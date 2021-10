Tucker Carlson: Il n’y a pas si longtemps, Biden aurait été destitué pour sa politique frontalière

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

C’est un désastre, et il est difficile de croire qu’il n’y a pas si longtemps, ce pays appliquait en fait ses lois sur l’immigration il n’y a pas si longtemps. En fait, il y a à peine deux ans, en août 2019, des agents fédéraux ont défoncé les portes de sept usines de poulet distinctes dans le centre du Mississippi. Ils ont arrêté des centaines de ressortissants étrangers qui y vivaient et y travaillaient en violation de la loi américaine. Plusieurs dirigeants de l’usine de volaille ont ensuite été inculpés. Parmi les accusations portées le travail des enfants.

Donc, notre presse d’entreprise décadente a essentiellement ignoré cela, sauf pour dépeindre les raids comme cruels et barbares. Il n’est pas surprenant qu’un groupe commercial appelé le National Chicken Council soit d’accord avec cette caractérisation. Comment le gouvernement ose-t-il appliquer ses propres lois ?

Ce qui est intéressant, c’est que les gens qui vivent dans le centre du Mississippi avaient une vision très différente de ce qui s’est passé. Ils avaient passé des années à regarder, impuissants, les travailleurs étrangers baisser les salaires des personnes qui y sont réellement nées. Ils comprenaient l’immigration, comme la plupart des salariés comprennent l’immigration principalement comme une question économique. Lorsque vous inondez le bassin de main-d’œuvre, les salaires baissent. C’est ce qu’on appelle l’offre et la demande. Une fois les travailleurs illégaux partis, ces usines de poulet ont été forcées d’embaucher des citoyens américains. Dans ce cas, beaucoup d’entre eux étaient afro-américains. On pourrait donc penser que l’administration Biden, avec ses nombreux–engagement répété envers l’équité, penseraient que c’est bien, mais bien sûr, ils s’en fichaient. Ils ne sont pas intéressés à aider les gens de la classe ouvrière de quelque couleur que ce soit.

HAGERTY EXHORTE SANDERS À S’OPPOSER AUX DISPOSITIONS EN MATIÈRE D’IMMIGRATION SOUTENUES PAR BIG TECH DANS LA FACTURE DES DÉPENSES EN DEM

Consultants en diversité, professeurs de Princeton, contributeurs de MSNBC, milliardaires technologiques transhumanistes. Bien sûr, ce sont leurs gens. C’est leur principale circonscription, mais les cols bleus diplômés du secondaire qui veulent juste un emploi horaire décent. Non, aucune chance. Pas intéressé. L’administration a donc rapidement mis fin à toutes les descentes d’immigration sur le lieu de travail. Maintenant, les employeurs qui embauchent des étrangers illégaux pour réduire les salaires américains ont la pleine protection du Department of Homeland Security parce que ce n’est pas une conspiration d’entreprise ou quoi que ce soit, ne vous inquiétez pas.

Maintenant, le reste du monde en est pleinement conscient, ils suivent ces évolutions, ils ont internet aussi. En conséquence, une énorme caravane de migrants s’est formée dans le sud-est du Mexique dans la ville de Tapachula. Il y a plus d’images ce soir de la caravane se dirigeant ici, brisant les barricades de la police.

Tout le monde sympathise avec les migrants qui veulent une vie meilleure dans ce pays, bien sûr, la principale préoccupation de notre gouvernement doit toujours être le bien-être des citoyens américains dans un pays qui s’appauvrit rapidement, ce que nous sommes. Mais en général, vous sympathisez. Mais des migrants qui franchissent violemment un cordon de police. Non, pas autorisé ici, jamais. Il n’y a aucun moyen possible pour les États-Unis de profiter de quiconque ferait cela. Période.

Et d’ailleurs, contrairement aux années précédentes, ces migrants ne viennent pas exclusivement d’Amérique latine. Ils viennent d’aussi loin que la Chine. Et encore, pourquoi ne viendraient-ils pas ? La frontière est-elle désormais ouverte à tous ? Il n’y a pas que les Centraméricains. Griff Jenkins de Fox couvre ces caravanes depuis des années et ce week-end, il s’est rendu dans le sud-ouest du Mexique et a immédiatement vu quelque chose de très différent.

