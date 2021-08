Tuchel porte le gros du blâme sur le transfert alors que le transfert de Chelsea échoue

in

Un accord avec Chelsea pour une cible clé a échoué après des discussions avec Thomas Tuchel, tandis que Harry Kane envisage un nouveau gros contrat à Tottenham – les deux dans tous les derniers Paper Talk.

CHELSEA, SAUL TRANSFERT TOMBE À TRAVERS

Le milieu de terrain de l’Atletico Madrid Saul Niguez ne signera pas pour Chelsea cet été après que les discussions avec le patron Thomas Tuchel aient rencontré un obstacle majeur, selon un rapport.

L’Espagnol de 26 ans a fait l’objet de fortes spéculations sur les transferts tout au long de l’été. En effet, il est devenu frustré par son absence de rôle singulier à Madrid, Diego Simeone au lieu de l’utiliser comme un joueur utilitaire. En tant que tel, Liverpool est devenu le premier prétendant.

Cependant, Jurgen Klopp a fermement exclu une décision pour un autre milieu de terrain plus tôt ce mois-ci, laissant Manchester United et Chelsea dans la course.

United, cependant, a re-signé Cristiano Ronaldo et leurs dépenses devraient enfin se terminer après la torsion de transfert de choc de vendredi.

Selon 90 minutes, Chelsea était sur le point de signer Saul, mais ces progrès se sont finalement révélés infructueux et le mouvement s’est effondré.

En fait, Chelsea avait conclu un accord avec l’Atletico Madrid et une clause sur un futur transfert pour le milieu de terrain était le seul problème à régler.

Cependant, le manque d’assurance du manager des Blues Tuchel sur son temps de jeu a maintenant vu Saul refuser le transfert à Stamford Bridge.

Chelsea a une pléthore de talents au milieu de terrain, dont Jorginho, N’Golo Kante et Mateo Kovacic. Avec de tels joueurs établis dans la formation des champions d’Europe, Saul aurait du mal à se frayer un chemin dans l’équipe à long terme.

En conséquence, 90min ajoute que Saul restera probablement à l’Atletico, avec qui il a signé un contrat de neuf ans en 2017.

ET LE RESTE DE PAPER TALK

Harry Kane a discuté d’un nouveau contrat avec Tottenham qui, espère-t-il, vaudra jusqu’à 400 000 £ par semaine. (Les temps)

Pendant ce temps, Cristiano Ronaldo gagnera 480 000 £ par semaine après son retour à Manchester United. En tant que tel, il est devenu le joueur le mieux payé de la Premier League. (Le soleil)

United n’a pas l’intention de vendre Edinson Cavani après la re-signature du joueur de 36 ans. (But)

Cependant, il est peu probable que Ronaldo prenne sa chemise emblématique n ° 7, que Cavani porte actuellement. En effet, les règles de la Premier League stipulent que l’Uruguayen doit partir – ou United pourrait bénéficier d’une dispense spéciale « sans précédent » – pour changer les chiffres. (Daily Mirror)

Le patron de United, Ole Gunnar Solskjaer, a déclaré que le nouveau défenseur qui avait signé Raphael Varane avait été “impressionnant” jusqu’à présent. (L’indépendant)

FRAIS DE TRANSFERT EVERTON SET 85 M £

Le Paris Saint-Germain ciblera l’attaquant d’Everton Richarlison si Kylian Mbappe scelle un transfert. (Sport céleste)

Cependant, le patron de Toffees Rafael Benitez dit que le club n’envisage pas de vendre le Brésilien. De plus, Everton exigera 85 millions de livres sterling. (Étoile du jour)

Pourtant, Everton a pris contact avec le Celtic au sujet d’un accord potentiel pour l’attaquant Odsonne Edouard. (Sport céleste)

Le défenseur de Chelsea Thiago Silva a frappé l’ancien club du Paris Saint-Germain pour le contrat de Sergio Ramos. (Daily Mirror)

LES LOUPS SOUMETTENT UNE OFFRE DE DÉFENSEUR

Les loups ont soumis une offre de 12,8 millions de livres sterling pour le défenseur central marseillais Duje Caleta-Car. (Obtenir les nouvelles du football français)

Le manager de Liverpool, Jurgen Klopp, a averti ses joueurs de ne pas devenir obsédés par l’arrêt de l’attaquant des Blues Romelu Lukaku à Anfield samedi. (Écho de Liverpool)

Le manager de Chelsea, Thomas Tuchel, a remis en question la décision de Callum Hudson-Odoi de snober une convocation des moins de 21 ans en Angleterre. Cependant, l’attaquant sait qu’il peut changer d’allégeance au Ghana en novembre de l’année prochaine. (Le télégraphe)

Le transfert de Kurt Zouma de Chelsea à West Ham demeure incertain en raison d’un problème de genou soulevé dans son examen médical. (Daily Mirror)

Le jeune couple d’Arsenal, Miguel Azeez et Ryan Alebiosu, est sur le point de conclure des accords permanents avec Portsmouth et Sunderland, respectivement. (Football à Londres)