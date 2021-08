Tuchel nomme une nouvelle configuration de Chelsea avec Lukaku qui pourrait hanter Arsenal

in

Le patron de Chelsea, Thomas Tuchel, a déclaré qu’il pourrait déclencher une nouvelle formation impliquant l’attaquant Romelu Lukaku contre Arsenal le week-end prochain.

Les Bleus ont a re-signé l’international belge pour 97,5 millions de livres sterling suite à ses exploits à l’Inter. Il a marqué 64 buts en 95 matchs pour le club italien, convainquant ainsi Chelsea de payer. En effet, l’équipe de Tuchel avait besoin d’un nouveau buteur ayant marqué plus de deux buts dans un match seulement deux fois depuis qu’il a pris le relais.

L’une de ces occasions s’est produite le week-end dernier, en la victoire 3-0 sur Crystal Palace.

Curieusement, ils ont également battu Palace 4-1 la saison dernière, mais ces occasions se sont avérées rares – une tendance que Tuchel espère que Lukaku pourra mettre fin.

Le joueur de 28 ans sort de l’isolement lundi après son voyage depuis l’Italie et affrontera probablement Arsenal dimanche.

“Nous allons le préparer à être prêt pour Arsenal et j’espère qu’il pourra être sur le terrain”, a déclaré Tuchel sur le site officiel de Chelsea.

“Nous obtenons l’attaquant numéro un et nous voulons l’avoir sur le terrain, c’est très clair.”

Chelsea avait l’air fort sans Lukaku contre Palace. Marcos Alonso, Christian Pulisic et Trevoh Chalobah ont marqué.

Cependant, Tuchel a ajouté qu’il pourrait utiliser Lukaku dans une nouvelle formation contre Arsenal.

“Nous avons maintenant avec Romelu, la chance de jouer également avec deux attaquants comme ils l’ont fait à l’Inter avec lui, ou de continuer avec trois attaquants”, a déclaré le manager.

«Nous verrons maintenant comment cela fonctionne et qui se bat pour les lieux qui l’entourent.

“Je pense qu’il va lever la pression sur les épaules des jeunes.”

Tuchel parle de Kanté et de la blessure de Chelsea

Tuchel a confirmé que le milieu de terrain N’Golo Kante pourrait également jouer contre Arsenal après une récente alerte aux blessures.

Le Français a disputé 64 minutes de la victoire de Chelsea en Super Coupe contre Villarreal, mais a raté la victoire contre Palace.

“Mais il l’a ressenti à nouveau et nous avons dû décider de prendre la responsabilité et de le sortir et de ne prendre aucun risque maintenant en début de saison”, a déclaré le manager.

“Je pense que N’Golo sera de retour au milieu de la semaine pour être prêt pour Arsenal.”

Alors que Chelsea a bien commencé sa saison, Arsenal a fait le contraire avec une défaite 2-0 contre Brentford.

La pression s’est intensifiée sur le patron Mikel Arteta, les champions de Manchester City étant leurs adversaires après Chelsea.

