Tuchel offre une vision honnête du débat sur le carton rouge de Mane; fournit la mise à jour Lukaku après omission

Thomas Tuchel a critiqué la décision de ne pas expulser Sadio Mane lors du match nul entre Chelsea et Liverpool malgré son admiration pour l’adversaire.

Chelsea est revenu de deux buts de moins pour gagner un match nul contre Liverpool dans un jeu plein d’incidents. Mateo Kovacic a marqué une volée spectaculaire et Christian Pulisic a terminé sur la demi-volée pour annuler les buts de Mane et Mohamed Salah.

Mais Mane n’était peut-être pas sur le terrain après avoir fait l’objet d’une enquête VAR dans la première minute du match. Son coude a touché le visage de Cesar Azpilicueta pendant les 10 premières secondes.

L’arbitre lui a donné un carton jaune pour l’incident. Mais Chelsea a estimé qu’il aurait dû être rouge malgré le manque de temps au compteur.

Tuchel était certainement de cet avis, même s’il affirmait y être réticent.

Il a déclaré à Sky Sports (via la BBC) : « Si vous vous souvenez du premier match avec le même arbitre et de la rapidité avec laquelle il nous a donné un carton rouge, je ne suis pas un ami des premiers cartons rouges.

«Je déteste le dire parce que j’aime Mane et c’est un gars sympa et un joueur de haut niveau, mais c’est un carton rouge. Le coude est dans le visage ; peu importe que vous le fassiez après 20 secondes ou 20 minutes.

«Nous venons d’un match contre Brighton où nous manquons les appels du VAR dans la surface et tout à coup, le VAR vérifie un but contre Kovacic.

« Ce serait bien de vérifier aussi de l’extérieur pour avoir des remplaçants et apporter plus d’énergie, mais pour le moment c’est comme mettre [Azpilicueta] dans un nouveau poste, et Christian Pulisic à l’arrière en raison d’une blessure à Trevoh Chalobah. J’ai l’impression que nous commençons avec un dos trois et ne finissons jamais avec le même dos trois.

Malgré une telle adversité, Tuchel a été impressionné par l’intensité du spectacle. Il a également aimé la réaction de son équipe à passer derrière et comment le but de Kovacic a inspiré leur retour.

Il a déclaré : « Brillant match de football. Tout le monde qui n’était pas dans le stade a raté quelque chose – de l’énergie, des erreurs.

« Nous avons très bien commencé et nous étions menés 1-0 à partir de rien parce que nous avons commis deux ou trois grosses erreurs. Puis on en concède un deuxième qui rend la tâche très dure.

« L’équipe n’a pas cédé et le but de Mateo Kovacic a ramené la confiance dans le stade. Il y a eu un retour presque parfait en première mi-temps avec un troisième but à la transition.

Tuchel a ajouté : « De beaux buts, non ? Le premier était absolument génial mais aussi le second était difficile. Entraîner était de haut niveau et c’était à la limite ; ça aurait pu aller dans les deux sens. Un bon dimanche après-midi et nouvel an.

Tuchel fournit la mise à jour de Lukaku

Chelsea n’a pas appelé Romelu Lukaku pour le match après avoir accordé une interview controversée au cours de la semaine.

La signature du record du club a avoué qu’il n’était pas satisfait de la tactique de Tuchel. De plus, il aspire déjà à un retour à l’Inter Milan.

Tuchel a utilisé Kai Havertz comme avant-centre au lieu du Belge. Naturellement, on lui a ensuite demandé une mise à jour sur l’avenir de Lukaku. Il a refusé d’exclure sa réintégration.

L’entraîneur a déclaré : « C’est notre joueur ; il y a toujours un chemin en arrière.

«Nous allons régler cela à huis clos et une fois que nous aurons pris une décision et que Romelu le saura, vous le saurez peut-être aussi. Ce n’est pas à discuter maintenant.

LIRE LA SUITE: Souness déchire Lukaku avec une diatribe alors qu’un expert craint pour Tuchel, saison de Chelsea