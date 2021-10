Tucker Carlson: des milliers de personnes sont mortes à cause de l’échec des politiques frontalières de Biden

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Sinaloa est une province du nord-ouest du Mexique. C’est juste en face du bas de la Basse-Californie. Ce n’est pas si loin pour les États-Unis, et c’est une mauvaise chose parce que Sinaloa, au Mexique, est peut-être maintenant le plus grand producteur et distributeur de l’opioïde synthétique fentanyl. Les cartels fabriquent actuellement du fentanyl en grande quantité à Sinaloa, mais ils ne le fabriquent pas pour la consommation domestique au Mexique. Ils le font pour exporter ici. Et vous pouvez voir pourquoi. Dans la capitale du Sinaloa, 11 livres de fentanyl se vendent généralement environ 15 000 $. Aux États-Unis, cette même quantité de fentanyl se vend à plus de 100 000 $. Donc, vous pouvez voir l’incitation.

C’est combien fédéral? Eh bien, seulement deux milligrammes de médicament peuvent être mortels pour un être humain. Cela signifie que 11 livres contiennent près de deux millions et demi de doses mortelles de fentanyl. Encore une fois, il existe une incitation financière majeure pour les cartels de la drogue, qui gèrent d’énormes régions du Mexique pour produire cette drogue et l’expédier vers le nord. Et ils sont. Si la cocaïne était la drogue des années 1980, nous vivons maintenant à l’ère du fentanyl, et les chiffres le montrent.

LES RÉPUBLIQUES DU SÉNAT SLAM BIDEN POUR LA CRISE AUX FRONTIÈRES, ALLEGE DEMS NE TENIRONT PAS D’AUDIENCE SUR L’ACCUMULATION DE MIGRANTS

Il n’y a pas si longtemps, entre octobre 2012 et octobre 2013. Les douanes et la protection des frontières n’ont saisi que deux livres de fentanyl au total à notre frontière sud. Comparez cela à ce que nous voyons maintenant. Au cours des huit premiers mois de cette année, les huit premiers mois, le gouvernement américain a saisi plus de sept mille deux cents livres de fentanyl, la plus grande quantité saisie de loin. Et gardez à l’esprit qu’il ne s’agit probablement que d’un petit pourcentage du fentanyl qui a traversé la frontière, car il est inodore et difficile à détecter.

Selon un récent rapport de la US Sentencing Commission, « depuis l’exercice 2015, le nombre de contrevenants au fentanyl signalés par la commission a plus que doublé chaque exercice, ce qui a entraîné une augmentation de 3 592 %. »

Pendant ce temps, les autorités fédérales ont récemment annoncé qu’elles avaient saisi près de 10 millions de pilules contrefaites, et beaucoup d’entre elles contenaient du fentanyl en une seule année. Les reportages de Chicago disent que, comme dans tant de villes, le fentanyl est devenu une épidémie.

JOURNALISTE : La pilule sur la gauche est Xanax. Celui de droite est contrefait. Ne pas connaître la différence peut être mortel. … La Drug Enforcement Administration met en garde contre une augmentation spectaculaire des fausses pilules sur ordonnance inondant le marché des réseaux criminels de drogue au Mexique. Les médicaments conçus pour ressembler à l’Oxy ou à l’Adderall contiennent du fentanyl ou de la méthamphétamine, souvent à des doses mortelles. La DEA a saisi plus de 9,5 millions de pilules contrefaites cette année. Et le chef de la division de Chicago dit avoir saisi plus de 600 livres de fentanyl.

Alors pourquoi on vous dit tout ça sur le fentanyl ? Parce que l’augmentation de la consommation de fentanyl reflète l’augmentation de la disponibilité du fentanyl, qui est à l’origine de l’augmentation massive des décès par OD de fentanyl. Et tout cela est le résultat de la politique d’immigration de l’administration Biden. Lorsque vous ouvrez les frontières, il n’y a pas que des gens qui entrent. Ce sont des quantités massives de fentanyl et d’autres drogues illégales.

L’administration Biden vous dit donc que sa politique frontalière est « humaine », mais c’est tout le contraire. Cette politique a fait que ce pays a été inondé de fentanyl, et cela a causé la mort de plusieurs milliers, plusieurs milliers d’Américains.

LEVIN : LES VOLS DE MIGRANTS « TOUT SUR LA POLITIQUE », CIBLANT LES BANLIEUES : « ILS NE VONT PAS À NEWARK OU CAMDEN »

Les dernières données du CDC montrent que les décès par surdose de drogue aux États-Unis ont atteint un nouveau record de près de 100 000 décès de citoyens américains au cours de la période de 12 mois qui s’est terminée en mars de cette année. C’est combien de plus par rapport à l’année dernière ? C’est une augmentation de 30 % en un an.

Il y a donc beaucoup de raisons pour lesquelles cela se produit, mais l’une des principales raisons est la politique du gouvernement, qui a rendu la population sédentaire et déprimée. Notre gouvernement a passé l’année dernière, au cas où vous ne l’auriez pas remarqué, à enfermer tout le monde chez eux. Et le résultat est que la drogue est partout et que les grandes villes américaines sont désormais méconnaissables. Jetez un œil à ce rapport de la montre de la station d’information locale de San Francisco.

JOURNALISTE : Le taux de surdoses accidentelles de médicaments, d’hospitalisations et de décès dépasse les équipes de spécialistes en intervention de crise. … Le fentanyl, un opioïde synthétique hautement addictif, beaucoup moins cher que l’héroïne est entré sur le marché de la drogue SF il y a quelques années.

