Tucker Carlson : Kyle Rittenhouse parle pour beaucoup d’entre nous

Rétrospectivement, il est remarquable à quel point la couverture médiatique de l’histoire de Kyle Rittenhouse s’est avérée malhonnête, approfondie et intentionnellement. Tout cela n’était qu’un mensonge. Rittenhouse n’était pas un suprémaciste blanc. Il n’a jamais été dans une milice. Il n’a jamais franchi les frontières de l’État avec une arme à feu. La manifestation à Kenosha n’était pas pacifique. Ce fut une émeute, chaotique et violente. Soit dit en passant, de nombreux émeutiers portaient des armes à feu. Rittenhouse n’était guère seul. Rittenhouse n’est pas allé à Kenosha pour chercher des ennuis. Son père y habitait. Rittenhouse lui-même travaillait comme sauveteur à Kenosha.

Le 25 août de l’été dernier, Rittenhouse est allé au centre-ville pour monter la garde sur un parking. Voici le contexte : la nuit précédente, la police de Kenosha n’avait rien fait pendant que la foule avait incendié des commerces, y compris un autre parking jusqu’au sol. Le propriétaire de l’entreprise avait donc besoin de l’aide de Kyle Rittenhouse. Il cherchait de l’aide auprès d’un jeune de 17 ans, si cela vous donne une idée de la gravité des choses. Et il l’a demandé. Alors que Rittenhouse se tenait là, des émeutiers ont menacé sa vie. Puis ils ont tenté de le tuer. En fin de compte, Rittenhouse a abattu trois assaillants alors qu’il tentait de se mettre à l’abri de la police. Un certain nombre de médias ont affirmé que les hommes abattus par Rittenhouse étaient noirs. En fait, tous les trois étaient blancs et tous les trois avaient un casier judiciaire sérieux. On pourrait continuer. Encore une fois, la couverture médiatique était du début à la fin une tapisserie de mensonges. Si vous avez regardé le procès la semaine dernière, vous le savez.

Mais qu’en est-il de Kyle Rittenhouse lui-même, à quoi ressemble-t-il à part son témoignage devant le tribunal ? Peu d’Américains ont déjà entendu sa voix. Au cours de la prochaine heure, nous allons laisser Kyle Rittenhouse parler pour lui-même. Vous pouvez vous faire votre propre opinion sur ce que vous pensez.

Mais avant de commencer une observation à laquelle vous ne pouvez pas vous empêcher de faire, il est difficile d’ignorer la division de classe béante entre Kyle Rittenhouse et ses nombreux critiques dans les médias. Rittenhouse vient du secteur le moins privilégié de notre société. Au lycée, il a travaillé comme concierge et cuisinier de frites pour aider à subvenir aux besoins de sa famille. L’année dernière, il est entré à l’université de l’Arizona State, et il en est très fier. Dans le monde dans lequel Kyle Rittenhouse a grandi, ce n’est pas une évidence que les enfants vont à l’université. Ce n’est même pas proche.

Au cours de notre longue conversation, Kyle Rittenhouse nous a semblé brillant, décent, sincère, dévoué et travailleur, exactement le genre de personne dont vous voudriez beaucoup plus dans votre pays. Il n’est pas spécialement politique. Il n’a jamais voulu être le symbole de quoi que ce soit. Kyle Rittenhouse voulait juste empêcher les fous violents de mettre le feu aux voitures. Dans l’Amérique où il a grandi. C’était considéré comme vertueux. Donc, si Rittenhouse semble un peu déconcerté à certains moments de notre interview, en repensant à l’année dernière et à ce qui lui est arrivé, c’est probablement pourquoi. Beaucoup de choses qu’il supposait vraies à propos de ce pays se sont avérées fausses du tout. Ainsi, de cette façon, il parle pour beaucoup d’entre nous.

Cet article est adapté du commentaire d’ouverture de Tucker Carlson sur l’édition du 22 novembre 2021 de « Tucker Carlson Tonight ».