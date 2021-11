Tucker Carlson : Comment l’Amérique peut-elle survivre à trois ans de plus de Joe Biden ?

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Il est difficile d’avoir beaucoup de foi et de sondages politiques évidemment, surtout après les deux dernières élections présidentielles. Les sondages n’étaient pas seulement faux, ils étaient fous. Ils nous ont dit des choses comme Hillary Clinton pourrait prendre le Texas et Joe Biden est un verrou pour gagner la Floride.

En fin de compte, ces prédictions n’avaient aucun rapport avec la réalité observable. Mais cela ne veut pas dire que tous les sondages ne valent rien. En fait, en tant que mesure relative au fil du temps, les sondages peuvent fournir beaucoup de contexte historique.

Donc, les sondages de Joe Biden sont dans les toilettes en ce moment, tout le monde le sait. La question est pourquoi ? Vous entendrez beaucoup de gens dire que c’était l’Afghanistan, la véritable débâcle que Biden a supervisée en Afghanistan. La question est-ce vraiment ça ? Un désastre de politique étrangère est-il suffisant pour faire tomber un président de son jeu dès sa première année de mandat ? Voici quelques comparaisons.

Les cotes d’approbation de Gerald Ford après la chute de Saigon valent la peine d’être examinées. La chute de Saigon a été le moment le plus humiliant de l’histoire de ce pays jusqu’à cette époque. Le monde entier a regardé les Américains fuir une armée de paysans. Des civils pendaient à des hélicoptères décollant du toit de l’ambassade américaine à Saigon. C’était une catastrophe. Un qui est devenu un symbole durable de l’incompétence de notre établissement de politique étrangère. Les États-Unis avaient passé plus d’une décennie au Vietnam, perdu près de 60 000 hommes, et après tout cela, nous nous sommes enfuis.

Et pourtant, dans les jours qui ont suivi la chute de Saigon, les chiffres des sondages de Gerald Ford, mesurés par Gallup, ont en fait augmenté. Son taux d’approbation est passé de 39 à 40 %. Un mois plus tard, à la fin du mois de mai 1975, la cote d’approbation de Ford a grimpé à 51 %.

Le président Gerald Ford a supervisé un embarras international, mais les Américains lui ont donné un laissez-passer. Ils n’en avaient pas encore fini avec lui.

Quelque chose de très similaire s’est produit pendant l’administration de John F. Kennedy. Kennedy était en charge lors de l’invasion de la baie des Cochons en avril 1961, qu’il a à lui seul transformé en un désastre. Cette catastrophe a fait de Fidel Castro un héros national à Cuba et a rapproché Cuba encore plus de l’Union soviétique. Tout cela s’est produit avant la crise des missiles de Cuba.

Ce n’était une bonne chose pour personne. Et pourtant, malgré cela, les taux d’approbation de JFK n’ont pas baissé, en fait, ils sont passés de 78% à 83%.

La Baie des Cochons s’est produite la première année de l’administration Kennedy et la chute de Saigon s’est produite après la première année de l’administration Ford. Il est difficile de ne pas conclure que lorsque les présidents commencent à peine, les Américains leur donnent un laissez-passer, même sur les grandes choses. Surtout en politique étrangère.

Dans cet esprit, il vaut la peine de jeter un coup d’œil à la façon dont les chiffres d’approbation de Joe Biden ont changé au cours de sa première année au pouvoir. C’est une catastrophe sans équivoque.

Selon un nouveau sondage Quinnipiac, seuls 36% des Américains approuvent le travail de Joe Biden au pouvoir. La moyenne des sondages de Real Clear Politics fait que Biden ne fait que légèrement mieux à environ 41%.

Gallup a Biden à 42% en baisse de 15 points par rapport à il y a quelques mois seulement. Vous devez savoir que le nombre d’approbation de Kamala Harris est de 28%, ce qui est proche du niveau de Jeffrey Dahmer.

