec son cut-back.

La silhouette élégante de Silva était cependant parfaitement positionnée, mettant un pied dedans pour empêcher une intervention d’Ings.

Mason Mount a ensuite failli marquer un but du candidat de la saison. Le milieu de terrain a coupé à l’intérieur près du coin de la surface avant de boucler un sublime effort sur la barre transversale.

Les deux équipes luttant pour se tailler des chances nettes, l’impasse a été rompue dans les circonstances les plus improbables.

Reece James a tenté d’intercepter un centre de Matt Targett, mais sa tête n’a réussi qu’à faire passer le ballon sur le désespéré Edouard Mendy alors que Villa prenait l’avantage via un but contre son camp.

Cela a donné vie à Chelsea et en quelques minutes, les visiteurs étaient au même niveau.

Callum Hudson-Odoi a pris l’avantage sur Matty Cash avant de faire une faute dans la surface de réparation. Jorginho est intervenu et a envoyé Emiliano Martinez dans le mauvais sens pour rétablir la parité.

Villa semblait sur le point de reprendre la tête après que Morgan Sanson eut affronté Watkins. Cependant, les réactions rapides de Mendy se sont avérées cruciales, le gardien de but s’éloignant de sa ligne pour intercepter la passe une fraction de seconde avant que Watkins ne puisse s’accrocher.

Tuchel change la donne pour Chelsea

Thomas Tuchel a présenté Romelu Lukaku à l’action à la mi-temps. Le Belge a remplacé le défenseur central Trevoh Chalobah, indiquant le mécontentement de Tuchel face à la performance de son équipe en première mi-temps.

Un deuxième sous-marin a été effectué rapidement après le redémarrage, bien que ce ne soit pas celui que Tuchel avait en tête. Andreas Christensen a remplacé Silva qui semblait souffrir d’une blessure.

Il n’a fallu que 10 minutes à Lukaku pour s’imposer après un mouvement intelligent qui a vu l’attaquant hocher la tête devant lui.

Hudson-Odoi a enroulé un centre dans une zone que Lukaku pourrait attaquer. Le tueur à gages a réagi plus rapidement que Tyrone Mings avant de jeter un coup d’œil sur sa tête au-delà de Martinez frappé.

L’avance aurait dû être doublée lorsque Mason Mount n’a pas réussi à marquer après que Martinez se soit rendu sur place.

Le milieu de terrain des Blues s’est accroché à une balle en profondeur avec la glissade errante de Martinez le retirant de l’équation. Mais avec juste Tyrone Mings à battre, Mount a raté sa finition au large du poteau.

Un arrêt sensationnel de Martinez a privé Chelsea d’un troisième grâce à Hudson-Odoi alors que le match s’étirait dans les dernières étapes.

Chelsea a rattrapé Villa à la pause dans le temps additionnel lorsque Lukaku s’est avéré trop chaud pour Matt Targett et Ezri Konsa. Après avoir surpassé Targett, Konsa ne pouvait rien faire d’autre que de pirater Lukaku à l’intérieur de la zone.

Jorginho a mis le jeu au lit avec son deuxième but sur place alors que Chelsea quittait Villa Park avec les trois points.

