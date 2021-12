Tuchel ‘raja’ du calendrier Premier : « Ce n’est pas juste »

27/12/2021

27/12/2021

.

Le manager de Chelsea, l’Allemand Thomas tuchel, a critiqué le calendrier actuel de la Premier League, qui accélère son emploi du temps et accumule les jours ces jours-ci malgré la croissance des positifs due au covid.

« Ce n’est pas juste. On est intense depuis dix jours, avec des joueurs au lit et on affronte des équipes qui ont eu des matchs reportés et qu’ils ont une semaine pour les préparer », a fait valoir l’entraîneur de Chelsea qui il a retrouvé le triomphe en battant Aston Villa.

« Le calendrier est tel qu’il est mais cela ne peut pas être le bon chemin », a ajouté Tomas Tuchel qui a rappelé que Chelsea a joué son huitième match jusqu’à présent ce mois-ci et que mercredi ils affronteront Brighton à Stamford Bridge.

Chelsea a perdu Callum Hudson-Odoi et Romelu Lukaku, qui ont réapparu ce dimanche contre Aston Villa, en raison du covid. En outre, Il ne peut pas encore compter sur Kai Hartez et Timo Werner.

«Ils nous font jouer malgré le fait d’avoir aussi des joueurs atteints de covid. TOn a de nouvelles blessures mais on est entre les mains de gens qui sont dans un bureau sans savoir ce que c’est », a ajouté Thomas Tuchel.

« Nous nous battons et nous pressons nos joueurs. J’ai le plus grand respect pour ce que font les joueurs. Nous apportons des modifications obligatoires pour les blessures. On ne change plus pour des raisons tactiques », a déclaré le manager de Chelsea qui a salué la volonté de ses footballeurs.

« Je suis fier et impressionné par eux mais aussi concerné. On a peut-être tort de permettre à certains de jouer après avoir été malades, avec le coronavirus, avec seulement un ou deux entraînements. Le Premier nous a fait jouer et c’est pour ça qu’on a joué », a insisté Tuchel.