Tucker Carlson: C’est la preuve que Biden et ses laquais dans les médias mentent à propos de COVID

Le mois dernier, pour ceux d’entre vous qui gardent une trace, l’administration Biden a annoncé un plan visant à administrer des injections supplémentaires de vaccin COVID – ce qu’on appelle des rappels – à des millions d’Américains. Je n’ai pas vu ça venir. Mais l’administration n’a jamais expliqué pourquoi c’était nécessaire ou scientifiquement justifiable. Ils n’ont jamais pris la peine. Au lieu de cela, avec une agression caractéristique, ils ont simplement décrété que cela allait arriver. Les nouveaux clichés allaient sortir, nous ont-ils informés, au plus tard cette semaine, la semaine du 20 septembre, c’est-à-dire en ce moment. C’était la date limite.

Ce qui est étrange, c’est qu’il s’est avéré que personne n’en avait parlé aux scientifiques. Deux grands experts en vaccins de la FDA ont rapidement démissionné. Plusieurs autres ont annoncé qu’ils pensaient arrêter. Ensuite, le “tsar COVID” de Biden, un ancien membre du conseil d’administration de Facebook sans formation médicale appelé Jeff Zients, a assuré au pays “pas de problème, rien de tout cela n’est une cause d’alarme”. Les gens démissionnent en signe de protestation, ce n’est pas grave.

La décision de donner des injections supplémentaires de COVID, a déclaré Zeints, a été « prise et annoncée par les principaux responsables de la santé publique du pays ».

Vraiment? Quels principaux responsables de la santé publique exactement ? Eh bien, Zients ne nous l’a pas dit. Il est clair qu’il se passait quelque chose ici. Puis la semaine dernière, tout le mensonge s’est complètement effondré. Un panel d’experts en vaccins de la FDA – de véritables « principaux responsables de la santé publique » – a fait exploser toute l’idée en un seul après-midi. Par un vote de 16 contre 2 – pas du tout proche – ils ont catégoriquement rejeté le plan de Biden pour plus de coups. Pendant un instant, cela a semblé être une victoire rare pour la science et pour la sécurité publique. Cette décision a déclaré un ancien responsable de la FDA, citant, “remettre la FDA dans le siège du conducteur” et “maintenir l’indépendance scientifique de la FDA” vis-à-vis des politiciens.

Mais juste pour une minute. Parce que dans l’Amérique de Joe Biden, il n’y a pas d’indépendance vis-à-vis des politiciens. Peu après minuit jeudi, le professeur d’université que Biden a nommé pour diriger le CDC, Rochelle Wolensky, a simplement annulé le panel de la FDA. Elle n’a cité aucune base scientifique pour son rejet des scientifiques réels. Elle vient de le faire. Et elle l’a fait parce qu’elle peut le faire, parce qu’elle est au pouvoir et vous ne l’êtes pas.

INVERSION DU COUP DE COUP DE BOOSTER COVID DU CDC : L’ADMINISTRATION BIDEN SUIVANT LA SCIENCE ?

Vous n’appelleriez pas cela – quelle que soit la façon dont vous pourriez le décrire – suivre la science. On pourrait plutôt parler de corruption totale de la santé publique par un parti politique. C’est ce que c’est. Et si vous en doutez, jetez un œil à la conférence de presse de Joe Biden aujourd’hui, dans laquelle il a imputé toute la pandémie de COVID aux personnes qui n’ont pas voté pour lui.

BIDEN: Les non vaccinés ont également mis en danger notre reprise économique, provoquant un malaise dans l’économie et un malaise autour de la table de la cuisine. Je peux imaginer ce qui se passe, les conversations de ce matin, beaucoup de parents se demandant ce qui va se passer. Que va-t-il arriver, à ceux qui ont été vaccinés ? Qu’est-ce qui va se passer? Potentiellement ralentir la croissance économique, coûtant des emplois. Le refus nous a tous coûté. Refuser de se faire vacciner, cela nous a tous coûté. Je vais de l’avant avec les exigences de vaccination partout où je le peux.

Hein? Donc nous n’avons pas assez de travailleurs parce que les gens ne se font pas vacciner ? Nous n’obtenons pas assez de travailleurs parce que vous payez les gens pour qu’ils ne travaillent pas. Conduisez autour de l’Amérique, les magasins sont fermés parce que les gens ne travaillent pas parce que le gouvernement les paie pour ne pas travailler. Donc, si la crise des travailleurs vous inquiète, regardez-vous dans le miroir, mon pote.

