Tucker Carlson: COVID a été bon pour les démocrates, il les a amenés à la Maison Blanche

Nous regardons les fous en charge de notre pays s’enfoncer encore plus profondément dans la folie, et pendant que nous regardons cela, nous ressentons le devoir de suivre leur déclin. Nous faisons cela pour assembler un enregistrement historique permanent de la folie, ne serait-ce que pour le plaisir des générations futures. Hier soir, nous pensions avoir atteint un niveau record lorsque nous vous avons dit que la petite amie de Willie Brown avait décidé qu’elle en savait plus sur COVID que les médecins et les infirmières qui le soignent.

Ce serait Kamala Harris – une personne sans compétences d’adulte, qui ne sait pas comment prononcer son propre prénom – donne maintenant des directives médicales aux médecins et exige qu’ils obéissent. Les médias, quant à eux, semblent penser que c’est parfaitement normal. C’est comme ça que les choses sont devenues dingues. Et pourtant, tout semble s’accélérer.

Aujourd’hui, le secrétaire à la défense est apparu en public en costume : c’est M. Lloyd Austin, mesdames et messieurs, l’homme en charge de nos systèmes d’armes. Qu’est-ce qu’il fait ? C’est un masque de soudeur ? Une visière dentaire ? Lloyd Austin s’est-il nettoyé les dents ce matin ? Non. On dirait qu’Austin est juste terrifié par COVID. Alors pourquoi ne perd-il pas de poids ? Un peu de poids, en fait. Bonne question. Ce serait la réponse rationnelle, alors bien sûr, il n’y a même pas pensé.

Lloyd Austin a reçu le vaccin, mais il est toujours tellement pétrifié par la couronne qu’il a mis un pare-brise sur son visage et a exigé que tous ses petits serviteurs dévoués fassent de même. Une armée entière d’hygiénistes dentaires. Attention, Chine. Si vous vous déplacez contre Taïwan, nous gratterons le tartre de vos molaires.

Et pourtant, même après toutes ces précautions comiquement élaborées, Lloyd Austin a toujours l’air effrayé pour sa vie. Il frappe les mains des gens au lieu de les serrer. Combien de temps avant que Lloyd Austin ne porte des gants chirurgicaux sous la douche et des sacs poubelle à fermeture éclair autour de ses pieds ? L’armée américaine est dirigée par une femme chat névrosée.

Tout notre gouvernement en est à ce point. Aujourd’hui, Nancy Pelosi, 81 ans, a annoncé que toute personne prise sans masque d’obéissance en papier à la Chambre des représentants serait passible d’une arrestation. Enfin, un crime que les démocrates envisagent de punir. La science exige cette réponse, a expliqué Pelosi. C’est directement du CDC.

Ah bon? N’en déplaise à Nancy Pelosi, mais nous avons pensé que nous devrions vérifier par nous-mêmes. Alors nous l’avons fait. Et c’est ce qu’a dit le CDC : « Merci pour votre demande. La première publication de ces données du CDC arrive demain.

Soyons clairs : vous pouvez désormais être arrêté pour avoir enfreint les directives scientifiques que les scientifiques n’ont pas expliquées. Vos enfants étoufferont en classe dix heures par jour, toute l’année prochaine, et personne ne vous dira pourquoi c’est nécessaire. À ce stade, vous aviez probablement une idée de ce qui se passait : les syndicats d’enseignants veulent que cela se produise. Par conséquent, cela se produit. En d’autres termes, un gouvernement par les pires personnes du pays. Quelqu’un va un jour écrire un livre amèrement hilarant sur tout ça. Dommage qu’Evelyn Waugh soit partie.

Lorsque ce livre sera enfin écrit, le représentant Jerry Nadler de New York y jouera probablement un rôle. Il sera un personnage. À plusieurs niveaux différents, M. Nadler est – comme on dit dans la communauté épidémiologique – “à risque” de COVID. Il est vieux et il aime les beignets. Maintenant, nous ne jugeons aucune de ces choses une seconde. D’un autre côté, nous ne sommes pas les flics du COVID. Nancy Pelosi l’est. Elle est le chef de la force, sauf quand elle est chez le coiffeur, et pourtant le chef Pelosi laisse Jerry Nadler patiner. Le représentant du Montana, Matt Rosendale, n’a que des images de Nadler traversant le Capitole sans masque. Son visage est nu au monde. Un crime en cours. Mais pas d’arrestation. Le criminel s’est enfui.

