Tucker Carlson a tort. Les réfugiés sont bons pour l’économie.

La raison pour laquelle nous devrions nous soucier des réfugiés, c’est que ce sont des personnes.

Mais, malheureusement, pour beaucoup de gens, c’est une affirmation morale insuffisante. Même pour les dizaines de milliers d’Afghans qui ont mis leur vie en danger en travaillant aux côtés de l’armée américaine au cours des 20 dernières années. Disons-le autrement : les preuves montrent que l’accueil des réfugiés profite également au pays d’accueil.

Cela n’a pas empêché certains d’affirmer que les réfugiés sont en quelque sorte un fardeau pour les États-Unis, alors que le pays surveille les conséquences de la décision du président Joe Biden de se retirer d’Afghanistan.

Sur Fox News, Tucker Carlson a fini par blâmer les réfugiés pour notre crise actuelle du logement. Après avoir correctement diagnostiqué le problème comme une offre de logements insuffisante, il ne poursuit pas en expliquant ce que la plupart des experts du logement ont clairement déclaré être la solution (que l’Amérique doit construire plus de logements pour répondre à la demande croissante). Au lieu de cela, il dit que la raison pour laquelle le pays a une demande croissante de logements est … les immigrants?

« Lorsque l’offre diminue, le coût augmente », déclare Carlson. “L’une des raisons pour lesquelles cela se produit est que l’Amérique devient beaucoup plus encombrée qu’elle ne l’a jamais été et l’une des raisons en est que nous vivons le plus grand afflux de réfugiés de l’histoire américaine.”

C’est faux; la demande croissante est due aux taux hypothécaires historiquement bas et à la plus grande génération de l’histoire américaine (millennials) entrant en force sur le marché du logement. (C’est d’autant plus ironique que Carlson lui-même a dénoncé les solutions réelles à la crise du logement dans son émission.) L’affirmation selon laquelle l’Amérique a plus de réfugiés que jamais est également fausse, comme le montrent les recherches du Migration Policy Institute, le pays est laissant en fait entrer un nombre record de réfugiés.

La rhétorique selon laquelle la nation est surpeuplée n’est pas confirmée dans la réalité. Des villes comme Londres, Séoul, Tokyo sont beaucoup plus denses que toutes les grandes villes américaines, faire de la place à la population actuelle des États-Unis ainsi qu’aux immigrants est entièrement sous le contrôle des décideurs politiques.

Mais cette volonté de dépeindre les réfugiés comme un fardeau est largement répandue. Même certains partisans de l’ouverture des portes de l’Amérique utilisent un langage similaire à la déclaration de la sénatrice républicaine Lindsey Graham en 2015 selon laquelle le pays devrait accepter notre « juste part » de réfugiés syriens. À la Maison Blanche, les inquiétudes selon lesquelles les réfugiés pourraient être coûteux sur le plan politique pèsent lourd: Politico a rapporté que l’administration Biden craignait auparavant que l’arrivée de plus de réfugiés ne provoque une réaction conservatrice et mette en péril leur programme de politique intérieure.

Le fait est que pour des raisons altruistes et intéressées, les États-Unis devraient accueillir davantage de personnes. Dans les petites villes ou les villes en déclin, ils peuvent aider à inverser les tendances de dépeuplement qui menacent la viabilité financière de la région. Même dans les régions en pleine croissance où de nombreuses personnes cherchent à vivre et à travailler, les réfugiés offrent un avantage économique évident.

Institut des politiques migratoires

Les réfugiés sont une aubaine, et ils peuvent aider à relancer les villes en difficulté

La politologue de l’UC San Diego, Claire Adida, a récemment passé en revue la littérature économique dans un fil Twitter, concluant que « les réfugiés sont une aubaine économique pour leurs communautés d’accueil ».

Elle cite des recherches montrant que les réfugiés au Rwanda qui ont reçu 120 à 126 dollars en espèces de la part des Nations Unies « ont augmenté le revenu réel annuel de l’économie de 205 à 253 dollars ».

Des preuves aux États-Unis montrent qu’« après 6 ans dans le pays, ces réfugiés travaillent à des taux plus élevés que les autochtones. … [Researchers] estiment que les réfugiés paient 21 000 $ de plus en impôts qu’ils ne reçoivent en prestations au cours de leurs 20 premières années aux États-Unis.