Mais passons au cœur de l’allégation ici : les non vaccinés sont en quelque sorte dangereux pour le reste du pays. C’est ce que vient de dire le président. Avant d’évaluer toutes les affirmations de Biden, revenons rapidement à la réalité. Les personnes non vaccinées peuvent théoriquement être en danger de tomber malades du COVID. Tout le monde doit prendre cette décision personnellement en fonction de votre âge et de votre état de santé. Mais les non vaccinés ne présentent précisément aucun danger pour quiconque a été vacciné. Rien. Répétons cela parce que c’est le point central ici et c’est presque jamais fait : si vous êtes vacciné contre COVID-19, vous ne faites face à aucun danger imaginable de la part de personnes qui n’ont pas été vaccinées. Les personnes non vaccinées ne peuvent pas vous blesser. Alors calme toi. C’est la science. Si vous ne croyez pas la science, vous avez embrassé la sorcellerie et la superstition. S’il vous plaît, ressaisissez-vous et excusez-vous de toute conversation sur la politique publique. Vous êtes trop irrationnel pour y contribuer. Encore une fois, les vaccinés ne font face à aucune menace pour la santé de la part des non vaccinés. Et le fait que le président prétende le contraire est choquant et faux.

BIDEN DIT QU’IL OBTIENDRA UN BOOSTER COVID-19 APRÈS L’APPROBATION DE LA FDA, CDC BOSS

Passons maintenant à l’affirmation de Biden selon laquelle les non vaccinés détruisent en quelque sorte notre système hospitalier. Oh, l’ironie, une parmi tant d’autres. C’est le même président qui permet à des centaines de milliers d’étrangers illégaux d’entrer dans notre pays chaque mois et leur promet à tous des soins de santé gratuits. Ainsi, la prochaine fois que vous vous présentez aux urgences et que vous ne pouvez pas y entrer, la prochaine fois que vous êtes blessé ou malade est ignoré car il n’y a pas assez de personnes pour vous servir à l’hôpital, vous pouvez être assuré que ce n’est pas non vacciné Américains qui obstruent le système. Ce n’est pas. C’est le reste du monde. En seulement huit mois, Joe Biden a fait plus que n’importe quel président de l’histoire pour détruire le système de santé américain. Et pourtant, il le blâme, dans l’un des plus grands actes de diversion politique de tous les temps, sur les gens qui ne prendront pas le coup :

BIDEN: Mais c’est une pandémie de non vaccinés. … Les non vaccinés ont surpeuplé nos hôpitaux, envahissant les salles d’urgence et les unités de soins intensifs, ne laissant aucune place à une personne victime d’une crise cardiaque ou d’une opération contre le cancer nécessaire pour obtenir les soins vitaux, car les endroits où elle recevrait ces soins sont surpeuplés. Ils ne sont pas disponibles.

Un mensonge si scandaleux. C’est incroyable. Plus d’un million de personnes venant cette année à qui il a promis des soins de santé gratuits. Et il blâme les gens qui n’ont pas eu le coup. Beaucoup d’entre eux ont une immunité naturelle et sont moins susceptibles de tomber malades qu’une personne vaccinée contre le COVID ? Quel mensonge.

Mais supposons que c’est vrai. Supposons que les salles d’urgence et les unités de soins intensifs soient envahies par les personnes non vaccinées. Alors pourquoi l’administration Biden oblige-t-elle les travailleurs de la santé à démissionner avec des mandats de vaccination ? Cela s’est produit dans tout le pays. Des services entiers dans les hôpitaux ont été fermés en raison des mandats de Joe Biden. Ce serait bien d’avoir plus de médecins et d’infirmières en cas d’urgence.

Soit dit en passant, à ce stade, et cela pourrait changer, les salles d’urgence ne sont pas envahies par les patients COVID. Plus de 20% des lits d’hospitalisation dans ce pays sont ouverts et disponibles, selon les données du HHS du début du mois. Les unités de soins intensifs, qui sont censées être occupées aussi près que possible de leur capacité, ne sont pleines nulle part dans le pays. Ce que nous avons, et c’est de pire en pire, c’est une grave pénurie de personnel dans les hôpitaux. Et les mandats rendent les choses bien pires.

Demandez à n’importe qui dans le domaine de la santé dans l’État de Californie. Ou dans n’importe quel état. Dans un grand hôpital de Dallas – le Parkland Health and Hospital System – il n’y a plus personne pour laver ou transformer les patients. Ils n’ont pas assez de personnel. Au centre médical de l’Université de l’Arkansas à Little Rock, les responsables ont offert des primes à la signature de 25 000 $ aux nouvelles infirmières – et elles manquent toujours de personnel.

Donc, en regardant cela, c’est une crise. Quelle est la réponse de Joe Biden ? Licenciez autant d’infirmières que possible. Parce que les non vaccinés, selon Joe Biden, sont la racine de tous nos problèmes. C’est une “pandémie des non vaccinés”.

