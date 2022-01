Tucker Carlson déchire Kevin McCarthy pour Twitter Posture

Tucker Carlson a déchiré le leader républicain de la Chambre Kevin McCarthy (R-CA) mardi soir pour son apparente réticence à « punir » Twitter après que le géant des médias sociaux a suspendu définitivement le compte personnel de Rep. Marjorie Taylor Greene (R-GA).

Carlson a commencé son entretien avec Greene en notant qu’il ne voulait pas l’entraîner dans une quelconque « querelle » avec les dirigeants républicains, mais a fait valoir que l’interdiction par Twitter de l’ancien président Donald Trump et Greene exige une réponse plus forte de la direction du GOP.

« Voici ce que je ne comprends pas et j’essaie de canaliser la frustration, je pense, de beaucoup de gens », a commencé Carlson, ajoutant :

«Mais, Kevin McCarthy, Californie, un gars super sympa, il s’attend à être l’orateur, et il le sera, car les républicains sont sur le point de prendre le contrôle. Pas à cause de ce qu’il a fait, mais à cause des ratés de Biden, d’accord. Il est sur le point d’être vraiment puissant. Il a fait une déclaration, quand il arrivera au pouvoir, nous ferons quelque chose au sujet de l’article 230. «Je suis confus, pourquoi un gars qui pense qu’il devrait être le président de la maison ne serait-il pas défendu les membres de sa propre conférence en appelant Twitter et en disant que vous la ramenez ici tout de suite, sinon nous vous punirons. C’est de la censure et nous ne la tolérerons pas. Comment pouvez-vous diriger un parti politique ou si vous ne pouvez même pas le faire ? »

Greene s’est rapidement éloigné de McCarthy et a répondu: « Eh bien, c’est ce que beaucoup de gens demandent. » Elle a poursuivi en appelant tous les membres de la conférence républicaine de la Chambre à quitter Twitter.

Carlson était d’accord avec Greene, mais a ajouté : « vous n’êtes qu’un membre. Où est la direction de votre parti ?

« Pourquoi ne disent-ils pas qu’aucun républicain à la Chambre des représentants n’utilisera plus Twitter et nous migrons tous vers des entreprises qui ne nous détestent pas et n’essaient pas de nous censurer à la veille d’une élection nationale, qui approche cette année », a ajouté Carlson.

« Si Kevin McCarthy ne peut même pas vous défendre, il ne peut pas défendre le pays », a conclu Carlson.

