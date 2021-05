Tucker Carlson exagère le risque de mourir des vaccins anti-covid .

Dans son monologue d’ouverture hier soir, Tucker Carlson a déclaré qu’environ 4000 Américains, au minimum, sont morts après avoir été vaccinés contre le coronravirus de Wuhan. Il a cité les données du système de notification des événements indésirables liés aux vaccins (VAERS).

Carlson a également suggéré que VAERS sous-estime les décès parmi les vaccinés. Le nombre réel pourrait être considérablement supérieur à 4 000, a-t-il déclaré.

Le nombre de décès causés par les vaccinations pourrait également être considérablement plus faible, et l’est probablement. Ce n’est pas parce qu’une personne est décédée après avoir été vaccinée qu’elle est décédée à cause du vaccin.

Près de 150 millions d’Américains ont été vaccinés. On s’attendrait à ce qu’une petite fraction de ce nombre meure au cours de quelques mois, qu’elle soit vaccinée ou non.

Le Washington Post tente de quantifier cela:

Selon les données du CDC, environ 8 000 Américains meurent chaque jour de toutes causes. Cela représente 1 personne sur 41 000, chaque jour. Si vous appliquez ce nombre à 135 millions de personnes vaccinées, vous vous attendriez à ce que plus de 3000 personnes vaccinées mourraient chaque jour en ce moment – encore une fois, de quelque chose. C’est beaucoup plus que les 30 par jour suggérés par Carlson sont alarmants. Même si vous tenez compte de l’augmentation progressive des vaccinations, l’idée que nous verrions des centaines, puis des milliers de personnes vaccinées mourir chaque jour est tout à fait attendue.

Cela signifie-t-il que personne n’est mort du fait d’avoir été vacciné? Le CDC affirme qu ‘«un examen des informations cliniques disponibles, y compris les certificats de décès, l’autopsie et les dossiers médicaux, n’a pas établi de lien de causalité avec les vaccins COVID-19».

Je serais très surpris, cependant, si les vaccins contre les coronavirus n’ont pas tué quelques-uns des près de 150 millions de personnes à qui ils ont été administrés. Mais même si l’on accepte le chiffre de 4 000 de Carlson, c’est encore un peu plus d’un décès pour 40 000 vaccinations, si j’ai fait le calcul correctement. (Carlson n’a pas discuté du nombre de décès présumés dus au vaccin par rapport au nombre de vaccinations.)

Il semble irrationnel de refuser de se faire vacciner contre le virus par peur de mourir du vaccin.

Cela ne signifie pas que les Américains devraient être punis pour avoir refusé de se faire vacciner. Le vaccin peut avoir des effets secondaires, dont certains graves. Une personne jeune et en bonne santé pourrait rationnellement décider que le risque d’être malade pendant un certain temps est compensé par le risque d’effets secondaires à long terme (connus et inconnus), comme l’effet très indésirable sur l’audition d’un de nos voisins pour la première fois. temps après avoir été vacciné.

En tout état de cause, ce devrait être aux individus, et non au gouvernement, de peser les risques que les vaccins pourraient comporter par rapport au risque pour eux d’être infecté.

Mais qu’en est-il du risque que représentent les non-vaccinés pour ceux avec qui ils entrent en contact qui ne sont pas vaccinés? Pour l’instant, ce risque est réel, bien que probablement minime.

Cependant, nous atteindrons bientôt le point où pratiquement tous ceux qui souhaitent se faire vacciner (et certainement tous ceux qui sont gravement exposés au virus qui le souhaitent) sont vaccinés. À ce stade, le risque d’infection des personnes non vaccinées ne sera que pour ceux qui ont choisi d’assumer ce risque.

Je pense qu’il est juste que le gouvernement encourage les gens à se faire vacciner. Je pense qu’il est irresponsable de la part de Tucker Carlson de présenter une analyse qui semble surestimer le risque d’en mourir.

Cependant, je pense que Carlson a raison de dire que le gouvernement ne devrait pas punir les gens (p. Ex. Restreindre leur droit de voyager) pour avoir refusé le vaccin.