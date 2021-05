Tucker Carlson de Fox News remporte la bataille des classements, mais ce n’est pas le bon moment pour Cable News

On ne sait pas exactement pourquoi les cotes des actualités sur le câble ont tellement baissé, bien que plusieurs facteurs différents jouent probablement un rôle dans la diapositive. Premièrement, les cotes d’écoute pour les nouvelles par câble augmentent traditionnellement pendant la période précédant une élection présidentielle, qui a eu lieu en novembre. La plupart des gens pensaient que les chiffres diminueraient lentement par la suite. Deuxièmement, bien qu’il y ait toujours des nouvelles à couvrir, le président Biden n’offre pas tout à fait le même niveau d’intérêt constant que le président Trump. Ce n’est un secret pour personne que l’ancien animateur Apprentice était un fort attrait pour les nouvelles du câble.Enfin, il est probable que plus de gens se font vacciner et se déplacent a également un effet sur les habitudes de visionnage des gens.