Tucker Carlson affirme son ignorance du mandat de vaccination des employés de Fox News

Le bruiteur de Fox News et co-fondateur de The Daily Caller Tucker Carlson a été interrogé mercredi sur le mandat de vaccin des employés de Fox par les animateurs de podcast Vince & Jason Save the Nation Jason Nichols et Vince Coglianese et a déclaré qu’il n’avait aucune idée des règles du réseau même si il y travaille et y est soumis.

Photo de Janos Kummer/.

« J’ai une question ici à propos de Fox News », a déclaré Nichols.

« Oui! » s’exclama Tuckems prématurément.

« Vous avez dit que Fox News n’avait pas de mandat de vaccination, mais selon Newsweek, l’entreprise exige que les employés non vaccinés se soumettent à des tests COVID quotidiens, ce qui est plus strict que [President Joe] Le mandat de Biden, qui appelle à des tests hebdomadaires pour les entreprises employant plus de 100 personnes. Fox News nie-t-il les libertés civiles de ses employés en étant plus strict que le président Biden ? » demanda Nichols.

« Je ne sais pas. Je veux dire, vous devriez probablement demander à Newsweek, il semble qu’ils aient une idée assez précise de ce qui se passe », a déclaré Tuckems.

Nichols a demandé si Newsweek avait fait une erreur.

« C’est complètement faux, comme je l’ai noté l’autre soir », a déclaré Tuckems.

« Alors, quelle est la politique ? » Nichols intervint.

« Je ne suis pas qualifié pour parler au nom de l’entreprise à ce sujet parce que je ne dirige pas l’entreprise. Je ne suis qu’un employé de l’entreprise. Ma préférence personnelle est que Fox News fasse une déclaration sur leurs politiques, mais je pense que, comme beaucoup d’entreprises, elles hésitent à le faire, car, par exemple, pourquoi voudriez-vous même vous impliquer dans cette conversation ? » Tuckems a répondu, ajoutant qu’il existe également « beaucoup de maladies infectieuses » avec « des taux de mortalité beaucoup plus élevés que COVID-19 ».

En fait, Fox a exposé sa politique de vaccination dans une note obtenue par CNN le mois dernier :

Suite à notre demande aux employés de télécharger leur statut de vaccination dans notre système sécurisé, nous sommes heureux de partager que plus de 90 % de nos employés à temps plein ont déclaré qu’ils sont complètement vaccinés. Il s’agit d’informations importantes que notre entreprise doit connaître alors que nous continuons à mettre en œuvre notre calendrier et nos procédures de retour progressif au bureau. Bientôt, nous introduirons une autre mesure de santé et de sécurité importante pour l’accès à nos installations – des tests COVID quotidiens pour le petit groupe d’employés qui ne sont pas vaccinés ou n’ont pas fourni leur statut vaccinal. Des détails supplémentaires sur ce protocole seront partagés avec les employés concernés dans un proche avenir. Nous apprécions votre coopération continue alors que nous travaillons ensemble dans le meilleur intérêt de notre bien-être commun. Merci d’être un membre précieux de l’équipe FOX, car une saison d’automne passionnante dans notre entreprise est déjà en cours.

Que sais-tu, Tuckems mentait.

Regardez ci-dessous via The Daily Caller: