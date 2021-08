Tucker Carlson défend avec véhémence un animateur théoricien du complot arrêté par le FBI [VIDEO] 10z viral

in

Pendant des années, Alex Jones a été le théoricien du complot le plus éminent à l’antenne. Mais à l’époque de Trump, les lignes ont commencé à s’estomper. Et maintenant, il est difficile de faire la différence entre un épisode d’InfoWars et ce que vous voyez pendant les heures de grande écoute de Fox News.

WASHINGTON, DC – 29 MARS: Tucker Carlson, animateur de Fox News, discute du «populisme et de la droite» lors du sommet des idées du National Review Institute à l’hôtel Mandarin Oriental le 29 mars 2019 à Washington, DC. Carlson a abordé une grande variété de sujets, notamment la baisse des niveaux de testostérone, l’augmentation des taux de suicide, le chômage, la toxicomanie et la hiérarchie sociale lors du sommet, qui avait pour thème « Le cas de l’expérience américaine ». (Photo de Chip Somodevilla/.)

Tucker Carlson pousse plus de désinformation que quiconque sur Fox. Et Jones dit qu’il est celui qui “a ouvert les yeux des hôtes”. Il n’était donc pas surprenant de voir Carlson défendre Owen Shroyer, récemment arrêté, qui co-anime InfoWars avec Jones.

L’animateur de Fox a déclaré aux téléspectateurs: “Aujourd’hui, le DOJ, l’administration Biden a annoncé qu’elle inculpait un hôte d’Infowars, un homme appelé Owen Shroyer, de plusieurs crimes fédéraux, notamment” entrée dans une zone réglementée le 6 janvier “. Eh bien, ça sonne mal. Qu’a fait Owen Shroyer ? Il n’est pas entré dans le Capitole le 6 janvier. Il se tenait sur les marches du Capitole avec des centaines d’autres personnes.

Carlson a continué :

« Que se passe-t-il ici exactement ? Eh bien, le véritable crime d’Owen Shroyer semble avoir eu lieu en décembre 2019 lorsqu’il a crié des choses méchantes à Jerry Nadler lors d’une audience au Congrès. Le DOJ l’a accusé de conduite désordonnée et lui a dit : « Ne vous approchez plus jamais du Capitole. Vous ne voulez pas blesser les sentiments de Jerry Nadler. Il a désobéi. Maintenant, il ira en prison lundi.

Regardez un extrait du segment ci-dessous :

