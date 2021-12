Tuchel révèle pourquoi « jouer avec le feu » a coûté à Chelsea lors du tirage au sort d’Everton

Le patron de Chelsea, Thomas Tuchel, a admis que les occasions manquées en première mi-temps étaient à l’origine de l’échec de son équipe à prendre les trois points d’Everton.

Les Londoniens ont été tenus en échec 1-1 à Stamford Bridge malgré leur domination du match du début à la fin. Le gardien des Toffees, Jordan Pickford, a été occupé tout au long de la tâche et a répondu à la tâche. Le numéro un anglais a réalisé une série de superbes arrêts en première période pour tenir les hôtes à distance.

Monture maçon a finalement débloqué l’impasse à la 69e minute. L’attaquant anglais a réussi à dépasser Pickford à bout portant après un excellent travail de Reece James.

Mais les Merseysiders étaient de retour en bons termes à peine cinq minutes plus tard. L’adolescent Jarrad Branthwaite – lors de sa première apparition en championnat ce trimestre – s’est inscrit au deuxième poteau sur le coup franc d’Anthony Gordon.

Les Blues ont perdu beaucoup plus d’occasions après la pause et ont trouvé Pickford un objet immobile à l’arrière. Et Tuchel a avoué qu’il était difficile de voir ses charges abandonner l’avantage une fois de plus.

« Oui, bien sûr (c’est frustrant) de donner une autre piste », a-t-il déclaré à BT Sport. « Si nous voyons l’effort que nous apportons dans un match comme celui-ci, l’effort dont nous avons besoin pour marquer un but et l’effort dont l’adversaire a besoin pour égaliser – c’est difficile à avaler.

« Nous avons raté de grandes occasions d’obtenir le résultat en première mi-temps et en deuxième mi-temps, nous n’avons pas trouvé le rythme de manière cohérente et avons essayé d’apporter de l’énergie sur le banc, mais c’était difficile. Nous avions l’avantage et nous l’avons donné sur un coup franc.

Tuchel dénonce le gaspillage de Chelsea

Chelsea compte désormais quatre points de retard sur Manchester City et trois points de retard sur Liverpool. Dans ce qui s’annonce comme une course à trois chevaux pour le titre, chaque résultat est vital.

Et le tacticien allemand a refusé de blâmer une ribambelle d’absents pour le résultat, préférant se concentrer sur le défaut évident de son équipe.

« Le football n’est presque jamais l’une des raisons pour lesquelles les choses se passent ainsi, mais l’une des principales raisons est certainement les occasions que nous avons manquées aujourd’hui », a-t-il ajouté. «Nous aurions pu être deux ou trois et jouer avec le feu. Il est évident que nous avons raté beaucoup de joueurs, de grandes personnalités, des titulaires réguliers, mais nous ne nous en servirons pas comme excuse.

La prochaine étape sera la visite de dimanche à Molineux pour affronter les loups. Bien que la propagation du Covid puisse avoir son mot à dire dans les procédures.

