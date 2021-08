Tuchel révèle que les analystes de Chelsea ont inspiré un appel clé; confirme une blessure “grave”

in

L’entraîneur de Chelsea, Thomas Tuchel, a révélé après la victoire de son équipe en Coupe UEFA aux tirs au but qu’il avait prévu depuis longtemps de présenter Kepa Arrizabalaga.

Le gardien espagnol a été le héros de son équipe à Belfast mercredi, sauvant le tir décisif. Chelsea par la suite a gagné le concours 6-5 de remporter leur deuxième titre européen en trois mois. Cependant, Kepa n’a pas commencé le match. Au lieu de cela, il est entré en retard dans les prolongations à la place d’Edouard Mendy, qui lui-même avait impressionné.

Chelsea a affronté Villarreal, détenteur de la Ligue Europa, à Windsor Park, mais a été pénalisé par le pire départ possible.

Kai Havertz a raté le coup d’envoi, mais l’échec d’Aissa Mandi a rétabli la parité à 1-1 après deux pénalités. Peu de temps après, Kepa a arrêté le penalty de Raul Albiol pour aider son équipe à triompher.

Interrogé sur la décision de souscrire à Kepa, cependant, Tuchel a révélé qu’il avait fait le protocole standard de mouvement avant un Match nul au cinquième tour de la FA Cup avec Barnsley en février.

“Ce n’était pas spontané”, a déclaré le manager à BT Sport. «Nous en avons parlé avec les gardiens de but lorsque nous sommes venus et que nous avons disputé le premier match de coupe contre Barnsley.

«Nous avions donc des statistiques, nous étions bien préparés, que Kepa a le meilleur pourcentage d’économies de pénalités. Les gars de l’analyse, les entraîneurs des gardiens, m’ont montré les données.

“Ensuite, nous avons parlé avec les joueurs, que cela peut arriver lorsque nous jouons dans des matchs à élimination directe et depuis lors, ils le savent.

“C’est fantastique comme Edu [Mendy] l’accepte, ce discours. C’était le matin avant le match de coupe à Barnsley et depuis lors, ils le savent.

« Bien sûr, nous devions faire ce qui est bon pour l’équipe. Si nous avions besoin d’un sixième changement, c’était nécessaire.

Tuchel a ajouté que cette décision montre également l’esprit d’équipe au sein de son camp.

« Il y a la preuve que Képa est meilleur dans cette discipline et ces gars-là sont de vrais joueurs d’équipe », a-t-il déclaré.

«Je suis heureux pour Kepa et je suis heureux pour Edu qu’ils aient un gardien comme celui-ci qui montre la fierté de sortir du terrain. Il est heureux de le faire pour l’équipe.

Tuchel fier de Chelsea

Avant les tirs au but, la finale de la Super Coupe s’est terminée 1-1 après 90 minutes et prolongations. Hakim Ziyech a marqué le premier but, mais a dû partir avec une blessure à l’épaule inoffensive, mais d’apparence désagréable.

En seconde période, Villarreal mettait la pression sur les Bleus et Gérard Moreno égalisait.

“C’était difficile, 120 minutes pour plus ou moins rien”, a déclaré Tuchel à propos de la performance de son équipe. « Nous avons été très forts dans les 30, 35 premières minutes. Ensuite, nous avons perdu des ballons faciles après notre but.

«En deuxième mi-temps, nous étions trop passifs. Trop de pertes de ballon, ils ont égalisé, bien mérité. Juste après avoir concédé le but, nous étions encore très forts jusqu’à la fin.

“Nous avons investi plus jusqu’à la 120e minute et méritions de gagner.”

Interrogé sur la blessure de Ziyech, Tuchel a déclaré: “Si vous éliminez un joueur en première mi-temps, c’est grave et malheureusement, c’était un joueur très décisif.”