Griff Jenkins : Nous sommes dans la ville de Huehuetan, à 16 miles au nord de Tapachula, où cette caravane a commencé. // Vous pouvez les voir – des enfants assis sur une balançoire. Beaucoup de familles, beaucoup d’enfants. Et nous voyons des migrants de nombreux pays différents. Ce n’est pas seulement l’Amérique centrale comme nous l’avons vu en 2019. Nous voyons des Haïtiens ici et même une femme de Chine. Nous ne pouvions pas lui parler car elle ne parlait ni espagnol ni anglais. // Tous les migrants à qui nous avons parlé aujourd’hui ont dit qu’ils avaient une destination en tête : les États-Unis.

Alors pourquoi viennent-ils, nous n’avons pas besoin de deviner à ce sujet. Demandez aux gens qui viennent ici illégalement. Ils ne sont pas du tout gênés de l’articuler. Ils viennent parce qu’ils savent que l’application des lois sur l’immigration sous Joe Biden a été suspendue aux États-Unis. La Maison Blanche n’a pas simplement mis fin aux raids sur les lieux de travail. Ils ont également cessé de refouler les gens à la frontière. Alors les gens entrent et savent qu’ils ne seront jamais obligés de partir.

Déjà, l’administration a libéré plus de 160 000 migrants illégaux dans le pays, sans aucune supervision sans dire aux gens dans les quartiers dans lesquels ils déménagent parce qu’ils se moquent de ce que pensent les citoyens américains. Au fait, combien sont vaccinés ? Vous ne pouvez pas aller à des événements, vous ne pouvez pas avoir de travail dans ce pays sans être vacciné, mais si vous venez ici illégalement, pas de problème. Qu’est-ce que ça te dis? Maintenant, des dizaines de milliers de ces migrants, selon des documents obtenus par Fox News, ont déjà reçu des permis de travail. Droit. Bientôt, ils recevront des prestations gratuites et les soins de santé que Joe Biden leur a promis. C’est pourquoi ils reviennent. Il suffit de leur demander et ils vous le diront.

Journaliste : Pourquoi maintenant ? Homme : C’est le meilleur moment. Journaliste : A cause de l’administration ? Homme : À cause de Joe Biden

LOUP DU TCHAD : LE MEXIQUE « TRÈS CONNU » AVEC LE RETOUR DES POLITIQUES FRONTALIÈRES DE TRUMP PAR BIDEN ADMIN

Grâce à Joe Biden, c’est vraiment aussi simple que cela. Dans le même temps, vous devez savoir que Biden a ordonné au gouvernement de construire un mur autour de la maison de vacances de sa famille dans le Delaware et de le construire aux frais de l’État. La diversité est peut-être notre force, dit-il souvent, mais Joe Biden ne la veut pas près de lui ou de sa famille. Maintenant, l’ironie de cela est presque difficile à digérer, il y a tout juste un an, Biden nous disait que les murs sont immoraux et c’est pourquoi il ne construirait jamais de mur.

Joe Biden, août 2020 : Il n’y aura pas un autre pied de mur construit sur mon administration.

Oh, sauf autour de ma maison de vacances dans le Delaware. Hypocrite. Mais c’est plus qu’hypocrite. C’est criminel et pas dans un sens rhétorique. Joe Biden enfreint activement et intentionnellement la loi fédérale, alors même qu’il s’efforce de se protéger, ainsi que sa propre famille, des conséquences de ces politiques folles.

Les présidents ont été destitués pour moins que cela. En fait, aucun président américain n’a jamais été destitué, pas Andrew Johnson, mais Richard Nixon, pas Bill Clinton. Même Donald Trump n’a même jamais été accusé de crimes aussi flagrants ou aussi graves, même pas proches.

Selon de nouveaux documents judiciaires, entre le 20 janvier et la fin mars, juste, par exemple, l’administration Biden a refusé de prendre en charge 37 immigrants illégaux dans l’État du Texas. De nombreuses personnes avaient des casiers judiciaires supplémentaires, selon un affidavit d’un shérif du Texas. L’administration a refusé de détenir même les suspects soupçonnés d’avoir commis des agressions sexuelles aggravées et des infractions liées aux stupéfiants au plus fort d’une épidémie de drogue qui tue près de 100 000 Américains chaque année. Il est donc très clair que ce n’est pas simplement une politique incroyablement dangereuse et destructrice qui blesse intentionnellement l’Amérique, et c’est que non, c’est plus, même si c’est une violation sans équivoque de la loi fédérale. C’est, en d’autres termes, un crime. C’est un crime.

