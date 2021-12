Tuchel se méfie du vide laissé par l’homme de Chelsea que «tout le monde veut»

Thomas Tuchel a expliqué pourquoi n’importe quelle équipe manquerait à N’Golo Kante après l’avoir confirmé comme l’un des cinq absents de Chelsea – alors qu’il a encouragé quelqu’un qui pourrait le remplacer.

Chelsea se prépare pour son dernier match de la phase de groupes de la Ligue des champions. Ils affronteront le Zenit mercredi soir. Leur qualification pour les huitièmes de finale est déjà assurée. Mais ils visent toujours à s’assurer de remporter le groupe.

Une victoire leur suffirait pour le faire, mais ils devront obtenir un résultat sans plusieurs acteurs clés.

S’exprimant lors de sa conférence de presse en vue du match, l’entraîneur-chef Tuchel a énuméré cinq joueurs auxquels il ne pourra pas faire appel.

« Ben Chilwell est absent, N’Golo est absent, Trevoh Chalobah est absent, Mateo Kovacic est absent et Jorginho est absent », a-t-il déclaré.

L’absence de Kovacic est due à un test positif au Covid-19, juste un jour après son retour à l’entraînement avec un « grand sourire », a déclaré Tuchel.

Kante, quant à lui, a déjà rencontré des problèmes de blessures cette saison. À l’âge de 30 ans, certains craignent que cela devienne un phénomène régulier.

Tuchel a donc été interrogé sur le fait de devoir accepter les blessures de Kanté. Il a répondu : « Je ne suis pas si prudent lorsque je le ramène.

« C’est une relation ouverte avec lui. Nous prenons soin de lui et il a besoin de son temps. Ce n’est pas une question d’âge, il prend plus de temps. Il fait attention et ne veut pas prendre de risques.

« C’est un surhomme, le gars qui fait la différence, le gars que tout le monde veut avoir dans son milieu de terrain.

« C’était un accident lors du match contre la Juventus. Cela peut arriver. Il nous manque beaucoup. »

Tuchel envoie un message à Saul

En l’absence de Kante, Kovacic et Jorginho – sur le papier les trois meilleurs milieux de terrain de Tuchel – il pourrait y avoir une chance rare pour Saul Niguez.

Le joueur prêté de l’Atletico Madrid n’a commencé que deux matchs de Premier League cette saison. Il a été retiré à la mi-temps des deux. Mais maintenant, il aura potentiellement une autre opportunité sur la scène européenne.

Tuchel a admis qu’il devait donner à Saul plus de temps de jeu après avoir expliqué pourquoi il pourrait avoir du mal à s’adapter.

« C’est l’un des gars qui a besoin de minutes », a déclaré Tuchel. «Il est toujours dans nos pensées et nous pensons à chaque séance d’entraînement et à chaque forme.

«Je pense qu’il a eu un peu de mal avec l’intensité et il n’a pas eu de chance d’avoir joué contre Aston Villa, Southampton et Watford. Tous les trois étaient des matchs de haute intensité, au-dessus de la moyenne.

«Nous essayons de l’encourager car il grandit de plus en plus à Chelsea. Nous ne cesserons de l’encourager et d’essayer de faire ressortir le meilleur. Il y a de fortes chances qu’il s’améliore demain.

