Tuchel ravi par le succès «maison» et s’attend à ce que le flop profite de l’arrivée de l’attaquant

Thomas Tuchel a salué la performance de Trevoh Chalobah alors que Chelsea battait Crystal Palace samedi et pense que l’arrivée de Romelu Lukaku aidera une autre des signatures à gros revenus du club.

Les Bleus ont entamé leur match d’ouverture de Premier League en pleine confiance après avoir remporté la Super Coupe de l’UEFA en milieu de semaine. Les Londoniens de l’ouest ont battu Villareal aux tirs au but à Belfast avant de passer sans encombre aux affaires intérieures. Ils étaient bien trop bons pour une tenue décevante du Palace, lors du premier match de Patrick Vieira à la tête.

Marcus Alonso a ouvert le score à la 27e minute sur un superbe coup franc. Christian Pulisic puis a doublé l’avance à bout portant après que le gardien des Hornets Vicente Guaita ait raté le centre de Mason Mount.

Et Chalobah mit la cerise sur le gâteau d’un triomphe 3-0 avec une frappe de 25 verges en 58 minutes au Bridge. Tuchel était ravi, surtout après l’effort que ses hommes avaient fourni mercredi soir.

“Nous sommes revenus d’un match mercredi et avons été surutilisés physiquement”, a-t-il déclaré à Sky Sports. “Il faisait très chaud aujourd’hui et nous voulions absolument gagner, c’était une victoire bien méritée avec une bonne performance.”

Chaloba fait partie du club depuis l’âge de huit ans. Mais il avait pas encore frapper un ballon pour l’équipe senior avant cette saison.

Les prêts à Ipswich, Huddersfield et Lorient ont certainement aidé et il a fait forte impression au début de 2021-2022. Tuchel est un grand fan et était ravi qu’un jeune joueur anglais fasse ses preuves.

«Deux matchs fantastiques joués maintenant et joués presque chaque minute en pré-saison. C’est un gars humble de l’académie et il était tellement, tellement bon », a-t-il ajouté. «Il joue avec tellement de confiance, tant de bons comportements sur le terrain sont un après-midi assez parfait pour lui.

“Vous avez vu comment ils ont célébré avec lui et ce sont les histoires que nous aimons sur le football, dans ce match dans une ligue passionnante avec des joueurs de l’étranger, il y a encore de la place pour les talents locaux dans notre club et d’autres grands clubs.”

Tuchel savoure l’arrivée de Lukaku

Lukaku a maintenant rejoint Chelsea après sept ans d’absence. Il n’a pas été impliqué contre les Eagles mais devrait apporter une contribution significative tout au long de la campagne.

Et le tacticien allemand pense que son arrivée pourrait en fait aider Timo Werner après ses difficultés de la première saison.

“Je pense que ça va beaucoup aider, avec l’arrivée de Romelu”, a-t-il poursuivi. «Il prend ses responsabilités, peut enlever Timo, Kai Havertz et Christian Pulisic donc nous avons plus de variations.

«Nous pouvons jouer avec deux attaquants ou aller avec trois avants. L’arrivée de Romelu est également une bonne nouvelle pour Timo.

