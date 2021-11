Tucker Carlson joue un extrait du documentaire en coulisses de Rittenhouse et annonce une interview de lundi

Tucker Carlson de Fox News a couvert l’exonération de Kyle Rittenhouse ce soir dans son émission et a joué un extrait d’un documentaire en coulisses qu’il prévoit de sortir en décembre sur Fox Nation.

Carlson a également annoncé que lundi, il diffuserait une interview avec Rittenhouse dans son émission.

Dans le clip qui a été diffusé dans son émission, Rittenhouse a déclaré: « C’est ce qui vous empêche de dormir la nuit, comme, une fois que vous vous êtes enfin endormi, vos rêves concernent ce qui s’est passé et vous vous réveillez dans une sueur froide et sombre. . «

« Vous avez des rêves sur ce qui s’est passé ? » Rittenhouse est demandé.

Rittenhouse a répondu: « Chaque nuit, c’est assez effrayant en fait parce que les rêves semblent si réels et ils ne sont pas du tout les mêmes, ils sont tous différents. »

« Ce sont les différents scénarios qui vous traversent la tête pendant la journée, comme ce qui aurait pu arriver, comme si j’étais en vie mais qu’est-ce qui aurait pu arriver, comme si je n’étais pas en vie, ou si je laissais M. Rosenbaum voler mon arme », a poursuivi Rittenhouse.

Rittenhouse a expliqué: « C’est ce type de rêves, le résultat, c’est mauvais, mais presque tous les résultats sont soit que je me blesse gravement ou que je me blesse et ce ne sont que les rêves que j’ai au quotidien. »

Au fur et à mesure que Rittenhouse parlait, différentes scènes ont été jouées, puis il a reçu le verdict.

Après cela, on voit Rittenhouse monter dans une voiture et on lui demande : « Comment te sens-tu mec ? »

« Le jury a rendu le bon verdict, la légitime défense n’est pas illégale et je pense qu’ils sont arrivés au bon verdict et je suis heureux que tout se soit bien passé et que cela ait été un voyage difficile, mais nous y sommes parvenus, nous avons traversé le dur partie », a répondu un Rittenhouse souriant.

Décembre. Originaux de Tucker Carlson. Nation du Renard. pic.twitter.com/Pf8xOInARn – Tucker Carlson (@TuckerCarlson) 20 novembre 2021

