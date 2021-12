Tucker Carlson dit que la joie de Jim Cramer est un mauvais signe économique

Dans son émission Fox News vendredi soir, Tucker Carlson a attaqué la star de CNBC Jim Cramer sur les récents commentaires sur l’inflation et l’économie sous le président Joe Biden, l’accusant d’être un « piratage éhonté » et évoquant les commentaires antérieurs de Cramer sur Bear Stearns.

Dans un long segment d’ouverture sur l’inflation et l’économie, Carlson s’est finalement tourné vers les reportages de Cramer qui ont beaucoup retenu l’attention cette semaine.

« Un groupe qui n’envisagerait même jamais de croire à des chiffres comme cette merde est celui des investisseurs », a déclaré Carlson. « Ils ne regardent pas l’indice des prix à la consommation, ils le font pour gagner leur vie et ils savent exactement à quoi ressemble une inflation dangereuse, et c’est pourquoi ils achètent des actifs durables. Vous le voyez partout.

Carlson a discuté de certains indicateurs en dehors de l’IPC et a déclaré: « Mais si vous voulez savoir ce que les gens qui pensent à l’argent pour gagner leur vie pensent vraiment de l’économie et de la valeur du dollar américain, regardez la valeur de la crypto-monnaie. »

Carlson a ensuite évoqué la montée continue de la crypto, en particulier du Bitcoin, à la fois en termes de pourcentage de croissance et dans le sens de son importance.

« Ce sont donc des changements majeurs pour l’économie américaine, et ils sont très inquiétants », a-t-il déclaré. «Pour les journalistes financiers, il n’y a pas de plus grande histoire en ce moment que celle-ci, ce que nous venons de dire. Et pourtant, étonnamment, ces hacks éhontés l’ignorent studieusement.

Tucker a joué le clip de Cramer, qu’il a sarcastiquement qualifié de « génie financier éternel de CNBC », qui plus tôt dans la semaine a qualifié cela de meilleure économie qu’il ait « jamais vue » et de « merveille à voir ».

« Imaginez le croire », a déclaré Tucker avec un rire moqueur. « Donc, nous voyons cette bande, que devrions-nous penser de l’évaluation de Jim Cramer de notre économie ? Eh bien, il est peut-être un peu tôt pour demander un passeport étranger, mais ce n’est pas bon signe. Pas du tout. »

« C’est Jim Cramer, vous vous en souvenez, qui vous a dit d’acheter Bear Stearns quelques jours avant qu’il ne disparaisse complètement », a déclaré Carlson.

Il a montré un clip de Cramer disant « Bear Sterns va bien » et de ne pas « en retirer votre argent ».

« C’est ce qu’il a dit juste avant l’accident », a déclaré Carlson.

« Maintenant, dans un pays normal avec une méritocratie fonctionnelle, quiconque dit quelque chose comme ça ne vanterait plus les actions à la télévision, il nettoierait votre piscine, en supposant qu’il puisse rassembler les compétences pour le faire », a poursuivi Carlson. « Et pourtant, il est là, le même homme, toujours télévisé, un témoignage vivant de la tendance suicidaire de nos dirigeants à récompenser l’échec. »

Carlson a ensuite fait exploser CNBC Andrew Ross Sorkin aussi, qui a suggéré que l’inflation est peut-être un « baume » en raison de « l’inégalité ».

Son argument est que les « piratages sans vergogne » modifient leur couverture et ignorent les faits afin de stimuler Biden.

Il y a eu une multitude de critiques tout aussi élogieuses sur l’économie dans les journaux télévisés cette semaine. Cette semaine également, il y a eu un tollé en ligne au sujet des nouvelles selon lesquelles l’administration Biden rencontrerait des journalistes pour « façonner » la couverture de sujets tels que l’économie et l’inflation, bien que certains soutiennent que les deux faits ne sont pas liés.

Regardez le clip ci-dessus, via Fox News.

Regardez le clip ci-dessus, via Fox News.