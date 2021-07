Tucker Carlson compare la couverture de Vogue de Jill Biden à la propagande nord-coréenne et c’est INSANE ⋆ 10z viral

Les membres de la génération X certifiés parmi nous (et nos parents bien-aimés Boomer) se souviennent sûrement d’avoir ri lorsque nous avons entendu la nouvelle de Corée du Nord selon laquelle son cher leader de l’époque, Kim Jong-il, avait déjà marqué un 34 sur un parcours de golf de 18 trous. Ils ont noté que Kim avait réussi un birdie ou mieux à chaque trou et avait cinq trous en un.

Tucker Carlson dit que les médias américains, Vogue, en particulier, font la même chose nord-coréenne avec Jill Biden. Peut-être devrions-nous signaler à Tucker que personne n’a réellement vu Kim Jong-il tirer ses 34 et cinq trous en un, mais Jill est sur la couverture de Vogue pour que tout le monde puisse la voir. Différence subtile, mais à noter.

Tucker est apparemment contrarié par le fait que chaque Américain cultivé, que ce soit dans les sciences, les arts, l’éducation, la littérature, la médecine, peu importe, ne pouvait vraiment pas supporter les atouts et voyait Melania pour exactement ce qu’elle était… et nous allons en rester là. peur d’être poursuivi.

Selon Tucker, via Mediaite : (Faites-nous plaisir avec notre commentaire tout au long)

Qui est cette femme incroyable ? Le serviteur, saint, missionnaire médical de génie humanitaire qui a quand même réussi à rester séduisant et sexy à 69 ans ?

Elle s’appelle Jill, et Dieu seul sait comment elle reste séduisante à 69 ans. Sans aucun doute, cela tient en partie au fait que les hommes adultes (par opposition à Tucker) savent que beaucoup de femmes sont plus sexy à 69 qu’à 29 ans. Pardonnez-nous, mais quelqu’un a le dire. Les femmes sont parfaitement capables d’être chaudes et sexy à tout âge. De toute évidence, Tucker conserve une attitude de frat-boy sur l’attractivité.

Et Tucker, Jill serait la première à vous dire qu’elle est, en fait, une servante du peuple américain et non une reine (voir, Melania). Jill serait la première à te dire qu’elle n’est pas une sainte. (Melania prétendrait l’être.) Jill est une humanitaire, la plupart des personnes empathiques le sont. “Génie?” Eh, elle serait probablement assez intelligente, mais se moquerait du «génie». « Missionnaire médical » ? Elle aide les gens à se faire vacciner, petit enculé, qu’est-ce qu’il y a de mal à ça ?

Qu’a fait l’Amérique pour la mériter ?

Abso-fuck-lutely rien. Alors sois juste reconnaissant et tais-toi avant qu’elle ne déménage au Canada.

Eh bien, heureusement, Vogue répond à cette question. Le Dr Jill, déclare le magazine, est un « multiplicateur de joie ». Elle multiplie la joie. C’est ce qu’elle fait. C’est qui elle est.

Je vais te dire quoi, Tuck. Nous contestons tout l’argent que nous avons gagné sur ce site par rapport à tout l’argent que vous avez gagné chez Fox, et organisons un sondage complètement anonyme auprès du personnel de service de la Maison Blanche. Voyons s’ils conviennent que Jill est un multiplicateur de joie et Melania est un diviseur amer. Accord?

Et au fait, le Dr Jill a également tiré sur 18 sur le terrain de golf la semaine dernière, a joué tout le tour en 22 minutes entre les vaccinations et les signatures de traités internationaux. C’était une journée type pour le Dr Jill.

Jill rirait de votre blague, parce que c’est drôle, et Jill est une personne amusante qui n’a pas de rancune. Heureusement pour toi.

De retour en Corée du Nord, ils ont dû lire le dernier numéro de Vogue la gueule ouverte. Un multiplicateur de joie ? Les brigades de la joie, bien sûr. Mais multiplicateur de joie ? C’est peut-être trop loin, même pour la famille Kim. La Corée du Nord est peut-être un royaume ermite, mais même eux ne sont pas si stupides.

Nous ne connaissons pas la Corée du Nord, mais les gens sur Fox ne devraient pas juger une culture de la stupidité.

De cela, nous pouvons être sûrs. Tucker doit faire le travail de Trump. Il doit dire des choses qui rendent Trump heureux. Mais mener une guerre contre Jill (clairement au nom de Mel) n’est probablement pas la voie à suivre. Après tout, Mel n’était pas assez bien pour Trump, il a dû payer – gros – une heure avec deux autres femmes alors qu’il était marié à Mel. Alors si elle n’est pas assez bien pour lui, pourquoi est-elle censée être assez bien pour nous ? Jill peut nous réchauffer avec son sourire, Mel pourrait ramper dans son lit et geler notre… peu importe.

Joe et Jill semblent vraiment amoureux. Contrairement aux cinq trous en un, une personne peut voir cet amour juste devant elle. Pendant ce temps, puisque nous mélangeons des métaphores avec le golf, les femmes, Trump et tout, Trump n’a probablement jamais compris que lorsqu’ils jouent au golf avec des femmes, ils veulent quelqu’un qui passe beaucoup plus de temps à lire le green et qui peut prendre un certain temps fierté de marquer un quatre ou cinq sur chaque…

Ça ne fait rien.

Oui, Tucker, un magazine de mode qui fait un article sur la Première Dame est totalement pire que la propagande nord-coréenne. pic.twitter.com/P2vWvfNq5U – Justin Baragona (@justinbaragona) 2 juillet 2021

****

Paix, vous tous

Jason

[email protected] et sur Twitter @JasonMiciak