Tucker Carlson : Dans Biden’s America, vous seriez stupide de ne pas traverser illégalement la frontière

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

C’est une expérience déroutante de travailler dans l’information par câble en ce moment. Amusant, mais assez incroyable. à peu près tous les matins, une histoire de la Maison Blanche de Biden traverse nos écrans et nous nous pensons: « Allez, il n’y a absolument aucun moyen que cela puisse être réel, s’il vous plaît. C’est tout simplement trop fou. »

Et bien sûr, à peu près tous les matins, ce que nous avions supposé être une blague s’avère être tout à fait réel. C’est en train de se produire. L’administration Biden est vraiment si folle. Ils licencient vraiment des milliers d’infirmières au milieu d’une pandémie, licencient des milliers de flics au milieu d’une vague de criminalité. Non, ils ne plaisantent pas, même le moins du monde, quand ils vous disent que c’est une véritable femme amiral quatre étoiles qui se tient juste là. Joe Biden ne rigole pas. Il vous dit que la promotion de Rachel Levine est une victoire pour les femmes du monde entier, et il le pense quand il le dit.

Il veut dire toutes ces choses, même celles qu’il ne comprend pas, ce qui est le plus. Comme nous l’a dit récemment le gars qui dirige Babylon Bee, il devient difficile de gérer un site de parodie dans ce pays. Peu importe à quel point vos blagues peuvent être créatives, il est presque impossible d’être plus ridicule que la réalité ne l’est déjà.

GOUVERNEMENT DU TEXAS. GREG ABBOTT : « NOUS CONSTRUISONS NOTRE PROPRE MUR FRONTALIER »

Et pourtant, même selon ces normes incroyablement élevées, nous pouvons annoncer avec confiance ce soir que nous venons de lire le reportage le plus dérangé jamais imprimé dans ce pays. Donc, peu importe ce qui se passe à l’avenir – et Dieu sait ce que ce sera – Cette histoire vivra pour toujours est le filigrane de la folie politique. Marquez vos calendriers. Nous sommes le 28 octobre 2021. C’est le jour où les choses ne pourraient pas devenir plus folles.

Et le voici : selon un article paru dans le Wall Street Journal de cet après-midi, l’administration Biden a décidé de verser des réparations aux étrangers en situation irrégulière. En d’autres termes, les étrangers qui sont venus ici sans invitation, qui sont venus en violation délibérée des statuts juridiques adoptés par notre Congrès, conformément à notre Constitution, ces personnes sont sur le point de recevoir des excuses rampantes et d’énormes sommes d’argent.

Pourquoi? Parce que notre gouvernement a osé appliquer ses propres lois, ce qui est maintenant apparemment immoral. Donc, la Maison Blanche de Biden va payer les criminels pour avoir commis des crimes.

Il est presque impossible de croire que c’est réel, mais c’est réel. Selon le Journal, l’administration prévoit « d’offrir aux familles d’immigrants qui ont été séparées pendant l’administration Trump environ 450 000 $ par personne en compensation. Le ministère américain de la Justice, de la Sécurité intérieure et de la Santé et des Services sociaux envisage des paiements qui pourraient s’élever à près de 1 $. millions par famille. » Un million de dollars par famille pour les étrangers illégaux exactement au moment où les familles américaines s’appauvrissent de jour en jour.

DÉBATS DE L’ADMINISTRATION BIDEN PAYER « DES CENTAINES DE MILLIONS » AUX FAMILLES SÉPARÉES À LA FRONTIÈRE

Vous ne serez pas surpris d’apprendre, selon le journal, que près d’un millier de demandes de réparations ont déjà été déposées. Pourquoi pas? Le gain total de tout cela : Plus d’un milliard de dollars.

Alors combien ça fait exactement ? Eh bien, voyons si vous êtes un citoyen américain qui est tué dans une guerre en défendant votre pays, notre gouvernement promet d’envoyer 100 000 $ à votre famille. C’est moins du quart de ce que Joe Biden entend donner aux étrangers en situation irrégulière pour la gêne occasionnée d’être expulsés.

Ils reçoivent encore une fois 450 000 $ chacun de vos reçus d’impôt. C’est plus que certaines des victimes du 11 septembre. C’est plus que n’importe quel Américain ordinaire n’obtient jamais pour quoi que ce soit du gouvernement américain. La plupart des gens dans ce pays ne font que donner.

