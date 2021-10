Tuchel salue la récupération miraculeuse de Chelsea alors que des mises à jour sont données sur le trio blessé

Le manager de Chelsea, Thomas Tuchel, a admis que son équipe avait bien fait de dépasser Southampton lors de la Coupe Carabao à la suite de nombreux changements tardifs.

Les Bleus avaient déjà attaquants perdus Romelu Lukaku et Timo Werner. Néanmoins, leur malheur a continué lorsque Cesar Azpilicueta, Andreas Christensen et Ruben Loftus-Cheek ont ​​eu des problèmes.

Tuchel est plutôt allé avec Ross Barkley et Saul Niguez au milieu de terrain contre les Saints en quart de finale choc. Pendant ce temps, Malang Sarr s’est inséré dans la défense.

Kai Havertz a mené les hôtes en tête juste avant la pause. Cependant, Che Adams a égalisé deux minutes après le début de la deuxième période. L’international écossais a tapé à la maison après l’effort sauvé de Kyle Walker-Peters.

Pourtant, aucune des deux équipes n’a pu trouver de vainqueur et le match s’est soldé par des tirs au but. Alors que Mason Mount avait un effort sauvé par Fraser Forster, Theo Walcott et Will Smallbone ont également échoué à 12 yards.

En conséquence, Reece James a marqué le coup de pied décisif – tout comme il l’a fait au tour précédent.

Tuchel a déclaré après le match: «Nous avons eu des changements de dernière minute car trois partants potentiels se sont blessés à l’entraînement, donc ce n’était pas prévu comme ça et pas tellement d’options sur le banc.

«Nous savions que c’était la première fois que nous jouions ensemble comme ça et que les choses seraient difficiles contre une équipe qui vous mettait tellement de pression comme Southampton et c’était comme ça.

« C’était un beau match de football, de bonnes performances des deux équipes et un match difficile, mais au final nous gagnons avec une séance de tirs au but. »

Tuchel s’attend à ce qu’Azpilicueta (épaule) soit en forme pour affronter Newcastle samedi. Christensen reprendra l’entraînement jeudi après une opération à la dent.

Pendant ce temps, Loftus-Cheek a signalé un certain inconfort à la hanche lundi.

Tuchel a déclaré qu’il se sentait heureux de donner des chances aux autres joueurs et que « chaque compétition est une compétition importante ». Il a ajouté: « Le problème est que nous avons un autre match maintenant en décembre qui est assez complet. »

Hasenhuttl fier de l’affichage de Southampton

Le patron de Southampton, Ralph Hasenhuttl, a apporté neuf changements par rapport au tirage du week-end à Burnley et a félicité ses joueurs.

«Ce fut un match intense et superbe et nous avions cinq remplaçants, ce qui était parfait. Cela nous a donné la chance d’aller aux tirs au but », a-t-il déclaré.

« Nous avons fait tout ce que nous pouvions aujourd’hui et c’était un match fantastique à regarder pour tout le monde dans le stade.

«C’était un thriller et une cravate de coupe typique. Nous voulions leur donner une soirée difficile et nous l’avons fait, je pense. C’est dommage que nous n’ayons pas pu remporter la victoire mais je suis très fier de mon équipe. Tout le monde a fait un travail fantastique.

Alors que Chelsea affronte Newcastle lors de son prochain match, Southampton affronte Watford.

