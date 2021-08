Tuchel, sur le changement de Kepa : "Ce n’était pas spontané"

Le remplacement d’un gardien de but dans un match de football est généralement déterminé par une blessure, car il est généralement irremplaçable. Moins hier. Le Chelsea de Tuchel nous a montré que dans le monde du sport tout est étudié et a décidé de changer son gardien titulaire, Édouard Mendy, pour faire face aux tirs au but, pour le remplaçant, Kepa Arrizabalaga, car les analystes du staff technique ont déterminé que l’Espagnol était meilleur aux tirs au but que le Sénégalais.

Plus d’informations (Auto)

Titre de l’actualité (Auto)

L’entraîneur allemand a expliqué à la fin du match que ce n’était pas une décision prise en cours de match, loin de là.»Ce n’était pas spontané. Nous en avons discuté avec les gardiens peu après notre arrivée au club. Nous étions bien préparés. Nous avions une statistique selon laquelle Kepa est le meilleur aux tirs au but. Les analystes m’ont montré les données puis nous avons parlé aux joueurs. »

Pour Tuchel “c’est fantastique qu’Edouard l’accepte”, et voulait montrer son bonheur pour les deux gardiens et pour être sorti vainqueur des tirs au but lors de la finale de la Supercoupe d’Europe face à Villarreal. « Content que ça ait fonctionné. Je suis content pour Kepa et Edouard, c’est incroyable d’avoir un gardien comme lui qui est content de faire ça pour l’équipe”.