Pendant ce temps, les étrangers qui ne respectent pas nos lois ou nos systèmes touchent le jackpot. Alors prenez trois pas en arrière, vous devez vous demander combien de temps ce genre de chose peut continuer. Combien de temps avant que les gens qui dirigent ce pays qui, soit dit en passant, ne sont pas les mêmes qui dirigent ce pays – Ce sont deux groupes très différents – Mais avant que les gens qui dirigent ce pays décident qu’ils en ont assez et qu’ils ne va plus le prendre. Pourquoi payer vos impôts à ce stade ? Sérieusement, c’est trop insultant. C’est trop destructeur. C’est le mal.

Maintenant, qui sait combien de temps ça va prendre pour y arriver, mais à ce rythme, ça vient vite. En attendant, que pouvons-nous savoir ? Eh bien, nous pouvons être certains de la façon dont le reste du monde verra cette annonce. Pourquoi ne traverseriez-vous pas notre frontière illégalement à ce stade, vous devez être fou pour ne pas le faire. Joe Biden paie littéralement les gens qui le font. Donc, sans surprise, comme vient de le signaler Griff Jenkins de Fox, de nouvelles vagues de migrants illégaux arrivent ici aussi vite que possible. Voici une caravane :

GRIFF JENKINS : En chantant la liberté, la caravane traverse un poste de contrôle alors que la Garde nationale mexicaine regarde. Les migrants, non découragés par le ministre mexicain des Affaires étrangères Marcelo Ebrard, qui dit qu’ils sont trompés par les organisateurs.

EBRARD : Ils leur disent, allons dans la caravane. Nous arrivons aux États-Unis et ils nous laisseront passer. Ce n’est pas vrai. Vous avez vu ce qui s’est passé avec les Haïtiens. C’est la même chose.

GRIFF JENKINS : Mais l’avertissement ne brise pas la volonté des migrants.

MIGRANT : Cela ne nous arrête pas, car nous avons la puissance de Dieu, juste à côté de nous. Et il va ouvrir.

MIGRANT 2 : Cela ne va pas nous arrêter. Nous procédons toujours. On bouge encore. Cela ne va pas nous arrêter.

Nous agir comme si c’était un acte de Dieu. Nous ne pouvons tout simplement pas l’arrêter. Mais ce n’est pas ce qui se passe. L’administration Biden encourage activement cela, et plus encore aujourd’hui. Le cadre législatif que les démocrates ont publié aujourd’hui accorderait l’amnistie à des millions et des millions d’étrangers illégaux. C’est la plus grande amnistie proposée dans l’histoire de ce pays.

Le Center for American Progress, qui est bien sûr étroitement lié à la Maison Blanche de Biden, a publié une analyse à ce sujet et a conclu que près de sept millions d’étrangers illégaux vivant ici obtiendraient des cartes vertes dans le cadre de cette proposition.

LES ARRESTATIONS DE GLACE A FORTEMENT CHUTE AU COURS DE L’EXERCICE 2021 ALORS QUE L’ADMINISTRATION BIDEN A RESTREINT L’APPLICATION

Plus précisément, cela légaliserait toute personne ici illégalement tant que cette personne pourrait montrer qu’elle est arrivée dans ce pays – Suivez ceci – Entre le 1er janvier 1972, pendant la première administration Nixon et le 31 décembre 2009. C’est la durée de quarante-sept années, toute une zone de grève.

Mais qu’en est-il, me direz-vous, des millions d’illégaux qui sont venus ici depuis 2009 ? Eh bien, ils vont bien en fait. L’administration Biden vient de publier une liste de zones interdites – pas des endroits où les étrangers qui enfreignent nos lois ne peuvent aller, ils peuvent aller n’importe où, surtout là où vous habitez – mais une zone interdite pour les agents fédéraux qui essaient pour faire appliquer ces lois.

