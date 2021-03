Tucker Carlson est d’accord alors que Jesse Kelly dit que le droit pourrait choisir le fasciste ⋆ .

Animateur de Fox News Tucker Carlson acquiesça en tant qu’invité Jesse Kelly a dénoncé les élitistes de gauche et a averti que les conservateurs pourraient embrasser un leader fasciste dans un proche avenir en réponse.

Jeudi soir, Carlson a lancé un segment en faisant exploser Chasseur Biden sur les allégations selon lesquelles le fils du président aurait menti sur un formulaire d’enregistrement d’arme de poing et aurait permis d’abandonner un pistolet dans une poubelle sans aucune répercussion. Puis, pour répondre davantage à l’indignation, il a amené l’animateur de talk-show conservateur Jesse Kelly.

«Comment pensez-vous que cela fonctionnerait si vous mentiez sur un formulaire de pistolet fédéral?» Demanda Carlson.

« Je pense que je ne serais pas dans votre émission pour le moment à moins qu’ils ne me permettent de le faire quelque part depuis Fort Leavenworth », répliqua Kelly, jouant avec la question principale de l’animateur Fox.

« Exactement, » ajouta rapidement Carlson.

«Nous savons tous les deux comment cela fonctionne», a ajouté Kelly. «Des règles pour des démocrates puissants et des règles pour des gens comme vous et moi. C’est ce qu’ils font et les gens en ont marre. Cela rend les gens désespérés. On a l’impression qu’il n’y a pas de justice là-bas. Cela semble aussi inutile que d’aller à un rassemblement féministe et d’essayer de trouver une femme capable de cuisiner.

Ignorant la blague sexiste grossière, Carlson a répondu: «Pourquoi devrais-je être un bon citoyen s’ils n’ont pas à suivre les règles. Je veux dire, les choses tombent en panne à un moment donné, n’est-ce pas?

«Ils vont s’effondrer. Ils s’effondrent, Tucker », a déclaré Kelly. «J’ai déjà dit cela et je vous dis que je crains d’avoir raison. La droite choisira un fasciste d’ici 10 à 20 ans… »

À ce moment-là, Carlson hocha la tête et ajouta doucement: « C’est vrai, c’est vrai. »

«Nous sommes 60, 70 millions. Nous ne sommes pas une infime minorité », a poursuivi Kelly. «Si nous allons tous être traités comme des criminels et tous soumis à toutes les lois pendant qu’Antifa, les gars de Black Lives Matter sont libres et que Hunter Biden est libre, alors la droite va prendre des mesures drastiques. Il ne s’agit pas de Hunter Biden et de sa consommation de drogue. Personne ne se soucie que le gars ait cogné des lignes de sucre booger sur des prostituées européennes ce week-end. C’est une question de justice, dont il n’est pas tenu responsable et aucun des Bidens ne l’est, mais vous le seriez et moi aussi, Tucker.

« Tellement bien présenté et tout à fait raison, » dit Carlson, secouant la tête pour insister. «Nous nous dirigeons vers l’extrémisme réel parce qu’ils sapent le système qui a tenu l’extrémisme à distance. Je ne pense pas que nous puissions en dire assez.

Il convient de noter qu’en août 2019, Carlson a proposé une approche radicalement différente, rejetant la suprématie blanche comme un «canular» et affirmant que la menace des extrémistes blancs d’extrême droite n’était «en fait pas un réel problème en Amérique».

Regardez la vidéo ci-dessus, via Fox News.

Avez-vous une astuce que nous devrions savoir? [email protected]