BIDEN EXHORTE LES NON VACCINÉS À «FAIRE LA BONNE CHOSE», APRÈS CDC BOSS DEFIE LE PANNEAU SUR LES RECOMMANDATIONS BOOSTER

Pensez-y : blâmer les Américains ordinaires pour un virus que les bureaucrates américains ont financé et que l’armée chinoise a créé. Si vous ne suivez pas ses lois inventées, des lois sans précédent dans toute l’histoire américaine, vous êtes la raison pour laquelle nous souffrons tous. C’est de ta faute au milieu de l’Amérique. Bien sûr que oui. C’est toujours la faute de l’Amérique du milieu. Quel mensonge.

Et, non, ce n’est pas seulement une “pandémie des non vaccinés”. C’est un mensonge aussi, ce n’est tout simplement pas vrai. Les vaccins semblent réduire le taux de mortalité dans la population à cause de COVID, mais ils n’empêchent certainement pas la mort de COVID. Ils ne le font pas. Regardez les numéros du CDC. Selon le CDC, des milliers d’Américains vaccinés sont jusqu’à présent décédés du COVID-19. Selon le CDC, environ 13 000 autres ont été hospitalisés avec des symptômes de COVID mettant leur vie en danger. Des personnes vaccinées. Cela ne signifie pas que le vaccin est mauvais ou ne vaut pas la peine d’être pris. Nous ne faisons pas cette affaire. Nous faisons simplement l’observation évidente et justifiable scientifiquement que, non, ce ne sont pas seulement les non vaccinés qui tombent malades et meurent de COVID. Ce n’est pas. C’est un mensonge.

LE DIRECTEUR DU CDC RECOMMANDE UN BOOSTER COVID-19 POUR LES JEUNES TRAVAILLEURS À RISQUE, DÉFIANT LE PANEL CONSULTATIF

L’administration Biden sait qu’elle ment. Et leurs laquais aussi. Voici “The View” ce matin.

SARA HINES : Ce sont toujours ces personnes non vaccinées qui me préoccupent le plus.

ANA NAVARRO : Regardez les chiffres ! Ils ne mentent pas, ce sont les faits. Faites-vous vacciner.

SUNNY HOSTIN: Il est surprenant pour moi que les parents à travers le pays soient toujours anti-vaxxers, anti-masque, anti-mandat mais ils ne protègent pas leurs propres enfants… Vous ne pouvez pas simplement dire que je ne vais pas me faire vacciner parce que c’est mon choix, ce n’est plus votre choix lorsque vos décisions ont un impact sur d’autres personnes.

Oh, avoir un impact sur les autres, comment exactement ? Au diable ces gens qui sont morts de COVID. Quand allons-nous commencer à attaquer d’autres catégories de personnes pour avoir fait des choix de santé peu judicieux ? Quelqu’un meurt du diabète, est-ce que “The View” va l’attaquer pour avoir mangé trop de chips ? Allons-nous commencer à crier sur les personnes atteintes du SIDA pour leurs mauvais choix de vie ? Qu’en est-il de l’hépatite ou du cancer?

DEUX HTES DU TEST ‘THE VIEW’ POSITIF POUR COVID AU MILIEU DU SPECTACLE, FORCÉS DE PARTIR AVANT L’ENTRETIEN DE HARRIS

Normalement, nous ne diffuserions pas de clips de “The View”. Ils sont trop stupides et prévisibles. Mais voici ce qui s’est passé quelques minutes plus tard, que nous n’avions pas prévu :

PRODUCTEUR : J’ai besoin que deux d’entre vous descendent une seconde.

JOY BEHAR : Ana et Sunny doivent partir. Nous vous dirons pourquoi dans quelques minutes. … Puisque cela va être une actualité majeure d’un instant à l’autre, ce qui s’est passé, c’est que Sunny et Ana ont été testés positifs pour COVID. Peu importe à quel point nous essayons, ces choses arrivent. C’est un cas révolutionnaire et tout ira bien. Ils sont vaccinés jusqu’au wazoo.

C’est une taquinerie quand quelqu’un attrape COVID. Quels narcissiques. Mais voici l’essentiel : deux hôtes de “The View”, tous deux vaccinés, reçoivent COVID en même temps. Vous êtes censé le croire, cela constitue un argument convaincant pour forcer des millions d’Américains dotés d’une immunité naturelle à se faire tirer dessus sous la menace d’une arme. Vraiment? Vous devez vous demander, est-ce que quelqu’un est plus convaincu par ce genre de choses?

Cet article est adapté du commentaire d’ouverture de Tucker Carlson sur l’édition du 24 septembre 2021 de “Tucker Carlson Tonight”.