Tucker adopte pleinement la théorie du complot dangereux qui pourrait coûter des vies ⋆ .

Mardi soir, Tucker s’est fortement appuyé sur son étude de toute une vie sur la virologie, l’immunologie, la santé publique et la génétique, pour déclarer que les vaccinations contre le COVID-19 ne fonctionnent probablement pas.

Construisons simplement une base ici à partir de laquelle nous pouvons tous être d’accord avant de démanteler Tucker de la manière qu’il mérite si largement. La vie est compliquée, la médecine est compliquée, bon sang – votre téléphone est compliqué, et c’est un fait qu’il est presque impossible d’être sûr à 100% de la science autour du COVID-19. Cependant, même si nous gardons ces quelques doutes à l’esprit, l’une des rares choses que nous pouvons dire avec une certitude à 100% est que le COVID-19 a tué plus d’un demi-million d’Américains. Outre ce fait établi, il existe encore de nombreuses inconnues concernant une maladie qui existe depuis moins de 18 mois.

Par exemple, la communauté médicale ne dispose tout simplement pas de suffisamment de données pour «savoir» avec une certitude médicale si les personnes entièrement vaccinées peuvent encore transmettre le virus. Ainsi, étant donné que les scientifiques ne savent pas si les vaccinés peuvent encore infecter les gens, mais savent que le COVID tue des gens, les scientifiques demandent aux citoyens vaccinés de manquer la prudence et de continuer à porter des masques au cas où l’on pourrait encore propager la maladie . On nous demande de le faire parce que – à moins d’être un MAGA, porter un masque n’est guère difficile ou un sacrifice. Certes, si l’on est un MAGA, les masques s’apparentent à se faire clouer les mains sur la croix que l’on porte pour «avoir permis de voler l’élection».

De peur que vous ne pensiez que c’est trop évident pour même le dire, vous n’avez pas été obligé d’écouter Tucker Carlson, la star du réseau qui a dû établir une sorte de record pour avoir tort à propos de COVID à chaque tournant. On pourrait penser qu’ils devraient faire quelque chose de bien par accident à un moment donné. Non, ils n’ont encore rien fait de bien.

Tucker Carlson ne peut pas croire qu’il faille encore porter un masque après la vaccination.

«À un moment donné, personne ne demande cela, mais tout le monde devrait l’être, de quoi s’agit-il? Si les vaccins fonctionnent, pourquoi les personnes vaccinées sont-elles toujours interdites de mener une vie normale? Honnêtement, quelle est la réponse à cela? Cela n’a aucun sens. Si le vaccin est efficace, il n’y a aucune raison pour les personnes qui l’ont reçu de porter des masques ou d’éviter le contact physique. »

Après avoir semé le doute, Tuck est simplement passé à l’anti-vax, comme si ses téléspectateurs avaient besoin d’une autorisation officielle:

«Alors peut-être que ça ne marche pas et qu’ils ne vous disent tout simplement pas ça. Eh bien, vous n’aimeriez pas penser cela, surtout si vous avez obtenu deux coups, mais quelle est l’autre explication potentielle? Nous ne pouvons pas penser à un seul.

Tucker? C’est sur le site fcking! L’explication du CDC est SUR LE SITE WEB, PERSONNE NE COMPTE SUR VOUS POUR PENSER À UN, peut-être devriez-vous demander à quelqu’un qui peut penser à un.

Non seulement c’est une bonne idée de s’appuyer sur des experts, mais ce n’est pas non plus si difficile à saisir dans une perspective de bon sens. Les vaccinations aident au niveau cellulaire. Les gens «ingèrent» toujours le virus, d’une manière ou d’une autre, et le virus peut toujours se reproduire dans le corps (mais pas aussi efficacement), et vous pouvez toujours transmettre ce virus à la personne suivante, même si le vaccin vous permet d’éviter de devenir malade. et mourir.

Tucker? Avez-vous déjà été vacciné contre la grippe? Un vaccin contre la grippe est un vaccin. Si vous tombez sur la grippe après avoir reçu un vaccin contre la grippe, ne pensez-vous pas que vous pouvez toujours le transmettre?

Fox News devrait être poursuivi en justice pour la désinformation qu’ils ont crachée à travers leurs câbles et qui a conduit à tant de morts.

Tucker dit qu’il ne peut pas penser à une autre explication quant à la raison pour laquelle les précautions COVID restent en place en plus de cela «peut-être [the vaccine] ne fonctionne pas et ils ne vous disent tout simplement pas que »pic.twitter.com/LmU0oXNAR7 – nikki mccann ramírez (@NikkiMcR) 14 avril 2021

Paix, vous tous

Jason

