Tuchel justifie la sécheresse de Lukaku : « Il a trop joué »

19/10/2021 à 16h02 CEST

Thomas tuchel, manager de Chelsea, a justifié la sécheresse de Romelu lukaku, qui a cumulé six matchs sans marquer, faisant allusion à la surcharge de matchs du joueur belge.

« À mon avis, je pense que Lukaku a trop joué. Il a joué de nombreux matchs durant l’été et maintenant il vient de la Ligue des Nations », a-t-il expliqué. Tuchel lors d’une conférence de presse avant le match contre Malmoe.

« C’est un athlète fantastique et un grand compétiteur. Il veut tout gagner et il voulait un bon résultat à la fois en Eurocup et en Ligue des Nations. Cela signifie beaucoup pour lui de jouer pour son pays, alors il le prend très au sérieux . pression », a-t-il ajouté.

« Il est peut-être aussi un peu fatigué mentalement, pas tant que ça nous inquiète. Il trouvera son rythme quand les choses iront mieux », a ajouté l’Allemand.

Lukaku, qui est venu à Chelsea cette saison en provenance de l’Inter Milan, a très bien commencé la campagne, avec quatre buts lors de ses quatre premiers matchs, mais il en a maintenant six sans avoir vu de but.