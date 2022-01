Tucker Carlson : Il est terrifiant que les Américains se voient refuser un traitement au COVID en raison de leur race

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Dans les semaines qui ont précédé l’entrée en fonction de Joe Biden il y a un peu plus d’un an, des responsables fédéraux se sont réunis pour décider de la manière dont ils allaient distribuer les nouveaux vaccins COVID. Si vous y repensez, vous vous souviendrez que décembre 2020 a été le mois le plus meurtrier à ce jour de la pandémie de COVID. Plus de 65 000 Américains étaient morts ce mois-là. Les gens ont très peur du virus. Ensuite, il n’y avait pas de protocole de traitement pour cela. Les vaccins semblaient être le seul espoir. La rencontre a donc été très importante.

Le médecin-chef du CDC, une personne appelée Kathleen Dooling, a dévoilé son plan de distribution des vaccins à l’échelle nationale. Elle a commencé par reconnaître que les Américains plus âgés sont en effet confrontés au plus grand risque, comme tout le monde l’a compris. Donc logiquement, si vous vouliez sauver le plus d’Américains possible de la mort, vous donneriez la préférence aux tout premiers coups de feu aux personnes de plus de 65 ans. C’est la politique évidente. C’est peut-être la seule politique moralement défendable.

Mais il y avait un problème à faire cela, a-t-elle expliqué. Les Américains plus âgés étaient trop blancs, comme l’a dit Dooling, « les groupes raciaux et ethniques minoritaires sont sous-représentés parmi les adultes de 65 ans et plus. » Et cela signifiait, selon Dooling, qu’ils ne pouvaient pas être autorisés à recevoir les premiers vaccins COVID, qu’ils en aient besoin ou non.

Au lieu de cela, Dooling a recommandé de donner la priorité à un groupe que le gouvernement a commencé à appeler les travailleurs essentiels. Leur principale qualification n’était pas qu’ils étaient indispensables, mais ils étaient moins blancs que les personnes âgées.

C’est donc ce que le CDC a choisi. Son panel a massivement approuvé la recommandation de Kathleen Dooling. Rien de tout cela n’a été très remarqué à l’époque, mais c’était un changement majeur. Jamais dans l’histoire américaine, dans l’histoire moderne en tout cas, le gouvernement fédéral n’a officiellement décidé de refuser aux Américains des traitements médicaux vitaux en raison de la couleur de leur peau. Mais c’est exactement ce que le CDC a fait.

Les personnes les plus susceptibles de mourir du COVID ont dû attendre des semaines jusqu’à ce que leurs vaccins soient approuvés. Combien d’entre eux sont morts pendant qu’ils attendaient ? Personne ne gardait trace de ces chiffres parce que personne ne semblait s’en soucier. Et parce que personne ne s’en souciait, la tendance s’est poursuivie. La race était devenue un facteur décisif dans la distribution des soins de santé essentiels dans ce pays. Plusieurs États l’ont précisé. Les Blancs seraient les derniers dans la file d’attente du vaccin COVID, quels que soient les besoins. L’État du Vermont l’a fait, tout comme l’État du Montana. Et puis, au moment où il a été déclaré président élu, Joe Biden l’a officialisé. Un concept appelé équité, une sorte d’action positive hyper-agressive et racialement hostile, constituerait la base de tout ce que la nouvelle administration a fait, à commencer par la politique COVID.

Voici Biden avant même de prêter serment l’année dernière :

JOE BIDEN : Je veux être très clair sur mes priorités pour distribuer cette aide d’urgence de manière rapide et équitable. Nous nous concentrerons sur les petites entreprises de la rue Main qui ne sont pas riches et bien connectées, qui sont confrontées à de véritables difficultés économiques sans qu’elles y soient pour rien. Notre priorité sera les petites entreprises appartenant à des Noirs, Latinos, Asiatiques et Amérindiens, des entreprises appartenant à des femmes.

Vous remarquerez donc l’hypothèse dans cette phrase qui sous-tend toutes les hypothèses derrière la politique d’équité de l’administration, à savoir que non-Blanc signifie pauvre et non-Blanc signifie moins sain.

En fait, ce n’est certainement pas vrai à tous les niveaux. Ce n’est même pas proche de la vérité. En fait, les groupes aux revenus les plus élevés de ce pays ne sont pas blancs, mais ils ont couru avec. Et il a tenu sa promesse. Au cours de sa première année, l’administration Biden a accordé des milliards de dollars de secours COVID, par exemple, aux agriculteurs noirs uniquement sur la base de leur couleur de peau. La race était le seul critère. Maintenant, faire ça était illégal, évidemment. Il a violé toutes sortes de lois fédérales, et un tribunal fédéral l’a rapidement annulé. Mais la Maison Blanche n’a pas arrêté l’accélération et a appliqué la même norme à tout, y compris à l’allocation des soins de santé.

Des soins de santé pour tous ? C’était le slogan des générations. Le nouveau slogan sous l’administration Biden était les soins de santé pour les groupes favorisés. Et ces politiques continuent ce soir. Ils sont illégaux, ils sont immoraux. Et pourtant, ils sont presque ignorés par les médias et, soit dit en passant, par les législateurs républicains.

Il y a plusieurs semaines, par exemple, la Food and Drug Administration a publié une fiche d’information sur un anticorps monoclonal appelé sotrovimab. Le sotrovimab est, à ce stade, le seul traitement par anticorps monoclonal qui s’est avéré efficace contre la dernière variante du coronavirus. La FDA a fourni des conseils aux médecins des 50 États, leur indiquant comment déterminer quels patients devraient recevoir ce traitement essentiel. Les médecins, a expliqué la FDA, devraient envisager de citer la race et l’origine ethnique lorsqu’ils administrent des traitements, et les médecins le font donc dans tout le pays.

