Tuchel ouvre la voie à Chelsea pour signer une star de 40 millions d’euros dans un ajustement tactique parfait

Thomas Tuchel a identifié le défenseur du Real Madrid Eder Militao comme une cible potentielle qui conviendrait à sa tactique, selon des informations.

Jusqu’à présent, Chelsea a construit son succès sous Tuchel sur une défense solide, généralement basée sur un dos trois. Mais l’identité des acteurs qui s’intègrent dans ce système pourrait changer. Antonio Rudiger, Andreas Christensen, Cesar Azplicueta et Thiago Silva sont tous en fin de contrat cet été.

Le départ de Rudiger du club suscite des inquiétudes particulières, alors qu’il était déjà clair que Silva ne serait pas une solution à long terme malgré ses capacités impressionnantes.

Quoi qu’il arrive, ils devront régénérer leur backline si certains de ces joueurs partent. À l’approche de la fenêtre de transfert de janvier – à partir de laquelle les joueurs hors contrat pourraient signer des accords de pré-contrat avec des clubs étrangers – cela deviendra plus une priorité.

En conséquence, un certain nombre de défenseurs ont déjà été liés à des transferts vers Stamford Bridge. Mais un nouveau nom dans le cadre, tel que rapporté par El Nacional, est Militao.

Le Brésilien a rejoint le Real Madrid lors d’un transfert de 50 millions d’euros depuis Porto en 2019. Il a dû être patient pour saisir les opportunités, mais les départs estivaux de Sergio Ramos et Raphael Varane lui ont ouvert plus d’espace.

Militao reste sous contrat avec Madrid jusqu’en 2025. Cependant, étant donné qu’il est toujours aux mêmes conditions qu’il a accepté lors de son arrivée au club – l’un des salaires les plus bas de l’équipe – il y a un sentiment qu’il mérite une meilleure offre.

Selon El Nacional, le Real veut récompenser son ascension cette saison avec un nouveau contrat. Mais en attendant, d’autres clubs flânent.

Le rapport affirme que Chelsea surveille de près Militao et a peut-être même déjà pris sa décision. Il est question d’une offre de 40 millions d’euros, en reconnaissance de l’évolution de son profil depuis que Madrid l’a signé.

La poursuite de Chelsea serait à la demande de Tuchel, qui est conscient de la nécessité de regarder différents défenseurs. L’entraîneur allemand aurait le sentiment que Militao s’adapterait bien à ses trois arrières.

Bien qu’ils ne soient pas seuls dans la course pour signer le joueur de 23 ans, les vainqueurs de la Ligue des champions espèrent le convaincre de s’inscrire.

Mais Madrid est prêt à poursuivre ses plans pour attacher Militao. Ils veulent lui donner un meilleur salaire et insérer une clause libératoire plus élevée dans son contrat.

La course est donc lancée pour décider quel sera l’avenir de Militao à long terme.

Chelsea en tête de la course pour la signature au milieu de terrain

Un autre domaine que Chelsea cherche à renforcer est le milieu de terrain. Il semble déjà peu probable qu’ils maintiennent Saul Niguez au-delà de son prêt de l’Atletico Madrid.

En effet, il y a déjà eu des rapports sur l’endroit où l’Espagnol pourrait atterrir ensuite. Barcelone et la Juventus semblent être ses principales options à l’heure actuelle.

Mais il y avait une raison pour laquelle Chelsea a ressenti le besoin de recruter un milieu de terrain supplémentaire cet été. Ils voulaient plus de concurrence pour N’Golo Kante, Jorginho et Mateo Kovacic.

Ruben Loftus-Cheek a également eu quelques opportunités depuis son retour d’un prêt avec Fulham. Mais une signature supplémentaire est toujours au menu.

L’une de leurs principales cibles à cet égard est le monégasque Aurélien Tchouameni. Le joueur de 21 ans est l’un des joueurs les plus prometteurs d’Europe à son poste et est devenu un international français à part entière plus tôt cette année.

Tchouameni a suscité l’intérêt de plusieurs clubs, mais les derniers rapports indiquent que Chelsea est en pole position pour le signer.

Alors que d’autres clubs – dont Liverpool et Manchester City – sont rebutés par son prix demandé de 50 millions d’euros, Chelsea est en fait disposé à faire une offre plus élevée.

Par conséquent, ils semblent susceptibles de le débarquer s’ils consolident leur intérêt. Avec une signature défensive derrière lui également, la colonne vertébrale de l’équipe de Stamford Bridge pourrait être sécurisée pour les années à venir.

