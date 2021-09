Tucker Carlson est un « sympathisant de la suprématie blanche » ⋆ 10z viral

in

Après que Fox News a diffusé un segment sur le district de New York de la représentante Alexandria Ocasio-Cortez, mettant en vedette un invité qui a dit que c’était “sale” à cause des “étrangers illégaux” qui y résident, la députée au franc-parler a riposté, claquant le réseau et animateur populaire aux heures de grande écoute, Tucker Carlson.

Ocasio-Cortez a qualifié Carlson de « sympathisant de la suprématie blanche » et a déclaré que son émission était une « production d’une heure de racisme absolu ».

L’invité du segment controversé était Seth Barron, directeur de projet au Manhattan Institute conservateur.

Des images ont été diffusées montrant des déchets dans le 14e arrondissement de New York et Barron a déclaré que le quartier du Bronx-Queens, représenté par Ocasio-Cortez, était “occupé par relativement peu de citoyens américains”, affirmant que les résidents jetaient des ordures partout et “vivaient dans de nombreux des espaces, comme des sous-sols.

Barron explique que “la raison est en partie parce que son district est en fait l’un des districts les moins américains du pays, et par là, je ne veux pas dire qu’il ne fait pas partie de l’Amérique, mais il est occupé par relativement peu de citoyens américains”, affirmant qu’« un pourcentage très élevé des habitants de son quartier » sont des résidents sans papiers.

Barron a depuis été critiqué pour ses déclarations, de nombreuses personnes les condamnant comme racistes.

Mais ces déclarations correspondent à une grande partie de ce que Carlson débite régulièrement dans son émission, se concentrant généralement sur la façon dont les immigrants américains détruisent le pays.

Ocasio-Cortez a déclaré dans le passé qu’elle avait refusé d’apparaître sur le réseau Fox News en raison du “racisme absolu” qu’elle pense être affiché “sans aucune responsabilité”.

Elle a dit : “” Les immigrés sont sales ” est un trope paresseux, fatigué et raciste. “

La membre du Congrès a déclaré dans un tweet: “Je fais des allers-retours pour savoir si je dois aller sur Fox News…

La principale raison pour laquelle je ne l’ai pas fait est de considérer le fait que les revenus publicitaires qui en découlent financent un sympathisant de la suprématie blanche pour diffuser une production d’une heure sur le racisme absolu, sans aucune responsabilité.