Dans l’Utah, les patients COVID sont triés par un système de notation qui détermine s’ils sont admissibles à ces traitements par anticorps potentiellement salvateurs. Si vous regardez le système de notation, vous remarquerez que la race compte souvent plus que la santé physique. L’état de l’Utah, par exemple, donne deux points à quiconque simplement parce qu’il n’est pas blanc. Vous gagnez si vous n’êtes pas Blanc. Si vous souffrez d’insuffisance cardiaque congestive en même temps, vous obtenez un point. Donc, si vous êtes un patient blanc souffrant d’insuffisance cardiaque congestive, cela ne vous suffit pas.

C’est la même histoire dans le Minnesota. Le Minnesota récompense les soi-disant patients BIPOC. Cela signifie toute personne qui n’est pas blanche. Si vous souffrez d’hypertension et que vous avez 60 ans, vous obtenez un point. Alors pas de chance pour toi. Imaginez si c’était l’un de vos parents. C’est l’un des parents de quelqu’un.

À New York, écrit Aaron Sibarium dans un nouvel article choquant pour le Washington Free Beacon, « Les minorités raciales sont automatiquement éligibles pour les rares thérapies COVID-19, indépendamment de l’âge ou des conditions sous-jacentes. » Peu importe leur état de santé. Tout ce qui compte, c’est la couleur de leur peau. Les Blancs ne sont pas qualifiés.

Ce ne sont pas des soins de santé, c’est une punition, c’est une punition infligée sur la base de la couleur de la peau. Maintenant, la justification pour nous tous, et les autorités ne pourraient pas être plus claires à ce sujet, elles ont pris leurs idées directement dans les universités américaines, elles vous diront pourquoi elles font cela, la justification appartient à l’histoire. Les États-Unis ont maltraité les minorités raciales au cours des siècles passés, disent-ils. Par conséquent, les Blancs doivent souffrir maintenant. Donc vos ancêtres ont fait de mauvaises choses ou des gens qui ressemblaient à vos ancêtres ont fait de mauvaises choses. Alors maintenant, nous vous refusons des médicaments. Ils appellent cela l’équité. Ce n’est pas de l’équité. C’est une punition collective. C’est la norme nord-coréenne. C’est la définition du mal.

Et au cas où vous vous poseriez la question, c’est en fait ce que c’est, pensez à ceci : un jeune Haïtien pourrait traverser notre frontière illégalement aujourd’hui. Beaucoup ont. Cette personne pourrait se présenter demain dans une clinique de New York pour un traitement COVID et avoir la préférence sur un citoyen américain âgé uniquement en raison de son apparence. Pensez-y. L’Haïtien n’a pas souffert du racisme systémique en Amérique, quel qu’il soit. Il vient juste d’arriver. Mais il va quand même en tête de la ligne.

Maintenant, ce n’est pas une critique de l’Haïtien. Ce n’est pas de sa faute. Il n’a pas fait les règles. Mais les Américains qui ont établi les règles ne les ont clairement pas établies sur la base de la santé publique. Ils les ont faits dans le but de blesser un groupe spécifique d’Américains. Et ils réussissent. Cela se produit partout, même dans des endroits où vous ne vous attendriez jamais à ce que cela se produise.

Cet homme a parlé à un employé d’un établissement médical du Texas pour savoir exactement quelles sont leurs politiques.

HARRISON HILL SMITH : Donc je ne vais pas pouvoir l’avoir aujourd’hui ?

L’INFIRMIÈRE : Nuh euh.

SMITH : Parce que je ne suis pas admissible ? Et si j’aime fumer et vapoter ? ‘

INFIRMIÈRE : Non.

SMITH : Mais si j’étais noir ou hispanique, alors je pourrais me qualifier ? On me refuse un service médical à cause de ma race ?

L’INFIRMIÈRE : C’est le critère.

Vous ne pouvez donc pas obtenir de médicaments qui sauvent des vies auprès du gouvernement du Texas si vous n’êtes pas de la bonne couleur. Pensez-y.

Nous avons contacté le ministère de la Santé du Texas à ce sujet en novembre, et ils ont nié avoir alloué des soins de santé sur la base de la race, mais bien sûr, ils mentaient. Le centre régional de perfusion COVID 19 du centre nord du Texas a été créé par le ministère de la Santé du Texas l’année dernière. Le site Web du centre de perfusion, qui dit qu’il est financé par l’État, comportait une fiche d’information qui mentionnait explicitement la race comme facteur d’éligibilité pour obtenir un traitement par anticorps. C’est ce que vous venez de voir là-bas – quelqu’un se voit refuser un traitement médical parce qu’il est de la mauvaise couleur, sans même évaluer les risques relatifs pour la santé impliqués. Le site Web, géré par le comté de Tarrant County au Texas, explique qu’être non-Blanc vous rend automatiquement éligible pour un traitement.

Cela se produit donc encore à grande échelle. La question est : pourquoi les Américains supportent-ils cela ? C’est immoral. Nous avons l’habitude d’entendre que vos enfants entrent dans une certaine école s’ils sont de la mauvaise couleur ou obtiennent un certain travail s’ils n’ont pas la bonne apparence, et ils l’ont apparemment accepté. Le seul péché est de s’en plaindre, cela fait de vous un monstre.

Mais refuser des soins de santé aux citoyens américains en raison de leur race ? C’est trop. En fait, c’est terrifiant.

Cet article est adapté du commentaire d’ouverture de Tucker Carlson dans l’édition du 10 janvier 2022 de « Tucker Carlson Tonight ».