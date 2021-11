Tuchel révèle ce qui distingue la star de Chelsea au milieu des craintes d’une chute importante

Le manager de Chelsea, Thomas Tuchel, pense que pouvoir travailler avec n’importe quel manager est l’un des traits marquants d’Antonio Rudiger, au milieu des spéculations continues sur son avenir.

Le défenseur a connu une renaissance remarquable sous l’actuel patron des Blues, après une période difficile. Alors qu’il a joué un rôle clé sous Antonio Conte et Maurizio Sarri, il a lutté pendant des minutes sous Frank Lampard.

En conséquence, il a eu de solides liens de transfert avec un déménagement à travers Londres à Tottenham. Ceux-là ne sont pas partis au milieu du contrat de Rudiger expirant à la fin de la saison.

Néanmoins, il reste une possibilité que l’international allemand signe un nouvel accord. Dans tous les cas, l’ancien homme de la Roma a marqué et réalisé une autre démonstration de défense alors que Chelsea battait Leicester 3-0 samedi.

Après le match, Tuchel a admis que il y a un « retard » évident dans les pourparlers.

Cependant, le manager a déclaré à The Independent que l’incertitude concernant le contrat de Rudiger n’affecte pas – et n’affectera pas – son engagement envers Chelsea.

« C’était une très bonne performance de Toni », a déclaré Tuchel. « Il a été exceptionnel dès le premier jour et il s’améliore de plus en plus, à un très haut niveau.

« La situation est la situation. Nous voulons qu’il reste – c’est très clair et il le sait – mais parfois dans ces situations, il y a un certain retard. »

Tuchel a déclaré que malgré le retard, cela « n’affecte absolument pas son comportement ».

Il a ajouté : « Il est exactement au bon endroit – il est dans la ligue la plus compétitive et dans un club où gagner compte.

« Cela lui va parfaitement. Alors, soyons un peu patients et espérons que nous aurons une fin heureuse. »

Au total, Rudiger a disputé 165 matches avec Chelsea depuis son transfert de la Roma en 2017. En tant que tel, Tuchel a salué sa polyvalence sous différents styles de coaching comme l’un de ses traits clés.

Tuchel salue Rudiger pour Chelsea

« Je pense que la qualité supérieure de Toni est qu’il peut livrer peu importe qui est sur la touche », a-t-il déclaré.

«C’était un joueur fort en Italie et il a joué sous plusieurs entraîneurs pour Chelsea et était fort. Il sait quoi faire et accepte son rôle, et le vit au maximum.

« Nous exigeons beaucoup de lui mais il livre beaucoup. En fait, je ne pense pas qu’il dépende de qui est sur la touche.

Pendant ce temps, dans des rapports plus inquiétants, Mason Mount se sentirait sous-estimé par Tuchel. Le joueur de 22 ans est passé par l’académie du club, après le retour de Lampard à Londres depuis Derby.

Cependant, un rapport publié dimanche a affirmé qu’il ne se sentait pas aussi valorisé que les joueurs qui sont arrivés pour de gros frais de transfert.

Les Bleus reviennent à l’action mardi, face à la Juventus en Ligue des champions.