Au-delà de leur impact généralisé, les réfugiés peuvent également aider à résoudre l’un des problèmes de politique urbaine les plus difficiles auxquels les États-Unis sont confrontés : comment induire la croissance dans les villes et les villages en dehors des villes superstars côtières et de la ceinture solaire croissante. Un rapport de 2019 du Economic Innovation Group (EIG) a révélé que « la croissance inégale de la population laisse plus de place derrière elle. 86% des comtés croissent désormais plus lentement que le pays dans son ensemble, contre 64% dans les années 1990. »

Plusieurs forces du marché ont poussé la majorité des emplois bien rémunérés dans une poignée de villes. Ce phénomène est appelé « économies d’agglomération », ce que l’économiste Enrico Moretti a expliqué à Vox plus tôt cette année : « les économies d’agglomération … [are] la tendance des employeurs et des travailleurs à se regrouper géographiquement dans une poignée d’endroits.

L’un des facteurs est que les employés qui se séparent pour créer leur propre entreprise le font souvent dans les mêmes villes où ils travaillaient. Plus généralement, le regroupement des travailleurs et des industries au même endroit augmente les opportunités d’emploi pour les travailleurs et augmente le bassin de main-d’œuvre qualifiée pour les employeurs. . De plus, un grand nombre de jeunes diplômés universitaires ont une préférence pour les environnements urbains, et les entreprises suivent souvent des bassins de main-d’œuvre précieux.

Cela a un effet démesuré sur l’économie américaine, car davantage de travailleurs à revenu élevé se regroupent dans les mêmes villes, la demande de biens et de services (des services juridiques aux restaurants et plombiers) change également. Encourager les entreprises et les jeunes professionnels à s’installer dans votre ville est un problème difficile en tant que maire.

À mesure que les travailleurs très instruits s’éloignent, la population des villes peut diminuer. Cela, à son tour, conduit à moins d’impôts, ce qui signifie une diminution des services publics. Cela signifie également une demande moindre de biens et de services, ce qui entraîne une augmentation du chômage, car les entreprises n’ont pas besoin d’autant de travailleurs pour desservir une population en déclin. Cela devient une spirale dangereuse car un chômage plus élevé et une population jeune en déclin rendent ces endroits encore moins attrayants pour les nouveaux entrants et les nouvelles entreprises. C’est l’un des problèmes les plus épineux auxquels sont confrontés les quartiers et les villes en déclin.

Un moyen de contourner ce problème ? Réinstallation des réfugiés.

Les auteurs du rapport du GIE proposent une proposition de politique similaire et innovante : des visas basés sur le lieu, appelés « visas de cœur », qui amèneraient les immigrants aux États-Unis à vivre dans des communautés « confrontées aux conséquences de la stagnation démographique » et ayant désespérément besoin de nouveaux entrants. Ces visas ne limiteraient pas les endroits où les immigrants peuvent visiter ou voyager, mais “exigeraient simplement que leur résidence et leur lieu de travail se trouvent quelque part dans une zone géographique spécifique”. Des visas similaires ont été couronnés de succès au Canada et en Australie.

Il y a une raison pour laquelle plusieurs gouverneurs (à la fois républicains et démocrates) ont indiqué leur soutien à la réinstallation des réfugiés dans leurs États.

Alors que beaucoup ont essayé de faire valoir que les immigrants nuisent aux perspectives économiques des Américains nés dans le pays, la recherche est également claire à ce sujet : l’immigration ne réduit pas les salaires des personnes nées dans le pays. L’économiste Noah Smith passe en revue la littérature universitaire sur les vagues de réfugiés et constate que l’immigration « est un choc positif de la demande de main-d’œuvre » ; que « les immigrés ne causent pas de chômage aux natifs » ; qu’il n’y avait « aucun impact sur le marché du travail » de l’immigration en Turquie ou en Israël ; que « l’immigration a augmenté les salaires des natifs à long terme ; » et cela n’a même pas nui aux « décrocheurs du secondaire ».

Les arguments en faveur de l’ouverture des portes de l’Amérique sont clairs. Les réfugiés et les immigrants ne sont pas seulement bons pour l’économie, ils peuvent nous aider à inverser les tendances dangereuses dans les villes et les villages stagnants. Les décideurs politiques devraient cesser de considérer les réfugiés comme un fardeau et croire que les nouveaux Américains profiteront à la nation.