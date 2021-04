Tucker Carlson dit d’appeler les flics sur les enfants portant des masques à l’extérieur ⋆ .

Lors de son émission du lundi soir sur Fox News, Tucker Carlson s’est insulté contre le port de masques à l’extérieur et a dit aux téléspectateurs d ‘«appeler la police immédiatement» s’ils voyaient des enfants le faire. Il a également déclaré que voir des personnes vaccinées porter des masques à l’extérieur était comme «regarder un homme adulte s’exposer en public».

Après avoir déclaré: «Les seules personnes qui portent des masques à l’extérieur sont des fanatiques et des névrosés», Carlson a exhorté ses téléspectateurs à approcher les personnes qu’ils voient porter des masques à l’extérieur pour leur demander «poliment mais fermement» d’enlever leurs masques.

Les choses sont devenues encore plus étranges – et potentiellement plus dangereuses – lorsque Carlson a demandé à ses téléspectateurs d’appeler la police et les services de protection de l’enfance s’ils voyaient des enfants porter des masques à l’extérieur.

On ne sait pas en quoi porter un masque équivaut à prendre un coup de poing au visage. Ce qui est clair, c’est que d’appeler la police ou les services de protection de l’enfance parce qu’un enfant porte un masque à l’extérieur est ridicule et un gaspillage de ressources officielles, même si c’est juste le répartiteur qui prend 20 secondes pour se moquer de l’appelant en suivant les conseils de Carlson.

Puis les choses sont devenues vraiment bizarres. À la fin d’un entretien avec Matt Walsh, l’hôte de Fox a comparé le port d’un masque extérieur à un homme s’exposant en public.

Matt Walsh: J’étais à Austin il y a quelques jours et je marche dehors sans masque et les gens me regardent comme si j’étais le fou de ne pas porter de masque. En attendant, si vous marchez dehors avec un masque, je devrais vous regarder, et je vous regarde comme si je regarderais un homme adulte étreignant un ours en peluche et ayant une tétine dans la bouche pendant qu’il marche dans la rue . Ceci est votre couverture de sécurité. Il n’y a aucune raison pour que vous l’ayez dessus. Tu as juste peur. Vous avez peur de l’air frais. Voilà ce qui se passe. Les gens ont peur de respirer de l’air et nous faisons en sorte que les enfants aient aussi peur de l’air et c’est insensé pour moi.

Tucker Carlson: Je suis complètement d’accord avec vous. Je dirais même qu’une personne vaccinée, quelqu’un avec les anticorps portant un masque à l’extérieur, c’est comme regarder un homme adulte s’exposer en public. «C’est dégoûtant, rangez-le s’il vous plaît. Nous ne faisons pas ça ici.