Ainsi, les deux tiers des Américains ne veulent pas que Joe Biden se présente à nouveau à la présidence. Cela inclut la plupart des démocrates. À peine dix mois après le début de la présidence de Biden, les Américains veulent qu’il disparaisse. Comme une question historique qui est du jamais vu.

Est-ce grave ? C’est devenu si grave que les étudiants, généralement pas un groupe démographique de droite, se moquent de Biden lors des matchs de football.

FOULE DE FOOTBALL DE L’UTAH : F — Joe Biden ! [chanting]

FOULE DE FOOTBALL DE L’OKLAHOMA : F — Joe Biden ! [chanting]

FOULE DE FOOTBALL DU MISSISSIPPI : F — Joe Biden ! [chanting]

FOULE DES JETS DE NEW YORK : F — Joe Biden ! [chanting]

Joe Biden est profondément impopulaire. La question est : pourquoi ? Comment on est venu ici? C’est important.

Ce à quoi nous assistons sous l’administration Biden est quelque chose que les Américains ne pardonneront absolument pas : la baisse de notre niveau de vie. Biden n’a pas seulement embarrassé les États-Unis au niveau international, bien qu’il l’ait certainement fait. Les Américains peuvent ignorer cela comme ils l’ont fait sous Ford et JFK et espérer quelque chose de mieux la prochaine fois.

Biden a rendu la vie dans ce pays beaucoup plus difficile pour des millions de personnes. Il a rendu beaucoup plus difficile pour les Américains de s’offrir les commodités de base, comme les matériaux de construction et l’essence.

Ensuite, il n’a montré presque aucun intérêt à les réparer. En fait, il est clair que cela est fait exprès à cause du réchauffement climatique.

Une station d’information locale en Floride s’est entretenue avec des restaurateurs qui ont ressenti les effets de la hausse des prix des aliments, par exemple.

JOURNALISTE : Des ailes de poulet.

PROPRIÉTAIRE DU RESTAURANT : 140 $ la caisse contre 40 $.

JOURNALISTE : Aux gants en plastique.

PROPRIÉTAIRE DE RESTAURANT : Ils sont passés de 20 $ la caisse à 140 $ et plus. Et encore une fois, il est parfois difficile de les obtenir.

JOURNALISTE : Presque tout coûte plus cher. John Horn sur les FRLA [Florida Restaurant and Lodging Association] le comité exécutif possède également Anna Maria Oyster Bars. Les problèmes d’approvisionnement empêchent les favoris comme les pattes de crabe royal d’Alaska et les lanières de palourdes du menu.

PROPRIÉTAIRE DE RESTAURANT : L’un de nos articles les plus populaires, nous ne pouvons l’obtenir de personne.

JOURNALISTE : Selon le Bureau of Labor Statistics, les principaux produits de base de l’indice des prix de gros des aliments sont en hausse depuis l’année dernière. Le bœuf a augmenté de 57,7 %. Graisses et huiles près de 50%. Oeufs près de 40%. Et volaille transformée 30%. Pour compenser cela, les prix des menus sont en moyenne en hausse de 4,7%.

Qu’est-ce que c’est exactement ? Nous n’avons pas assez de nourriture ?

Il se passe beaucoup de choses et l’une d’entre elles est l’inflation. L’inflation n’est pas une catastrophe naturelle, c’est le résultat d’une politique gouvernementale. La Réserve fédérale a dévalué le dollar américain en imprimant trop de dollars américains. Pourquoi les impriment-ils ? Pour payer plus de dépenses gouvernementales. Dépenser cela sous l’administration Biden est maintenant littéralement hors de contrôle.

Il y avait un montant de 10,1 billions de dollars d’obligations de dépenses au cours de l’exercice 2020. 10,1 billions de dollars. En 2019, ce qui n’était pas de l’histoire ancienne, le total était de 6,6 billions de dollars, encore beaucoup, mais très différent de 10,1 billions de dollars.

