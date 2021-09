Tuchel, inquiet, admet qu’il s’inquiète de l’impact de la star de Chelsea qui dégage une mauvaise ambiance

in

L’entraîneur de Chelsea, Thomas Tuchel, a déclaré qu’il préférerait que le gardien Edouard Mendy ne soit pas à l’honneur pour ses arrêts.

Le joueur de 29 ans s’est révélé être une signature fantastique pour les Bleus depuis son arrivée de Rennes en septembre dernier. En fait, lors de sa première année au club, il a remporté le prix du gardien de but de l’année de l’UEFA. Cela est venu suite à son influence dans le triomphe de Chelsea en Ligue des champions la saison dernière.

Cependant, il a commencé la saison sous une forme similaire. Il a établi un record personnel de six arrêts pour les Blues en un seul match au cours de la récent match nul 1-1 avec Liverpool.

Mendy a remporté le prix de l’Homme du match lors de ce match, mais il a également prouvé sa valeur avec quatre cleansheets dans toutes les compétitions déjà cette saison.

Malgré son influence, Tuchel a insisté sur le fait qu’il préférerait que les projecteurs soient braqués sur d’autres joueurs.

“Je n’aime pas trop quand il est sous les projecteurs”, a déclaré le manager sur le site Internet du club.

«J’aime plus quand il reçoit les éloges de notre part pour un arrêt et demi, pour être concentré, pour avoir poussé l’alignement haut et clarifier certaines situations en tant que balayeur.

« S’il est plus ou moins invisible pour les spectateurs dans le stade, alors je suis super content. Cela signifie que nous n’avons pas accordé beaucoup d’occasions.

Chelsea a peut-être gardé trois feuilles blanches en Premier League jusqu’à présent ce trimestre, mais ils ont dû travailler pour ces résultats.

Contre Aston Villa le week-end dernier, l’équipe adverse aurait pu être devant à la mi-temps après un barrage d’occasions. Cependant, Mendy a fait quelques arrêts importants.

Tuchel a insisté sur le fait qu’il préférait régler les problèmes et les améliorations de son équipe alors que la saison est jeune.

Tuchel veut la poursuite des progrès de Chelsea

“Il est [Mendy] été sous les projecteurs ces derniers matchs et d’une part, ce n’est pas le sentiment le plus satisfaisant pour un entraîneur », a-t-il ajouté.

« D’un autre côté, c’est parce qu’on peut compter sur lui. Il faut accepter que les choses ne soient pas trop faciles en ce moment. J’aime même ces matchs difficiles et ces moments difficiles car cela aiguise notre mentalité.

« C’est une bonne partie de la saison pour lutter un peu.

« C’est mieux que d’avoir tout en place et puis soudainement en novembre ou décembre de ne pas savoir ce qui se passe. Maintenant, nous pouvons progresser et nous améliorer.

La quatrième feuille blanche de Chelsea de la saison est survenue lors de la victoire de mardi en Ligue des champions contre le Zenit St Petersburg.

Les cinq principaux partenariats d’experts – Jimmy Greaves, Gary Neville, Jamie Carragher et plus