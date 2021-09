Tuchel ne nomme qu’une grande similitude entre Lukaku et Kane dans l’aperçu des Spurs

Thomas Tuchel sait à quel point Harry Kane sera un homme dangereux pour Tottenham contre Chelsea, mais pense qu’il n’a qu’une “grande similitude” avec son propre Romelu Lukaku.

Chelsea participera à un derby londonien ce week-end lors de sa visite à Tottenham dimanche. Les deux équipes ont remporté trois victoires après leurs quatre premiers matches de Premier League, mais ont obtenu des résultats européens contrastés en milieu de semaine. Les Bleus ont gagné en Ligue des champions contre le Zenit, alors que les Spurs ont fait match nul en Ligue de Conférence avec Rennes.

Leurs objectifs se tournent tous les deux vers l’action nationale maintenant. Ce sera un test difficile pour les deux équipes.

L’un des principaux sujets de discussion avant le match sera la bataille entre deux des meilleurs attaquants de la planète. Kane semble en passe de battre plusieurs records après s’être imposé comme le talisman de Tottenham. Pendant ce temps, Chelsea a ramené Lukaku cet été après sa renaissance en Italie.

Bien que le record de buts de Lukaku avant son transfert à l’Inter Milan était loin d’être médiocre, il a atteint un autre niveau en Serie A et est revenu en Premier League avec un joueur beaucoup plus complet.

Il incombera donc à chaque attaquant de jouer un rôle majeur dans la victoire de leurs équipes respectives.

Mais Tuchel n’a pas voulu être entraîné dans des comparaisons lors de sa conférence de presse d’avant-match.

“Il y a une grande similitude – ils marquent des buts décisifs”, a-t-il déclaré à propos d’une paire d’adversaires qui ont marqué 63 buts entre eux la saison dernière et qui en ont déjà un combiné six cette saison.

« En dehors de cela, ce sont des joueurs très différents. Nous devons nous concentrer si Kane joue sur la façon de le défendre.

Kane n’a pas encore marqué le pas en Premier League cette saison, marquant plutôt deux buts lors des éliminatoires de la Ligue Europa Conference contre Pacos De Ferreira, après un été au cours duquel les spéculations sur les transferts l’ont suivi intensément.

En fin de compte, il est resté où il était – contrairement à Lukaku, qui a quitté l’Inter, champion de Serie A à court d’argent, pour rejoindre Chelsea.

La tâche est maintenant pour l’entraîneur de trouver la meilleure façon de construire autour de Lukaku en attaque. Mais Tuchel ne pense pas que ce sera trop difficile après avoir évalué l’équilibre de son effectif.

“Je ne pense pas que ce soit un défi trop difficile”, a-t-il déclaré. «Nous avons Romelu maintenant. Il est un joueur clé. On perd quelques joueurs dans le groupe.

« Nous avons pris la décision d’avoir Ruben [Loftus-Cheek], Malang [Sarr] et [Ross] Barkley dans notre équipe.

« Ces choses prennent du temps. Tout le monde sait maintenant sur qui nous comptons dans notre liste d’effectifs.

Tuchel donne un aperçu du choc contre Tottenham

Cherchant à poursuivre son invaincu, Chelsea n’a pas de nouveau problème de blessure pour le match contre Tottenham – pour qui la situation est très différente.

“Aucun nouveau problème de blessure”, a confirmé Tuchel.

“Christian [Pulisic] essaie de revenir le plus vite possible mais n’est pas dans l’équipe. N’Golo [Kante] est en pleine forme et prêt à jouer.

Quant à Tottenham, ils étaient déjà privés de Son Heung-min, Eric Dier et Ryan Sessegnon pour cause de blessure. De plus, le trio sud-américain Cristian Romero, Giovani Lo Celso et Davinson Sanchez se sont entraînés en Croatie pour éviter les problèmes de quarantaine.

Pour ajouter à leur longue liste d’absents, Lucas Moura et Steven Bergwijn sont partis contre Rennes et sont désormais dans le doute pour le match de Chelsea.

Mais Tuchel ne s’intéresse pas à qui peut ou non jouer pour l’opposition, s’attendant à une bataille difficile malgré tout.

« En fait, je ne suis pas tellement impliqué dans les spéculations pour savoir qui jouera et qui ne jouera pas. Nous affrontons un adversaire coriace. C’est un derby londonien.

« Nous avons eu un excellent résultat la saison dernière que nous voulons répéter. »

Faisant écho à ce sentiment lorsqu’on lui a demandé si c’était le bon moment pour affronter les Spurs, Tuchel a fourni une conclusion claire.

“C’est toujours un bon moment pour jouer à Tottenham car c’est un grand match et une grande rivalité. C’est l’un des matchs que vous voulez jouer.