Plus de dépenses sont en route parce que nous pouvons dépenser n’importe quelle somme d’argent, nous détenons la monnaie de réserve mondiale. La facture dite Build Back Better de Biden est estimée à plus de 5 000 milliards de dollars. Les gens qui impriment cet argent, le Congrès américain, la Réserve fédérale en particulier, savent qu’ils aggravent le problème. Ils s’en moquent. En fait, ils se moquent de vous parce que vous constatez que votre niveau de vie a baissé.

La Fed de St. Louis a publié cette déclaration, il est difficile de manquer le mépris, c’est vrai : « Un dîner de Thanksgiving servant de la volaille coûte 1,42 $. Un dîner à base de soja avec la même quantité de calories coûte 0,66 $ et fournit presque deux fois plus. protéine. »

Bien sûr, être à base de soja abaisse également votre niveau de testostérone, ce qui est tout l’intérêt de tout cela. Il est intéressant de noter que la Fed, qui est censée contrôler l’inflation, vous dit maintenant quoi manger.

Comment est-ce arrivé? Combien de temps avant qu’ils ne vous disent de manger des insectes pour arrêter le changement climatique ? On n’en est pas loin du tout.

Dans l’administration Biden, une multitude d’agences bureaucratiques prennent soudainement en charge votre corps. Les moindres détails de votre corps. Ce que tu as mangé pour le dîner de Thanksgiving.

La Maison Blanche pense que l’OSHA, par exemple, peut vous dire quoi injecter dans votre corps. Obtenez l’injection ou vous êtes viré. Il y a quelques mois à peine, la Maison Blanche disait le contraire. Les mandats de vaccination sont illégaux.

JOE BIDEN : Je ne pense pas que cela devrait être obligatoire, je n’exigerais pas que ce soit obligatoire, mais je ferais tout ce qui est en mon pouvoir. Tout comme je ne pense pas que les masques devraient être rendus obligatoires dans tout le pays.

JEN PSAKI : Pouvons-nous imposer des vaccins à travers le pays ? Non, ce n’est pas un rôle que le gouvernement fédéral, je pense, a même le pouvoir de jouer.

NANCY PELOSI Nous ne pouvons exiger que quelqu’un soit vacciné. Si ce n’est pas ce que nous pouvons faire. C’est une question de confidentialité de savoir qui est ou qui ne l’est pas.

ANTHONY FAUCI : Non. Certainement pas. Vous ne voulez pas obliger et essayer de forcer qui que ce soit à se faire vacciner, nous ne l’avons jamais fait. Nous ne voulons pas être mandatés par le gouvernement fédéral envers la population en général. Ce serait inapplicable et inapproprié.

Ces gens sont imprudents, fous et malhonnêtes, et les gens le supportent. Après tout ça, bien sûr, ils ont rendu obligatoire l’injection. Ils savaient que c’était illégal et tout comme nous l’avons vu avec l’interdiction d’expulsion, ils l’ont quand même fait. Ensuite, les compagnies aériennes ont commencé à annuler des vols et les travailleurs de la santé ont disparu parce que les politiciens en savent plus sur le coronavirus que les infirmières ? Comment ça marche?

Ensuite, nous avons manqué de chauffeurs de camion pour ramasser des marchandises dans nos ports. Les premiers intervenants ont alors été licenciés. Vous ne pouviez pas avoir d’ambulance. Ensuite, Joe Biden se lève dans une mairie et dit qu’ils l’avaient prévu. Les petites gens s’arrangent. Nous allons leur faire du mal – et il les a définitivement blessés.

C’est effronté. La plupart des gens en ont marre. Ce n’est pas une question partisane. Voulez-vous vivre dans un pays fonctionnel, ou pas? La question est, comment allons-nous survivre trois ans de plus à cela? C’est une très bonne question.

Cet article est adapté du commentaire d’ouverture de Tucker Carlson sur l’édition du 26 novembre 2021 de « Tucker Carlson Tonight ».