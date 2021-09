Tucker Carlson éviscère Joe Biden pour avoir fait du bourdonnement aux enfants et soulève quelques points importants – RedState ⋆ .

Hier, le Pentagone et la Maison Blanche ont finalement admis qu’ils n’avaient pas frappé les combattants de l’EIIS-K lorsqu’ils ont fait voler un véhicule à Kaboul le mois dernier. Au lieu de cela, sept enfants faisaient partie du nombre de morts et aucun combattant ennemi n’a été touché.

À l’époque, l’administration Biden a effectué un tour de victoire inexcusable, le qualifiant de « coup juste » tout en l’utilisant comme preuve que la revendication du président de la capacité « à l’horizon » s’est avérée très efficace. Gardez à l’esprit que c’était après que 13 Américains eurent été assassinés par un kamikaze quelques jours plus tôt.

Hier soir, Tucker Carlson a pris les ondes pour fustiger l’administration Biden pour son incompétence flagrante et son refus de tenir quiconque responsable. Ce faisant, il a soulevé des points très importants qui, à mon avis, méritent d’être discutés.

Carlson commence par le fait le plus évident: cette grève a été faite pour que Biden ait l’air bien. Le Pentagone a tout mis en œuvre dans la foulée, affirmant – sans équivoque – que « plusieurs kamikazes » ont été tués. Ils ont également affirmé avoir vu plusieurs explosions secondaires, ce que nous savons maintenant ne jamais avoir eu lieu. De plus, dans ce qui a peut-être été un coup voilé contre l’extraordinaire sténographe du Pentagone de Fox News, Jennifer Griffin, Carlson a avancé l’une des affirmations qu’elle avait régurgitées. En fin de compte, chaque détail qu’elle a rapporté sans poser de question était complètement faux.

À un autre moment, Carlson a diffusé un montage d’analystes des médias sur des réseaux comme CNN et MSNBC louant Biden pour la frappe, affirmant que c’était la preuve que la capacité des États-Unis à mener des opérations antiterroristes était forte. Bien sûr, cette « capacité » a fini par assassiner des enfants, dans une grève qui visait à couvrir la gestion stupide du président du retrait d’Afghanistan.

Ce que cela illustre une fois de plus, comme le souligne Carlson, c’est à quel point notre classe « expert » est vraiment insipide. Il s’agit de médiocrités de carrière qui ne savaient absolument rien de ce qui s’était passé, et pourtant ils se sont rendus sur les ondes pour déclarer la grève un succès simplement pour des raisons partisanes. Il y a quelque chose de particulièrement dégoûtant à ce sujet, étant donné à quel point la situation globale a été et continue d’être désastreuse.

Malheureusement, la sphère médiatique est inondée d’anciens représentants du gouvernement qui servent d’exemple troublant de la foutaise des personnes qui travaillent dans nos bureaucraties. Pourtant, ils se posent désormais en tant qu’autorités sur les questions mêmes qu’ils étaient si incompétents à gérer. C’est risible.

Carlson a terminé en notant le manque de responsabilité et l’absurdité de prétendre que la grève a été soumise à des protocoles «rigoureux». Comme pour imiter la parodie, l’administration « s’en tient toujours aux informations » qui ont conduit à la grève, informations qui provenaient probablement des talibans. Comment pouvez-vous vous en tenir à des informations erronées ? Cela n’a aucun sens à première vue, pourtant nous y sommes.

De plus, y a-t-il quelque chose qui suggère que les protocoles « rigoureux » qui ont conduit à la grève sont en fait si rigoureux ? Comme le note Carlson, ce sont les mêmes agences de renseignement clownesques qui ont raté le 11 septembre et nous ont dit que Kaboul resterait en sécurité. Pourtant, nous sommes censés les traiter comme sacro-saints et infaillibles. C’est une façon terrible de protéger un pays et ses intérêts.

Enfin, Carlson a fait une référence sarcastique à quelque chose auquel je réfléchis depuis un moment, à savoir que « ISIS-K » semble n’exister que dans l’esprit des « experts » de la sécurité nationale. Nous entendons sans cesse parler de cette nouvelle menace grave, le Pentagone utilisant ISIS-K comme excuse pour son évacuation désastreuse, mais aucune preuve de leur existence n’est jamais vraiment présentée. Et étant donné la propension du Pentagone et de la Maison Blanche à mentir au peuple américain, pourquoi quelqu’un devrait-il croire sur parole pour quoi que ce soit ?