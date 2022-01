Tucker Carlson dit « Nous ne sommes pas racistes, contrairement à NPR »

Tucker Carlson a ouvert son émission vendredi soir en se moquant de la National Public Radio, et a semblé particulièrement heureux de rapporter que Fox News a des cotes plus élevées parmi les Noirs et les Latinos que NPR.

L’animateur de Fox News a cité des segments récents diffusés sur NPR dans lesquels la station semblait essayer de plaire à un public très culturellement abandonné – encore plus que les années précédentes, selon Carlson. Cependant, a-t-il noté, même ceux-ci ne peuvent épargner NPR de ses détracteurs de gauche.

« La National Public Radio a été tellement radicalisée qu’elle est sur le point de se détruire de l’intérieur », a déclaré Carlson. « Cristal Fleming, un sociologue étudiant vraisemblablement les communautés marginalisées, vient de publier cette évaluation de la « suprématie blanche » toxique de NPR.

Il a ensuite lu un tweet de Fleming affirmant que « le problème chez NPR est la suprématie blanche ».

L’animateur de Fox News a observé qu’un ancien co-animateur de NPR était d’accord avec cette évaluation. Elle avait affirmé sur Twitter que les «employés LATINO/A/X» étaient sous-représentés à la station.

« La révolution se mange toujours d’elle-même », a déclaré Carlson.

« Mais voici l’ironie la plus profonde de toutes », a-t-il poursuivi. « Ainsi, NPR passe tout son temps à attaquer les Blancs privilégiés. « Des Blancs privilégiés ! Suprémacie blanche!’ Mais les Blancs privilégiés sont l’audience principale de NPR.

Carlson a ensuite déclaré aux téléspectateurs que l’audience de NPR était composée à 84 % de blancs.

« Maintenant, nous n’avons aucun problème avec cela », a-t-il déclaré. « Nous ne détestons pas les Blancs et nous ne sommes pas racistes, contrairement à NPR. Mais à titre de comparaison, c’est plus élevé que les chiffres de Fox News. Maintenant, NPR prétend toujours que Fox News est une sorte d’organisation suprémaciste blanche.

« Soit dit en passant, Fox News a un public noir beaucoup plus important et un public hispanique beaucoup plus important que celui de NPR. À la fois globalement et en pourcentage de téléspectateurs. Alors qui écoute NPR ? Eh bien, vous savez exactement qui écoute NPR. Elle t’a juste klaxonné à une intersection sans raison. Elle portait un masque seule dans sa Subaru.

