Tuchel limpide dans l’analyse après la poursuite d’une tendance inquiétante pour Chelsea

Thomas Tuchel a été clair dans son analyse du match nul 3-3 avec le Zenit St Petersburg après que Chelsea a poursuivi une tendance inquiétante en Russie mercredi soir.

Coup de foudre dans les arrêts de jeu de Magomed Ozdoev a envoyé un Chelsea rafistolé à un match nul et la deuxième place du groupe H de la Ligue des champions. Timo Werner pensait avoir réglé l’argument avec un deuxième but intelligent et tardif dans les phases finales, seulement pour qu’Ozdoev frappe à la maison une demi-volée du bord de la zone à la mort.

La victoire 1-0 de la Juventus sur Malmö a assuré la première place des Italiens. Cela laisse les champions en titre Chelsea transpirer sur un tirage potentiellement plus difficile lors des huitièmes de finale.

Et ensuite, Tuchel, qui n’était pas disposé à discuter des individus, a blâmé l’approche mentale de son équipe en allant de l’avant.

« Si vous êtes entraîneur de Chelsea et que vous encaissez six buts en deux matches, que nous avons donné quatre fois l’avantage à l’extérieur, mon ambition de parler de performances individuelles n’est pas si grande. Nous ne pouvons pas être heureux aujourd’hui ou contre West Ham », a déclaré Tuchel lors de sa conférence de presse, via Football Londres.

« C’est comme ça maintenant de ne plus parler de performances individuelles. Personne ne peut être heureux.

«Je pense que nous avons eu un très bon premier quart d’heure, mais nous avons arrêté de faire ce que nous avons fait. J’ai eu le sentiment, et c’est mon avis, que nous avons oublié pourquoi nous étions la meilleure équipe. Et une fois que cela baisse, une fois que nous commençons à gérer les résultats, nous sommes punis.

« C’est arrivé contre West Ham et aujourd’hui. La réaction est bonne car elle montre qu’il ne s’agit pas de ce que nous pouvons faire. Lorsque nous concédons des buts, nous pouvons montrer une réaction, mais une fois que nous avons l’avantage, nous le redonnons à nouveau.

« Notre comportement change »

«Nous commençons à jouer les balles en arrière, sans attaquer avec la même agressivité et la même faim qu’avant. Nous avons été punis deux fois et c’est pour moi le niveau d’investissement que nous devons faire correctement, peu importe ce qui est sur la feuille de match.

« Mon analyse est très claire : notre comportement change lorsque nous avons une avance et c’est quelque chose que nous n’avons jamais fait et ne devrions jamais faire.

« Le défi est de fermer la porte et de minimiser la possibilité. Nous avons besoin d’un niveau plus élevé de sprints, de courses, de niveaux de concentration. Les bases doivent être poussées pendant que nous sommes en tête. Ils ne peuvent pas tomber quand nous sommes en tête. Ce n’est pas la grande image.

« Ils ont joué exactement comme nous le pensions : avec de la qualité si nous donnons de l’espace, avec des contre-attaques.

« Si nous donnons de l’espace, ils nous puniront. Nous devons faire notre travail au plus haut niveau et si nous le faisons, vous obtenez un match comme les 15 premières minutes. C’est ce qui s’est passé. »

Reece James vient de remplacer au n ° 6

demandé si Reece James serait désormais considéré comme un n ° 6 après avoir été remplacé en Russie, Tuchel a déclaré: «Je m’attends à ce que N’Golo, Mateo, Jorgi et Ruben commencent au milieu de terrain, mais ils sont tous sortis, nous avons donc dû faire preuve de créativité avec Reecey. L’objectif est de le mettre sur l’aile mais nous avons besoin de joueurs au milieu de terrain.

L’homologue de Tuchel, Sergei Semak, a déclaré que les changements de Chelsea les laissaient ouverts.

« Nous avons réussi à créer beaucoup d’opportunités mais malheureusement nous les avons laissés marquer. C’est super que nous ayons marqué à la fin parce que pendant le match, nous aurions pu marquer plus, mais ils auraient pu le faire aussi. Le résultat est ok », a déclaré Semak.

« Chelsea a joué ouvertement aujourd’hui. Si vous regardez les cinq derniers matchs, ils n’ont laissé leurs adversaires marquer qu’une seule fois et aujourd’hui, nous avons marqué trois fois. Pour eux, le jeu était facile en termes de motivation.

«Leur entraîneur-chef a laissé beaucoup de joueurs se reposer, alors l’équipe d’aujourd’hui voulait dire que le jeu était ouvert et qu’il y avait beaucoup d’opportunités. C’est difficile de jouer comme ça tout le temps.

