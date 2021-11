Tucker Carlson : Des actions comme celles-ci menacent le système judiciaire américain

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Le juge du procès de Kyle Rittenhouse vient de renvoyer les jurés chez eux pour la nuit pour réfléchir au procès pour un autre jour. Jusqu’à présent, les délibérations, dans ce cas, ont duré environ 20 heures. Dans une procédure normale, nous aurions la décision du jury dans environ 20 minutes. La question essentielle, dans ce cas, est vraiment claire. Kyle Rittenhouse avait-il de bonnes raisons de croire que des hommes dangereux tentaient de l’assassiner ? Et la réponse est aussi claire et sans équivoque ? Oui il l’a fait. Ces gens essayaient définitivement d’assassiner Kyle Rittenhouse.

La réponse de Rittenhouse à cette menace était donc la définition de l’autodéfense. Des décisions désespérées prises en une fraction de seconde face à une agression indésirable dans le but de sauver sa propre vie. Cest ce qui est arrivé. Chaque personne qui a témoigné au procès des deux côtés a confirmé qu’aucune personne honnête n’en doute.

LE PROCÈS POUR MEURTRE DE KYLE RITTENHOUSE SPOTLIGJHHTING « VAST DIVIDE » DANS NOTRE NATION : RON JOHNSON

Donc Kyle Rittenhouse n’aurait jamais dû être inculpé en premier lieu. Et pourtant il l’était, et la raison pour laquelle il l’était est très simple. Depuis le début, cette affaire a été motivée par la politique, et depuis, elle a été entachée par la tromperie et l’incompétence du gouvernement. Par exemple, nous apprenons maintenant de nouvelles preuves pertinentes dans l’affaire. Vraiment? Il s’agit d’une preuve que le jury aurait dû voir avant d’entamer ses délibérations, de toute évidence sur la base supposée de tous les faits connus. C’est donc dire que ce n’est pas ainsi que notre système juridique est censé fonctionner.

Voici ce que nous avons appris. L’une des accusations portées contre Kyle Rittenhouse est un chef d’accusation pour avoir mis en danger la sécurité d’un homme qui, jusqu’à aujourd’hui, n’avait jamais été identifié. Des séquences vidéo de la nuit du 25 août montrent un homme donnant un coup de pied à Kyle Rittenhouse au visage et le renversant. Rittenhouse répond en tirant deux fois avec son fusil, et les deux fois il l’a raté. Ce soir, le jury se demande si Rittenhouse a agi de manière imprudente lorsqu’il a tiré ces deux coups de feu. Et pourtant, et voici le point. Le jury n’a aucune idée car il délibère qui est cet homme parce que l’accusation ne l’a jamais identifié. Les procureurs ont affirmé qu’ils ne connaissaient pas son identité et qu’ils n’avaient aucun moyen de la découvrir.

Cela signifie donc que les avocats de la défense de Rittenhouse n’ont jamais eu à contre-interroger cet homme ou à présenter des preuves sur son comportement cette nuit-là. Ce n’est pas une petite chose. Selon le Daily Mail, New rapporte aujourd’hui, que cet homme s’appelle Maurice Freeland. Freeland a admis avoir attaqué Rittenhouse quelques instants avant qu’un autre homme, un agresseur domestique appelé Anthony Huber, ne commence à frapper Rittenhouse à la tête avec une planche à roulettes.

Alors qui est Maurice Freeland ? Eh bien, selon le Daily Mail, c’est un criminel de carrière. Il a porté plainte pour violence domestique, inconduite et dommages criminels à la propriété. Dans un cas, une femme a signalé aux autorités que la citation de Freeland l’avait jetée au sol et lui avait donné un coup de pied dans la cage thoracique inférieure droite. Donc, ce que nous apprenons ici, entre autres, c’est que chaque personne sur laquelle Kyle Rittenhouse a tiré ou tiré le 25 août à Kenosha avait un casier judiciaire long et violent. Eh bien, cela semble pertinent, mais le jury ne le sait pas. Grâce au comportement contraire à l’éthique de l’accusation, Maurice Freeland n’a jamais eu à témoigner devant le tribunal. Et pourtant, apparemment, Freeland a déclaré aux procureurs qu’il souhaitait l’immunité avant d’accepter de comparaître à la barre. Le procureur adjoint dans l’affaire, Thomas Binger, a refusé de fournir cela.

L’IDENTITÉ DU MYSTÉRIEUX « JUMP KICK MAN » RÉVÉLÉ

Cela signifie que l’État savait exactement qui était Maurice Freeland, mais ils ont caché cette information aux avocats de Kyle Rittenhouse. Et à la suite de cela, Kyle Rittenhouse a été privé de son droit constitutionnel en vertu de la clause de confrontation de défier l’accusateur en audience publique. Cela n’est pas censé arriver, cela ne peut pas arriver, et ce n’est pas la seule preuve relative qui a été cachée aux avocats de Kyle Rittenhouse lors de ce procès.

