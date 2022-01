Tuchel obtient un énorme coup de pouce alors que la star prolonge le séjour à Chelsea pour atténuer les problèmes défensifs

Thomas Tuchel a reçu un coup de pouce après que le défenseur Thiago Silva a prolongé son contrat avec Chelsea pour une autre année jusqu’à la fin de la saison 2022-2023.

Silva, 37 ans, a déménagé à Stamford Bridge en provenance du Paris Saint-Germain en août 2020 après avoir passé huit ans au Parc des Princes. L’international brésilien a signé un contrat d’un an avec une option pour 12 mois supplémentaires. Cela a été dûment pris l’été dernier après que l’ancien as de l’AC Milan ait effectué 23 départs en Premier League pour les Blues.

Il a joué pleinement son rôle cette saison, avec 14 départs parmi 17 sorties de haut niveau. Et il a été vu 22 fois dans toutes les compétitions, marquant deux fois.

Malgré l’âge du Sud-Américain, Chelsea n’a pas perdu de temps pour prolonger son contrat de 12 mois supplémentaires.

Silva était ravie de l’affaire après avoir été lié à un déménagement. Et il est déterminé à continuer à se battre pour les Londoniens de l’ouest au crépuscule de sa carrière.

« Jouer ici avec Chelsea est un vrai plaisir. Je n’aurais jamais pensé jouer pendant trois ans ici dans ce grand club, donc je suis très heureux de rester pour une autre saison », a-t-il déclaré sur le site Internet de Chelsea.

« Je continuerai à tout donner pour ce club et pour les supporters, qui ont toujours été à mes côtés depuis mon arrivée.

« C’est incroyable d’avoir cette relation avec les fans et pas seulement cela, mais aussi les joueurs, le staff et tout le club.

« Je vais tout donner pour continuer à jouer à ce niveau dans la ligue la plus importante du monde. »

Silva offre à Tuchel un coup de pouce opportun

Il y a plusieurs problèmes de contrat impliquant l’arrière-garde de Chelsea. Antonio Rudiger et Andreas Christensen seront en fin de contrat cet été et les rapports affirment que les pourparlers ne vont nulle part.

Les champions d’Europe veulent que le duo reste mais ne peuvent pas leur offrir ce qu’ils veulent. Sky Sports a déclaré que le Real Madrid, le Paris Saint-Germain, le Bayern Munich et la Juventus avaient ouvert des discussions sur un accord de pré-contrat avec Rudiger.

Tottenham a été lié dans le passé et reste enthousiaste. Cesar Azpilicueta sera également joueur autonome à la fin de la campagne.

Il veut un accord plus long que ce que Chelsea est prêt à offrir et est peut-être en route. Par conséquent, il était essentiel de sécuriser Silva pour une autre saison et la réalisatrice Marina Granovskaia a expliqué ce qu’il signifie pour le côté.

« L’expérience, le leadership et les performances de Thiago Silva ont été et restent très importants pour cette équipe. Nous sommes donc extrêmement heureux de prolonger son contrat d’un an », a-t-elle déclaré.

« Nous attendons avec impatience son influence continue alors que nous recherchons les honneurs cette saison et la prochaine, et plus des qualités qui l’ont conduit à avoir un si grand impact pour nous sur et en dehors du terrain. »

