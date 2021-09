Tuchel veut une solution pour l’excellent homme de Chelsea, nie s’inquiéter de la signature

Thomas Tuchel a salué les performances d’Antonio Rudiger au milieu de sa situation contractuelle en cours, tout en réagissant aux difficultés rencontrées par Saul Niguez lors de ses débuts pour Chelsea.

Les Bleus ont réalisé un début de saison invaincu après avoir terminé l’année dernière avec le trophée de la Ligue des champions. Ils ont ajouté la Super Coupe à leur cabinet et visent maintenant à faire meilleure impression au niveau national sous Tuchel. L’équipe qu’ils ont est plus que capable d’améliorer la quatrième place de la saison dernière.

L’un des acteurs clés depuis la prise de fonction de Tuchel en janvier a été Rudiger, qui semblait susceptible de quitter le club à la même époque l’année dernière, mais s’est effondré et s’est de nouveau imposé comme un titulaire régulier.

Cependant, ces problèmes de sortie ont de nouveau augmenté en raison du fait qu’il est dans la dernière année de son contrat. Il y a eu des rumeurs d’intérêt de certains des plus grands clubs d’Europe, comme le Real Madrid ou le Paris Saint-Germain. Même les prochains adversaires de Chelsea, Tottenham, ont été liés.

Mais Tuchel espère que son compatriote allemand pourra continuer son séjour à Stamford Bridge après avoir loué sa forme.

“J’espère qu’ils trouveront une solution mais ce n’est pas seulement entre les entraîneurs et les joueurs et ce que nous souhaitons”, a déclaré le manager. “C’est entre le club, le joueur et l’agent.

« Il a été excellent, un joueur très régulier à un niveau élevé, calme et concentré. Tout est en place mais parfois les joueurs ont besoin d’un peu plus de temps. Ce n’est pas nouveau de notre côté.

Contrairement à Rudiger, Saul, qui n’a pas encore commencé à porter un maillot de Chelsea, a rejoint le club en prêt de l’Atletico Madrid le jour de la date limite.

Joueur très expérimenté en Espagne, la star du milieu de terrain s’est évanouie ces dernières années, mais il était toujours très demandé. Chelsea a remporté la course pour le signer pour la saison, bien que les premiers signes de ses débuts n’aient pas été aussi positifs.

Pourtant, c’est un long processus et Tuchel ne craint pas que Chelsea ne voie bientôt le meilleur de Saul.

“Nous avons des gars qui manquent d’expérience comme lui”, a-t-il déclaré. « Ils ont tous partagé les expériences de leurs premiers matchs.

«Quand j’étais sur la touche pour mon premier match, c’était à un autre niveau. Si cela vous revient tous les trois jours, c’est assez impressionnant, peut-être un choc des cultures.

« Nous ne doutons pas de sa qualité. Il lui faut peut-être un peu de temps pour s’en débarrasser mais il est à un âge où il ne s’inquiète pas trop.”

Tuchel pense que Chelsea peut s’améliorer

En effet, Tuchel pense que tout comme Saul, l’équipe de Chelsea dans son ensemble peut encore s’améliorer. Même s’ils ont pris un bon départ en termes de résultats, on a le sentiment qu’ils n’ont pas encore atteint leur rythme.

L’ancien patron du PSG est d’accord et dit que cela n’a rien d’extraordinaire.

“Oui mais je ne m’attendais pas à ce que nous soyons à notre meilleur niveau début septembre, surtout après cette pré-saison et Covid”, a-t-il expliqué. «Pour moi, en ce moment, il est plus important que nous soyons compétitifs, que nous jouions sans relâche et que nous ayons la conviction de surmonter les minutes et les périodes difficiles dans les matchs.

“Aston Villa a joué à son plus haut niveau [in Chelsea’s 3-0 win last week], c’est ce que nous devons accepter et respecter. La concurrence est élevée. C’est une bonne chose que nous puissions gagner.

Clarifiant ses commentaires, Tuchel a insisté sur le fait qu’il y avait eu peu de problèmes avec leurs performances jusqu’à présent – ​​juste qu’il y avait une marge de croissance.

“Je ne dis pas que nous ne jouons pas bien”, a-t-il ajouté. « Nous pouvons mieux jouer mais nous sommes difficiles à battre.

« Une victoire aide à créer une atmosphère, à garder son calme et à être également ouvert à la critique. En ce moment, je sens que tout le monde est conscient que nous pouvons faire mieux. Nous ne sommes pas vraiment mauvais mais nous pouvons faire mieux.