OFFICIEL DE SANTÉ SF : Le fentanyl a été le principal moteur de cette augmentation des décès par surdose accidentelle

JOURNALISTE : Le puissant stupéfiant était responsable de plus de 500 décès l’année dernière. C’est devenu la drogue de choix pour de nombreux utilisateurs à San Francisco. KTVU documente l’épidémie depuis des mois. De nombreux experts pensent que l’isolement social du coronavirus peut contribuer au nombre de morts.

Donc, ce à quoi nous nous référons habituellement, c’est que notre crise des sans-abri, qui est plus importante qu’elle ne l’a jamais été dans l’histoire américaine, ne concerne pas principalement les foyers, ce n’est même pas principalement la maladie mentale, à proprement parler. Il s’agit principalement de drogues et de toxicomanie.

Rien de tout cela ne devrait vraiment nous surprendre, nos dirigeants ont passé l’année dernière à séparer les Américains les uns des autres. Le résultat est la solitude. Ils ont fermé les églises, ils ont fermé les gymnases. Ils ont forcé les gens à rester séparés de leur famille, de leurs amis et des personnes dont ils sont les plus proches. Au même moment, l’administration Biden a ouvert la frontière, permettant à une vague massive de cet opioïde synthétique mortel hautement addictif d’entrer dans ce pays.

Alors que pensez-vous qu’il s’est passé? Eh bien, énormément de gens sont morts, et c’était le résultat d’une mauvaise politique. Mais l’administration Biden n’ignore pas simplement le problème. Ils ne s’en excusent pas, bien sûr. Ils font quelque chose d’encore plus destructeur. Ils aggravent les choses. Ils rendent moins possible pour le gouvernement américain de contrôler ce qui traverse notre frontière. Vous vous souvenez, ils ont reproché à la patrouille frontalière d’avoir osé patrouiller la frontière à cheval.

AUDITION DE MAYORKAS REPORTÉE APRÈS LES TESTS DE SECRÉTAIRE DU DHS POSITIFS POUR COVID-19

Maintenant, ils ont nommé un véritable radical, un extrémiste appelé Chris Magnus, pour diriger les douanes et la protection des frontières. À quel point Chris Magnus est-il extrême ? Eh bien, lors de ses audiences de confirmation au Congrès hier, on a demandé à plusieurs reprises à Magnus si ce qui se passe à la frontière est une crise. Et à plusieurs reprises, il a refusé de dire que c’était le cas. Des dizaines de milliers d’Américains meurent à cause de cette politique frontalière. Et pourtant, voici l’homme auquel l’administration Biden aimerait faire passer la frontière a répondu.

SÉNATEUR YOUNG : Croyez-vous que nous avons une crise à la frontière sud, oui ou non ?

MAGNUS : Sénateur, est-ce vraiment important que nous appelions cela un défi majeur, une crise, un gros problème ?

SENATOR YOUNG : Avons-nous une crise à la frontière ? Oui ou non? »

MAGNUS : Sénateur, permettez-moi de vous assurer que personne ne pense qu’il y a une plus grande urgence que moi dans cette affaire.

SÉNATEUR YOUNG : Êtes-vous en train de dire qu’il n’y a pas de crise à la frontière ? MAGNUS : Sénateur, je– non, je ne pense pas qu’il — je ne pense pas, je ne parle pas du tout d' »urgent » comme étant moins grave du tout.

LES ARRESTATIONS AUX FRONTIÈRES ONT ATTEINT LES NIVEAUX LES PLUS ÉLEVÉS DEPUIS LE PROJET D’AMNISTIE DE 1986 : DONNÉES DU CBP

SÉNATEUR YOUNG : Y a-t-il une crise ou n’y a-t-il pas une crise à la frontière ?

MAGNUS : Sénateur, je dirais que ma plus haute priorité à ce stade…

SÉNATEUR YOUNG : Je n’ai pas demandé votre priorité. J’ai demandé de caractériser la situation à la frontière. Y a-t-il une crise à la frontière ?

MAGNUS : Ce que j’essaie de faire comprendre, c’est à quel point je prends la frontière au sérieux et la quantité de travail que je veux y consacrer.

Voici donc un gars qui est totalement redevable aux organisations à but non lucratif radicales, les ONG, dont beaucoup sont financées par George Soros qui contrôlent notre politique d’immigration, il leur est tellement redevable qu’il ne peut pas dire une vérité évidente sous serment de peur de les offenser. Ils sont sa véritable circonscription, pas vous ou quiconque vit dans ce pays. Ce sont les ONG radicales qui voudraient ouvrir la frontière, sachant très bien que cela entraînera la mort de plusieurs milliers d’Américains à cause de la drogue qui traverse également la frontière.

Mais notre classe dirigeante est si décadente qu’elle ne reconnaît même pas que la consommation de drogue est un problème ou une crise, comme Chris Magnus a refusé de le dire. Ils pensent que c’est bien.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Donc Chris Magnus dit qu’il va à la frontière très sérieusement, car vous savez bien qu’il va faire de son mieux pour permettre à autant de ressortissants étrangers que possible de venir ici, et beaucoup apporteront de la drogue. C’est donc plus qu’irresponsable, c’est plus qu’idéologique. C’est imprudent, c’est dangereux. C’est criminel.

Le rôle du gouvernement fédéral n’est pas de protéger les migrants économiques d’Haïti. Il ne s’agit pas d’améliorer le niveau de vie dans d’autres pays. Il ne s’agit pas d’emballer l’électorat au nom d’un parti politique en particulier. Il n’a qu’un seul rôle et un seul rôle. C’est pour protéger les citoyens américains. Est de servir leurs intérêts. Mais ils ne font pas ça. Ils font exactement le contraire.

Cet article est adapté du commentaire d’ouverture de Tucker Carlson sur l’édition du 19 octobre 2021 de « Tucker Carlson Tonight ».