Nous avons diffusé des images de drones dans la nuit du 31 août 2020. À l’époque, nous interviewions un avocat du nom de John Pierce, qui représentait alors Kyle Rittenhouse.

Ces images de drones diffusées dans cette émission font désormais partie de l’affaire Rittenhouse. Les procureurs affirment que les images montrent Kyle Rittenhouse levant son fusil de manière provocatrice sur un incendiaire accusé appelé Joshua Ziminsky. Les images ne le montrent pas vraiment si vous les regardez attentivement, mais c’est de toute façon ce qu’elles prétendent. La théorie de l’accusation sur l’affaire est que Joseph Rosenbaum, le violeur d’enfants, a commencé à poursuivre Kyle Rittenhouse après que Rittenhouse ait pointé son fusil sur Ziminsky. Donc apparemment, le pédophile défendait l’honneur du violeur accusé. C’est leur revendication.

LA DÉFENSE DE RITTENHOUSE DEMANDE UN MISTRICULAIRE SUR UNE VIDÉO DRONE, UN JUGE FAIT ENTENDRE UNE NOUVELLE AUDIENCE DE PREUVE

Heureusement pour l’État, cependant, Joshua Ziminsky, comme Maurice Freeland, n’a jamais témoigné dans cette affaire. Pourquoi? Parce que les procureurs ont fait en sorte qu’il ne puisse pas. Les procureurs ont inculpé Ziminsky d’incendie criminel et ont ensuite retardé son procès afin qu’il ne soit pas disponible pour témoigner et le procès Rittenhouse. Soit dit en passant, et cela est également pertinent, les autorités affirment que le Minsky a apporté une arme à feu à l’émeute et a tiré un coup de feu avant que Kyle Rittenhouse n’appuie sur sa propre gâchette. Comment est-ce pertinent ? Mais les jurés n’ont jamais entendu Joshua Ziminsky expliquer cela.

Voici donc le problème. Les images de drones que nous avons diffusées dans cette émission n’ont jamais été fournies à l’équipe de défense de Kyle Rittenhouse. Au lieu de cela, ils ont obtenu une copie plus floue et de qualité inférieure de la bande. L’une est une image de haute qualité, l’autre est une image de mauvaise qualité. Il n’y a aucune comparaison entre les deux. La défense n’avait aucun moyen d’analyser les images de haute qualité pendant le procès et de les fournir à leurs experts vidéo. Ils n’ont pas pu vérifier que les images sont exactes ou faire des arguments sur ce qu’elles montrent. Ils n’avaient qu’à accepter la version de l’accusation. Maintenant, la défense ne s’en est rendu compte qu’après qu’un des procureurs l’ait admis à haute voix, apparemment par accident. Il a admis que sa version des images du drone était, je cite, beaucoup plus claire que les images de la défense.

BINGER : [pointing to the video] C’est la même qualité que notre version ? KRAUS : Non BINGER : Ouais KRAUS : Notre version est beaucoup plus claire.

Selon l’un des avocats de Rittenhouse, la copie de la défense des images du drone était près de trois fois moins claire que ce que les procureurs avaient.

Avocat de la défense Natalie Wisco : J’ai confirmé que ce fichier qu’il a dit (en désignant Binger) a été directement fourni au laboratoire de crime de l’État était un fichier de 11 Mo, pas 4. Donc les informations contenues dans la clé USB étaient plus du double de la taille de presque trois fois la taille qui m’a été envoyée par e-mail. // Tous les autres éléments de preuve du laboratoire des États dans cette situation nous ont été fournis via Dropbox. Dropbox fournit une copie légale exacte de ce qu’ils ont. Le nom du titre du fichier dans cette situation aurait dû être exactement le même que celui fourni à l’État s’il s’agissait exactement de la même copie. Le nom du fichier était loin d’être similaire.

LE JUGE DE RITTENHOUSE OBTENANT UNE CRITIQUE INJUSTE : JONATHAN TURLEY

Alors comment rendre compte de cela ? Eh bien, les procureurs ont expliqué qu’ils venaient de recevoir ces images à la dernière minute il y a quelques jours. Ils ont dit qu’ils l’avaient immédiatement envoyé à la clôture et qu’ils n’avaient aucune idée que la défense obtiendrait une copie de si mauvaise qualité. C’était un problème technique, ont-ils dit. Mais cela n’a pas vraiment de sens, en fait, et le juge a semblé le comprendre. Il a demandé pourquoi l’accusation a attendu plus d’un an pour obtenir ces images.

