Tuchel vante un changement de sélection impensable; écourte l’expérience de Chelsea

Thomas Tuchel a laissé la porte entrouverte à un changement de sélection de Chelsea qui aurait été impensable il y a quelques semaines à peine, et a écourté une expérience de Reece James.

Chelsea No 1 Edouard Mendy avait sans doute été le gardien de but le plus performant de la Premier League cette saison. L’international sénégalais s’est imposé comme le premier choix incontesté du club avec les gants, cimentant ainsi Kepa Arrizabalaga à de rares sorties en coupe.

Cependant, Mendy était sans doute fautif pour deux buts lorsque Chelsea a subi une défaite surprise contre West Ham la semaine dernière.

Kepa a été sélectionné pour commencer contre le Zenit St Petersburg en milieu de semaine alors que Tuchel sonnait les changements. Saisissant sa chance des deux mains, l’Espagnol a impressionné malgré un match nul 3-3 assurant que la tête du groupe a été cédée à la Juventus.

Maintenant, s’exprimant lors de sa conférence de presse de vendredi (via Football London) avant leur affrontement avec Leeds, Tuchel a été interrogé sur la perspective que Kepa fasse pression pour une apparition en championnat. Alors que Tuchel s’est arrêté avant de lui promettre un départ, sa réponse a suggéré qu’il n’aurait aucun scrupule à prendre la décision s’il se sentait enclin.

« Il pousse toujours », a déclaré Tuchel à propos de Kepa. « Il est vraiment un exemple d’esprit sportif. Je n’ai que des éloges pour lui.

« Il a fait tout ce qu’il est capable de faire pour produire une performance comme celle-ci [against Zenit St Petersburg], chaque jour, il est un esprit incroyable.

« Il fait ce qu’il faut pour être à son plus haut niveau et c’est ainsi que tous les sports d’équipe devraient être à Chelsea. »

La récente baisse de forme de Chelsea a coïncidé avec une série de blessures. Faisant le point sur son équipe, Tuchel a confirmé que quatre noms manqueraient à Leeds. Cependant, Jorginho devrait commencer et franchir la barrière de la douleur après avoir porté une plainte au dos.

« Trevoh Chalobah est toujours absent, Kovacic est évidemment absent, N’Golo Kante est absent pour demain et Ben Chilwell aussi », a déclaré Tuchel.

« Jorginho a fait les deux dernières séances d’entraînement et fera ce qu’il a fait le dernier match, jouer dans la douleur. »

Kanté est sans doute le plus gros raté face à Tuchel à l’heure actuelle. Ses commentaires sur la dynamo du milieu de terrain suggèrent qu’il partage le même point de vue.

« Vous ne pouvez pas trouver un deuxième N’Golo alors bien sûr nous sommes inquiets », a-t-il ajouté. « C’est probablement encore une trop longue pause et nous espérons qu’il reviendra à l’entraînement en équipe mardi. »

Chelsea expérimente un one-off – Tuchel

Ruben Loftus-Cheek devait débuter contre le Zenit, bien qu’une blessure à l’échauffement ait gâché ce plan.

Reece James a répondu à l’appel aux armes et a dûment joué au milieu de terrain. Cependant, Tuchel a suggéré que l’expérience n’était qu’une seule fois.

« Reece commencera en tant qu’ailier arrière. Il n’est pas nécessaire demain d’essayer ces différentes choses.

Chelsea, Juventus ou Newcastle ? Évaluer où Eden Hazard peut passer au prochain

Tuchel va relever les défis de Chelsea

On a ensuite demandé à Tuchel si le récent incident du club était son moment le plus difficile au club à ce jour. Chelsea n’a remporté qu’un seul de ses quatre derniers matches, toutes compétitions confondues.

« Non », a déclaré Tuchel. «Pour moi, c’est une période très courte où nous sommes un peu préoccupés ou pas satisfaits de la façon dont nous abordons les choses et pensons que nous pouvons faire mieux. Pour moi, ce n’est pas une longue période.

« Cela a commencé à Watford, mais même là, nous avons eu beaucoup de changements. J’étais conscient que peut-être les choses n’avaient pas l’air si précises, fluides ou bien organisées. Mais j’ai été surpris de ne pas être prêts physiquement ou mentalement pour jouer un match de championnat.

« Nous avons très bien joué en première mi-temps contre West Ham et avons eu une bonne réaction après l’égalisation. Mais je le répète, ce sont les quatre fois où nous avons perdu la tête, c’est très inhabituel. Je ne veux pas le rendre plus gros qu’il ne l’est, mais je ne veux pas détourner le regard.

LIRE LA SUITE: Chelsea prépare une offre de 60 millions d’euros pour le pilier du Real Madrid afin de renforcer les options de milieu de terrain de Tuchel