Ainsi, les agents de l’ICE, selon la Maison Blanche Biden, ne sont plus autorisés à entrer dans les écoles, les hôpitaux, les établissements de santé, les lieux de culte, les terrains de jeux, les garderies, les centres de crise, les centres pour sans-abri, les centres de réadaptation, les banques alimentaires, les centres de secours en cas de catastrophe , funérailles, défilés et bien d’autres lieux. En gros, ils ne sont autorisés nulle part. C’est tout pour les lois sur l’immigration, c’est fini, elles sont totalement ignorées. Ils sont totalement inappliqués. La question est – celle qui n’a jamais été posée par personne – comment exactement les citoyens américains bénéficient-ils de ces changements ? Voyons voir. Voici un récent rapport de l’état de Floride.

JOURNALISTE : Lorsque le shérif du comté de Polk, Grady Judd, discute de cet horrible accident de voiture qui a tué une fillette de cinq ans, la colère dans sa voix est difficile à manquer.

SHERIFF : S’il avait été dans son pays d’origine samedi soir dernier comme il aurait dû l’être, notre belle petite fille de cinq ans aurait été en vie.

JOURNALISTE : Mais au lieu de cela, Ernesto Lopez Morales conduisait sur la route nationale 16 à Mulberry.

SHERIFF : Il a déjà bu [sic]six 32 onces. bières de son propre aveu.

JOURNALISTE : Et le shérif dit que Lopez Morales achetait plus de bière. On nous dit que ses phares étaient éteints. Il accélérait et il a percuté l’arrière d’une Hyundai Elantra conduite par une mère de Plant City. L’impact a écrasé la moitié arrière de l’Elantra, y compris la banquette arrière où la fillette de cinq ans était dans son siège d’auto.

Voici donc le point de cette horrible histoire : cet homme, Ernesto Lopez Morales n’aurait jamais dû être ici en premier lieu. Il était ici illégalement, comme des millions d’autres, il n’avait même pas de permis de conduire. Ainsi, après avoir bu l’équivalent de 16 bières de taille normale, 16, il a tué une fillette de cinq ans dans un accident de voiture. La question est donc, que fera Joe Biden à propos de choses comme ça ? Eh bien, rien. Nous le savons avec certitude car Biden a déjà annoncé que la conduite en état d’ébriété n’était plus un motif d’expulsion.

JOE BIDEN: Vous ne vous arrêtez que dans le but de traiter un crime qui est commis, et je ne compte pas la conduite en état d’ébriété comme un crime.

« Je ne considère pas la conduite en état d’ébriété comme un crime. » Eh bien, c’est un grand changement. Oh, cela ne s’applique qu’aux personnes ici illégalement, pas à vous.

REPRÉSENTANT. STEFANIK PRÉSENTE UNE PROJET DE MAISON POUR BLOQUER ET EXPORTER LES IMMIGRANTS CONDAMNÉS POUR CRIME SEXUEL

L’administration Biden, une fois de plus, rend ce pays plus pauvre, plus chaotique et dans de nombreux endroits beaucoup plus dangereux. Ce n’est pas un accident, bien sûr, c’est fait exprès. Les gens qui en sont proches le voient tous les jours. James Chilton en est proche. Chilton est un cinquième–éleveur de génération de l’état de l’Arizona. Sa propriété jouxte un tronçon de cinq milles de la frontière mexicaine. Oh, malheur à lui. Parce qu’au cours des derniers mois, son ranch s’est transformé en quelque chose de méconnaissable. Son ranch est maintenant couvert d’ordures abandonnées par les gens qui entrent dans ce pays. Des étrangers illégaux tirent avec des armes sur des agents de la patrouille frontalière alors qu’ils se dirigent vers le Mexique.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Alors en regardant tout cela se produire, en regardant sa terre être détruite par des étrangers, Chilton a eu une idée. Ainsi, l’administration Biden, comme vous l’avez peut-être remarqué, prétend qu’elle se soucie profondément de l’environnement, de ce qu’on appelle la justice écologique. Et cela semblait injuste. Alors Chilton a appelé le Service des forêts pour obtenir de l’aide. Peut-être qu’ils sauveraient son coin de l’environnement d’être empoisonné et détruit. Mais non, ils ne l’ont pas fait. Le service forestier a déclaré qu’ils ne pouvaient pas venir au ranch de Charlton parce que la propriété était trop dangereuse pour patrouiller. Les agents fédéraux ne peuvent même pas y aller. C’est l’Amérique.

Cet article est adapté du commentaire d’ouverture de Tucker Carlson sur l’édition du 28 octobre 2021 de « Tucker Carlson Tonight ».