L’article 236 (c) de la loi sur l’immigration et la nationalité naturelle exige que les agents fédéraux citent, détiennent et détiennent tout étranger libéré de détention criminelle. Si l’étranger est entré illégalement et est révocable pour l’un des motifs criminels d’admissibilité, ou si l’étranger est entré légalement et est révocable et la plupart de la prime d’expulsion pénale. C’est compris?

En d’autres termes, pour la sécurité des citoyens américains, bien sûr, et chaque pays a des lois comme celle-ci, le gouvernement américain est tenu d’arrêter et de détenir les criminels étrangers et de les expulser. Mais Joe Biden a refusé de le faire, il enfreint la loi au grand jour.

Alors pourquoi n’a-t-il pas été destitué ? Non pas parce qu’il a un mauvais caractère ou qu’il est sénile, mais parce qu’il enfreint la loi fédérale. Il n’y a pas si longtemps, Joe Biden aurait été destitué pour cela. Même les démocrates ont compris il n’y a pas si longtemps que la loi sur l’immigration est fondamentale pour tout pays.

Nancy Pelosi, 2005 : C’est notre obligation en tant qu’élus de garder le peuple américain en sécurité et nos frontières sont notre première ligne de défense. // Les démocrates soutiennent également l’application des lois, les lois en vigueur, contre ceux qui sont venus ici illégalement et ceux qui embauchent des immigrants illégaux. // Chuck Schumer, 2009 : La seule façon d’arrêter le flux d’immigration illégale dans ce pays est de dire à ceux qui les embauchent qu’ils ne le peuvent plus.

CARAVANE DE MIGRANTS CONTENANT DES MILLIERS DE VOYAGE À TRAVERS LE MEXIQUE VERS LA FRONTIÈRE DES ÉTATS-UNIS : « DITES À BIDEN QUE NOUS VENONS »

C’était avant que le Parti démocrate ne décide d’embrasser de tout cœur son rôle de crapaud des entreprises et avant, plus important encore, ils ont décidé qu’il était trop difficile de convaincre la population que nos politiques les aidaient parce qu’en fait, elles ne les aidaient pas du tout. Il est beaucoup plus facile de garantir que nous serons élus à perpétuité en important une toute nouvelle population d’électeurs, et c’est exactement ce qu’ils font. Et ils aboient comme des chiens quand tu le dis parce que c’est vrai. Mais c’était leur position alors, en fait, était la position officielle du Parti démocrate.

Joe Biden, 2006 : La position démocrate reconnaît également que vous avez ici 11 millions d’étrangers illégaux. Ils doivent avoir un moyen de gagner leur place dans l’affaire. Ce n’est pas une amnistie. Ils sont tenus de prendre 11 ans. Ils paient une amende. Ils doivent apprendre à parler anglais. Ils doivent passer des tests.

Chris Matthews, animateur MSNBC : Oui. Si nous voulons les problèmes du Canada en ce moment, continuez simplement à encourager les gens à garder leur langue étrangère. L’anglais va potentiellement unir ce pays. Il doit toujours être le meilleur.

Biden : Vous avez tout à fait raison. Je ne peux pas penser à un pays qui a deux langues comme langues acceptées qui fait tout cela bien, y compris la Suisse et/ou le Canada.

Eh bien, c’était un Joe Biden complètement différent. En fait, un jour, nous allons passer une heure à vous écouter la cassette de Joe Biden il y a cinq ans, et vous pouvez décider comment il va maintenant. Mais ce point qu’un pays divisé est uni par la langue. C’est vrai qu’il n’y a pas de pays au monde qui reste uni, mais qui ait des langues différentes, point final, et c’est un fait central de la vie. Et tout le monde, il y a quelques années à peine, l’a compris. Maintenant, Joe Biden, dans le parti qu’il dirige, a décidé que rien n’avait vraiment d’importance, y compris qui vit aux États-Unis. Et étonnamment, certains républicains au Congrès semblent d’accord.

Cet article est adapté du commentaire d’ouverture de Tucker Carlson sur l’édition du 25 octobre 2021 de « Tucker Carlson Tonight ».