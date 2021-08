Tuchel révèle qu’il avait une peur clé de Chelsea en première mi-temps alors que le trait de Lukaku était loué

L’entraîneur de Chelsea, Thomas Tuchel, a déclaré qu’il se sentait préoccupé par l’énergie de son équipe pendant la première moitié de la victoire convaincante contre Arsenal.

Les Bleus ont poursuivi leur impressionnant début de saison avec une dominante Victoire 2-0 à l’Emirates Stadium le dimanche. Romelu Lukaku a fait ses débuts parfaits pour les visiteurs, marquant après 15 minutes pour donner le ton de l’après-midi. L’arrière droit Reece James a ensuite marqué après avoir aidé Lukaku.

En seconde période, Arsenal est revenu à Chelsea avec quelques occasions menaçantes.

Dans l’ensemble, cependant, les champions d’Europe en titre ont réussi à se hisser en tête du classement devant Liverpool, qui a battu Burnley samedi.

Cependant, Tuchel a déclaré à Sky Sports qu’il s’inquiétait de regarder son équipe en première mi-temps.

“J’ai eu le sentiment en première mi-temps que nous manquions un peu d’acuité et d’activité”, a déclaré l’entraîneur allemand.

«Nous sommes devenus à certains moments un peu passifs. Je pense que nous avons eu une longue semaine d’entraînement et nous nous sommes entraînés très, très dur, en doubles sessions.

« J’ai donc eu l’impression que nous étions un peu longs. En deuxième mi-temps, nous avons surmonté quelques minutes au début et ensuite nous l’avons très très très bien contrôlé.

“Nous nous sommes créés des occasions, je pense que nous méritions de gagner, mais il y a encore de la place pour s’améliorer.”

Tuchel a admis avant le match qu’il se sentait «curieux» de voir comment Lukaku se comporterait. En effet, le couple n’a jamais travaillé ensemble auparavant.

Dans son évaluation d’après-match, Tuchel a salué la capacité du Belge à faire jouer d’autres joueurs, entre autres traits.

Tuchel fait l’éloge de Lukaku et de Chelsea

“Je suis très content de la façon dont il s’est déjà intégré, c’est un gars très intelligent”, a déclaré le manager. « Il aime être dans le groupe et c’est un leader très démocrate, qui parle à tout le monde, très amical et humble et totalement compétitif.

«Il donne quelque chose à notre jeu que nous n’avions pas tellement. Protéger les ballons, pour jouer très direct en avant dans la dernière ligne, on ne peut pas mieux commencer qu’avec un but.

“Je n’en attendais pas trop, je voulais être ouvert et le regarder, voir ses forces et sa capacité à s’adapter et à faire le lien entre Kai [Havertz] et maçon [Mount] et c’est ce qu’il a fait très, très bien.

« Les gars aiment jouer les uns avec les autres et à partir de maintenant, nous pouvons entrer dans les détails. »

Chelsea affrontera ensuite Liverpool dans un affrontement crucial en début de saison entre deux des leaders de la Premier League.

Dix des moments les plus controversés de l’histoire de la Premier League – Cantona, Pardew, Suarez…