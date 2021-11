Tuchel purifie l’air sur la star de Chelsea, mais rend l’admission «impossible»

Le manager de Chelsea, Thomas Tuchel, a insisté pour que Hakim Ziyech et le club se sentent totalement engagés dans son contrat, au milieu des spéculations de transfert sur son avenir.

L’ailier est arrivé à Stamford Bridge à l’été 2020 après une ascension fantastique avec l’Ajax. En fait, son rôle clé dans l’équipe qui a atteint les demi-finales de la Ligue des champions a persuadé Chelsea de le signer.

Et s’il a joué 49 matchs avec les Blues depuis lors, il n’a jamais été un partant crucial. Non seulement cela est dû à la pléthore d’options offensives de Chelsea, mais aussi aux blessures.

Ce trimestre, Ziyech a joué un rôle principal en pré-saison. Cependant, après une blessure à l’épaule lors de la finale de la Super Coupe de l’UEFA contre Villarreal, il a eu du mal pour le rythme et les minutes.

Un expert a affirmé que l’international marocain aurait dû signer pour Tottenham au lieu. Quant à son avenir à Chelsea, les Bleus ont eu liens avec son déménagement en janvier.

Selon Tuchel, cependant, Ziyech reste un élément essentiel de ses plans. Le patron de Chelsea, qui a également admis qu’il ne pouvait pas le jouer tout le temps, a déclaré à l’Evening Standard : « Pour le moment, ici à Cobham, il n’y a aucune idée de son avenir.

« Il n’y a aucune idée d’un changement potentiel, d’un accord d’échange ou autre en hiver. Je n’en ai parlé à personne ici à Cobham.

« Hakim n’était pas dans mon bureau pour exprimer un souhait comme celui-ci, donc en ce moment, il est un membre à part entière de l’équipe.

«C’est un gars important, un gars très talentueux, un gars très ambitieux, et il fait partie intégrante de notre équipe. Il l’était la saison dernière, il l’est cette saison et nous attendons le meilleur de lui tout le temps.

«Mais c’est une concurrence difficile. Je ne peux pas laisser tout le monde jouer 90 minutes tout le temps, c’est tout simplement impossible.

Ziyech a disputé neuf matches depuis la victoire en Super Coupe contre Villarreal, dont quatre en Premier League.

Selon Tuchel, ses luttes pour le rythme sont faciles à expliquer.

Tuchel explique Ziyech, Chelsea a du mal

« C’est très facile. J’ai dit à plusieurs reprises qu’il était brillant en pré-saison », a déclaré le manager.

«Il a eu une blessure qui a été un énorme revers. Il a joué après la blessure à l’épaule avec douleur et avec une énorme protection qui l’empêchait d’être totalement libre, ce qui est nécessaire pour son jeu et ses mouvements, sa position et son style de jeu.

« Maintenant, il a intensifié ses efforts lors des derniers matchs. Nous avons eu quelques blessures et il a profité de la chance d’avoir plus de temps de jeu.

« Il a été décisif, il a aidé, il a marqué. C’est bien. »

Chelsea revient à l’action après la pause internationale après avoir fait match nul avec Burnley lors de leur dernier match.