KRAUS: Le premier avocat de l’accusé – après avoir été inculpé de cette affaire – est apparu dans une interview aux côtés de la version haute définition de cette séquence. // M. LE JUGE SCHRODER : Si vous savez que Tucker Carlson l’a, vous auriez pu l’assigner, non ? KRAUS: Nous ne le savions pas jusqu’à aujourd’hui. BINGER : Non, nous le savions.

Peu importe l’explication, il n’y a aucune excuse pour cela dans un procès criminel. L’accusation a l’obligation légale d’obtenir des preuves en temps opportun, puis de fournir la défense Dès qu’elles sont disponibles, c’est la loi. Dans ce cas, l’accusation a attendu le début du procès pour donner à la défense une version de mauvaise qualité des images du drone. Vous devez donc vous demander s’il s’agit d’une inconduite délibérée de la part des procureurs et, en fait, d’un point de vue juridique, cela n’a pas d’importance. Kyle Rittenhouse a le droit constitutionnel de voir toutes les preuves contre lui au procès, et il ne l’a pas fait.

Donc, par définition, Kyle Rittenhouse n’a pas droit à un procès équitable, soit dit en passant. À l’extérieur de la salle d’audience comme à l’intérieur. Hier, alors que des centaines de soldats de la Garde nationale tournaient au ralenti à proximité, une bagarre a éclaté entre des manifestants à portée de voix des jurés. Aujourd’hui, on apprend qu’un pigiste de MSNBC suivait les jurés‘ bus jusqu’à la salle d’audience. Il a soufflé un feu rouge pour suivre le bus. Maintenant, pourquoi un « journaliste » suivrait-il les jurés avant qu’ils n’aient rendu leur verdict ? Eh bien, le juge a semblé comprendre exactement ce qui se passait. Ce matin, il a banni toute personne associée à MSNBC du palais de justice.

SCHROEDER : La police, lorsqu’ils l’ont arrêté parce qu’il suivait à une distance d’environ un pâté de maisons et a traversé un feu rouge, l’a arrêté et lui a demandé ce qui se passait, a donné cette information. Et a déclaré qu’il avait été chargé par Mme Byon à New York de suivre le bus du jury. // J’ai indiqué que personne de MSNBC News ne sera autorisé dans ce bâtiment pendant la durée de ce procès.

Maintenant, vous n’avez pas besoin d’aimer Kyle Rittenhouse ou ce qu’il a fait pour voir cela comme effrayant et mal et une menace pour nous tous n’a pas d’importance pour qui vous avez voté, peu importe ce que vous pensiez de Donald Trump. C’est sans importance. Retenue de preuve dans un procès criminel. Des jurés intimidants. Ces choses ne menacent pas seulement Kyle Rittenhouse. Ils menacent le système américain de justice impartiale, qui, soit dit en passant, est la meilleure chose que nous ayons encore dans ce pays.

Donc, ce qui est intéressant, c’est qui n’a aucun problème avec tout cela, et nous ne pouvons pas nous empêcher de remarquer que les mêmes personnes qui aiment les guerres étrangères inutiles et les attaques de drones dévastatrices contre les populations civiles pensent que Kyle Rittenhouse devrait pourrir en prison. Maintenant, regardez cet invité sur CNN, l’une des personnes les plus stupides et les plus stupides de la vie publique, a expliqué qu’en fait, les tentatives de Rittenhouse pour sauver sa propre vie lors d’un rassemblement Biden rempli de criminels violents étaient, entre guillemets, de la violence politique.

Max Boot : Je veux dire, je pense que nous sommes dans une situation effrayante, Don, parce que je pense que nous assistons à une violence politique croissante. Kyle Rittenhouse est actuellement jugé pour avoir fait justice lui-même et tiré sur plusieurs personnes. Rappelez-vous, vous avez eu des fusillades de masse pendant la présidence Trump dans un Walmart à El Paso, dans une synagogue de Pittsburgh. Vous avez eu l’assaut du Capitole avec des gens qui avaient une potence avec eux le 6 janvier. Et les républicains jouent vraiment avec le feu.

Il faut donc se demander si les gens qui parlent comme ça et il y en a énormément croient tout d’un coup ce qu’ils disent à la télévision. Ont-ils regardé le procès ? Comprennent-ils les faits ? Est-ce qu’ils se soucient même de ce qui s’est réellement passé cette nuit-là à Kenosha ? Et nous aimons donner à chacun le bénéfice du doute, même Max Boot. Mais honnêtement, on commence à se poser la question.

Cet article est adapté du commentaire d’ouverture de Tucker Carlson sur l’édition du 18 novembre 2021 de « Tucker Carlson Tonight ».