C’est assez pour vous demander si les démocrates pourraient utiliser COVID pour un avantage politique. Pourquoi ne le feraient-ils pas ? La pandémie a été terriblement bénéfique pour les démocrates jusqu’à présent. Leurs alliés de la bureaucratie fédérale ont contribué à créer le virus en premier lieu, avec des expériences macabres financées par les contribuables en Chine. Une fois que le virus est arrivé ici, ils ont poussé la panique jusqu’à la Maison Blanche et le contrôle du Congrès, sans parler d’une économie socialisée. Maintenant, ils parient que le coronavirus les aidera à garder le pouvoir pour toujours. Serait-ce vraiment ce qui se passe? Voyons. Allez dans un endroit calme pendant une minute et réfléchissez bien aux 18 derniers mois. Tout. Y compris la partie où ils vous ont dit que les émeutes du BLM ne pouvaient pas propager les émeutes.

Qu’en concluez-vous ? Oui. C’est exactement ce qui se passe. La question est, pourquoi les républicains au Congrès jouent-ils toujours avec lui ? Parce qu’ils ont peur d’être traités de négationnistes de la science par des gens qui pensent que les hommes peuvent avoir des bébés ? Parce qu’ils craignent que la petite amie de Willie Brown dise quelque chose de méchant à leur sujet sur MSNBC ? Sérieusement? Qu’est-ce qui se passe ici?

Aujourd’hui, le représentant Chip Roy du Texas, qui ressemble de plus en plus à un héros, a confronté le chef républicain, Kevin McCarthy, à ce sujet. Pourquoi laissons-nous Nancy Pelosi politiser la science pour créer un État à parti unique ? Il a demandé. Selon Politico, McCarthy n’avait pas vraiment de réponse. Il a déclaré qu’il prévoyait de devenir lui-même président de la Chambre un jour.

Peut-être qu’il le fera. Mais à quoi bon diriger un pays qui ne fonctionne plus comme l’Amérique ?

Aujourd’hui, Joe Biden a annoncé que le vaccin COVID – qui, rappelons-le, n’a toujours pas été approuvé par la FDA – est désormais, néanmoins, obligatoire pour tous les travailleurs fédéraux, ainsi que les entrepreneurs fédéraux et les forces armées. C’est plusieurs millions de personnes. Pendant ce temps, des entreprises comme Google, Facebook, Netflix et le Washington Post ont toutes annoncé des mandats identiques. Aucun n’accordera d’exemptions aux millions d’Américains qui se sont déjà remis de COVID, ont des anticorps actifs et n’ont pas besoin du vaccin – et en passant, ne devraient peut-être pas l’avoir. Quelle est la justification de cela? Joe Biden a expliqué.

JOE BIDEN: Et j’espère que tous les Américains qui vivent dans des zones où le taux de cas est important ou élevé suivront les directives sur les masques établies par le CDC. Je le ferai certainement, et je l’ai fait parce que c’est l’un de ces domaines à Washington. Et à ma décision, à ma direction, tout le personnel fédéral et les visiteurs des édifices fédéraux devront faire la même chose.

Washington, DC est un hotspot COVID, selon le spécialiste des cartes de crédit devenu épidémiologiste. Qu’est-ce que cela signifie? Nous avons vérifié. Il s’avère que le district de Columbia a enregistré un total de deux décès dus au COVID au cours des deux dernières semaines. C’est combien ? Au cours de la même période, beaucoup plus de personnes dans la ville ont été assassinées. L’épidémie de criminalité est bien plus dangereuse pour les êtres humains à Washington que ne l’est COVID.

Mais Biden n’envoie pas la Garde nationale pour protéger les quartiers pauvres de DC pour empêcher les gens d’être assassinés. Il impose les injections d’un vaccin expérimental. Ce n’est pas normal. Les gens ne devraient jamais être obligés de prendre des médicaments dont ils ne veulent pas ou dont ils n’ont pas besoin. C’est un principe fondamental. Ce n’est pas seulement une préférence. Tout est basé là-dessus. Et l’écrasante majorité des Américains sont d’accord avec cela. Une écrasante majorité dans les deux parties. Et voici la chose étonnante : du coup, vous ne pouvez plus le dire à voix haute.

Charlie Kirk de Turning Point USA a récemment envoyé un message sur les réseaux sociaux notant que les Américains ont le droit de choisir quelles drogues sont injectées dans leur corps.

“Laissez-moi faire mes propres coups”, lit-on dans le message de Kirk. Facebook l’a immédiatement censuré. “C’est faux”, a écrit Facebook. “Des fact-checkers indépendants disent que cette information n’a aucun fondement factuel.”

Il n’est plus factuellement correct de croire que vous pouvez contrôler ce que le gouvernement injecte dans votre corps. Voulez-vous vivre dans un endroit comme celui-ci?

Cet article est adapté du commentaire d’ouverture de Tucker Carlson sur l’édition du 29 juillet 2021 de “Tucker Carlson Tonight”.